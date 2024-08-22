Индия в Евразии: тактические балансы и долгосрочные интересы, - Ю.Кузнецов

09:39 22.08.2024 22.08.2024 | ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ



Почему июльский визит премьера-министра Нарендры Моди – значимое событие лета для России



Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует 23 августа заехать на несколько часов в Киев (а прежде – посетить Польшу с первым подобного рода визитом в эту страну более чем за четыре десятилетия). "Встреча [с Зеленским] даст возможность рассмотреть весь спектр отношений, включая сельское хозяйство, экономику, оборону, фармацевтику и связи между людьми", – рассказала представитель МИД Индии Танмая Лал, добавив: "Оборона является одним из главных столпов многоплановых отношений между Индией и Украиной". Известно, что прописанная в Николаеве государственная компания "Зоря-Машпроект" ведет переговоры с индийскими частными предприятиями о совместном производстве газовых турбин, используемых на военных кораблях. Также обсуждается производство в Индии самолетов и авиационных двигателей.



Индийский телеканал Wion называл визит Моди на Украину продолжением "дипломатической миссии". Хотя роль Индии в качестве посредника в прекращении вооруженного конфликта между Украиной и Россией исключается, возможен обмен информацией с целью содействия дипломатическим усилиям. Визит Моди на Украину состоится через несколько недель после его поездки в Россию, давнему союзнику Индии, что вызвало разочарование в Вашингтоне, сокрушается Bloomberg. 8 июля Нарендра Моди прибыл в Москву с двухдневным визитом для переговоров с Владимиром Путиным, заявив о готовности содействовать в достижении мира на Украине. Администрация Байдена стремится сделать "более тесные связи с Индией краеугольным камнем своей внешней политики. Американские официальные лица выразили обеспокоенность по поводу визита в Россию в ходе серии встреч и телефонных разговоров со своими индийскими коллегами в июле".



Индия занимала центральное место в безуспешных попытках режима просроченного Зеленского привлечь на свою сторону ключевые страны "Глобального Юга". Зримым свидетельством провала попыток "изолировать" Москву" стал вышеупомянутый визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву и его переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Это знаковое событие снова актуализировало вопрос, есть ли союзники или хотя бы надежные партнеры у Москвы. Исходя из принципа "все познается в сравнении", к Моди и к Индии такие категории вполне применимы.



Когда в 2024 году, после всего сказанного и сделанного коллективным Западом против России премьер ядерной, самой густонаселенной и подающей большие экономические надежды державы встречается с российским президентом – это дорогого стоит. Фактически уже сам факт визита подтверждает: Москву если и "изолировали", то далеко не все значимые международные игроки.



Во-первых, речь идет о первом зарубежном визите премьера ядерной державы. Моди поехал не в Европу, не в США и даже не в соседние с Индией страны, а именно в Россию. Во-вторых, многоопытный индийский политик недавно в третий раз заручился поддержкой своих избирателей, что для южно-азиатской страны редкость. Соответственно, именно Моди и проводить в ближайшие годы политику Индии и в отношении России.



Из этого следует – его решение посетить Москву и встретиться с Путиным – демонстрация на весь мир национальных приоритетов Индии. Выходит, даже настойчивая позиция Запада "не ведите никто дел с Россией" Индию не впечатляет – она все равно пытается укрепить или хотя бы сохранить наработанные связи с нашей страной.



Чтобы осознать масштаб произошедшего этим летом, важно сделать несколько принципиальных оговорок. Индия – мировой лидер, без которого сегодня немыслим ни один стратегический проект или инициатива на макрорегиональном уровне – то есть на уровне всей Азии, а не только на индийском субконтиненте. В этом неплохо отдают себе отчет и "западные партнеры" в Европе и в США. По данным экспертов Морган Стенли, Индия станет третьей по величине экономикой уже к 2027 году, а ее ВВП увеличится более чем в два раза с нынешних 3,4 до 8,5 трлн долларов в течение следующих 10 лет.



Еще в январе 2024-го агентство Блумберг сообщало: власти Индии оценивают потенциал экономического роста страны на уровне 7% в 2024 финансовом году, что позволит ей тать самой быстрорастущей крупной экономикой мира.



Экономисты объясняют такие успехи тремя главными факторами – высокими потребительскими и государственными расходами, активным сектором услуг, а также позитивной динамикой в обрабатывающей промышленности. Именно перечисленное, скорее всего, и позволило Индии удержать свою экономику на плаву даже во время пандемийного кризиса и его не менее разрушительных для мировой экономики последствий.



Впрочем, не экономикой единой. Позитивные прогнозы для Индии обусловлены и другим фактором. По данным World Population Prospects за 2022 год, в Индии более 50% населения моложе 25 лет и свыше 65% – моложе 35 лет. Иными словами, недостатка желающих поднимать экономику в ближайшие десятилетия явно не будет, причем при любом раскладе.



В последние годы Нью-Дели становится заметным игроком и далеко не только у себя, в Южной Азии. Ближний Восток, Южный Кавказ и Центральная Азия – также в зоне интересов Индии, последовательно укрепляющей партнерские связи, в частности, с иранскими коллегами. В мае 2024 индийцы и иранцы подписали грандиозное по политической и мировой значимости соглашение по долгосрочной аренде порта Чабахар.



Эти планы гармонично вписываются в реализацию проекта России, Ирана и Индии, известного как международный транспортный коридор "Север – Юг", опирающийся теперь на побережье Персидского залива не только на Бендер-Аббас, но еще и на Чабахар. Отдельного внимания заслуживают и планы Армении, Ирана и Индии по запуску торгового маршрута через тот же Чабахар, требующие, впрочем, дальнейшей коммерческой калькуляции. Во всяком случае, по данными СМИ, переговоры заинтересованных сторон, призванные придать проекту дополнительный импульс, состоятся в обозримой перспективе в Иране.



Неслучайно министр портов, судоходства и водных путей Индии Соновал подчеркивал еще в мае: значение порта Чабахар выходит далеко за рамки сотрудничества Индии и Ирана и станет важной торговой артерией, связующей Индию со странами севернее.



Оборона и энергетика остаются главными несущими конструкциями российско-индийских отношений. Значительная часть вооружений Нью-Дели пока еще советского или российского производства. Надо признать: доля России, в сравнении с долей СССР, на индийском рынке снизилась, но Москва все еще остается крупнейшим игроком. Достаточно сказать, что доля России в общем объеме индийского импорта вооружений – не менее 45%.



Говоря об энергетике, достаточно упомянуть, что сегодня Индия является вторым по величине импортером российской нефти после Китая: из 90% приобретаемой индийскими переработчиками нефти 34% приходится на Россию.



На пути к реализации – планы наших государств о подписании пакта по логистической поддержке, призванного помочь индийским партнерам расширить свое военно-морское присутствие в том числе и в Арктике. В случае согласования и подписания соответствующих документов Индия получила бы доступ к нашим военно-морским объектам в ледовых широтах. Именно там, в Арктике, в последние годы очевиден рост глобального интереса к альтернативным морским маршрутам, присутствие Индии на которых помогло бы России сбалансировать деструктивные поползновения коллективного Запада.



К слову, визит Моди в Россию из заурядно-рутинного мероприятия в главное событие лета 2024 превращает и другое обстоятельство. Ранее мудрый политик фактически отверг адресованные Нью-Дели крайне опасные предложения Америки выступить главной антикитайской силой в регионе и в мире. Еще летом 2023 США буквально "облизывали" индийские элиты, предлагая инвестиции, внимание таких гигантов как Tesla, производство полупроводников и военно-техническое сотрудничество и многое другое. Обещания, по факту, не прельстили Индию, которая, в отличие от многих соблазнившихся, решила не наступать на грабли кандидатов на безоглядное следование американским интересам в регионе. Вместо этого Нью-Дели решил запускать совместные транспортно-логистические проекты с Россией и Ираном, формируя будущее, опираясь на свою самобытность и мировоззрение и цивилизационную идентичность. Московские переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди еще раз подтвердили и закрепили эти позитивные тенденции, имеющие долгосрочные позитивные последствия. Источник - fondsk.ru

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