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|Сегодня Токаев посетит Таджикистан
09:33 22.08.2024
Сегодня Токаев посетит Таджикистан.
В ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон обсудят текущее состояние и перспективы укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства.
Планируется также подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Днем ранее первый зампремьера Роман Скляр принял участие на торгово-инвестиционном форуме в Душанбе. Форум проходит в рамках предстоящего визита Токаева.
На мероприятии было заявлено, что Таджикистан и Казахстан планируют в ближайшее время увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов.
Деловые и инвестиционные круги обеих стран обсудили пути укрепления сотрудничества в сфере предпринимательства и инвестиций, создания совместных предприятий.
"Казахстан является для Таджикистана одной из стратегических стран - партнеров в регионе, а в структуре внешней торговли нашей страны в 2023 году занял четвертое место с долей 13,8 процента", - отметил первый заместитель премьер-министра Таджикистана Хоким Халикзода.
В свою очередь, Роман Скляр также выступил на форуме и расценил его как новую страницу в укреплении торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.