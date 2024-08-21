Сегодня Токаев посетит Таджикистан

09:33 22.08.2024

Сегодня Токаев посетит Таджикистан.

В ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон обсудят текущее состояние и перспективы укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства.

Планируется также подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.



Днем ранее первый зампремьера Роман Скляр принял участие на торгово-инвестиционном форуме в Душанбе. Форум проходит в рамках предстоящего визита Токаева.



На мероприятии было заявлено, что Таджикистан и Казахстан планируют в ближайшее время увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов.



Деловые и инвестиционные круги обеих стран обсудили пути укрепления сотрудничества в сфере предпринимательства и инвестиций, создания совместных предприятий.



"Казахстан является для Таджикистана одной из стратегических стран - партнеров в регионе, а в структуре внешней торговли нашей страны в 2023 году занял четвертое место с долей 13,8 процента", - отметил первый заместитель премьер-министра Таджикистана Хоким Халикзода.

В свою очередь, Роман Скляр также выступил на форуме и расценил его как новую страницу в укреплении торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.