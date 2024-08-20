Экономика ФРГ: свободное падение, - С.Князев

09:43 22.08.2024

Опубликованы новые данные о состоянии промышленности и экономические показатели страны

Святослав Князев

20.08.2024



Видимость "европейского благополучия" стране фактически удается сохранять только благодаря накопленному десятилетиями "запасу прочности". Однако, если в ближайшее время ничего кардинально не изменится, хватит его ненадолго. Ситуация приближается к катастрофической.



На днях немецкие СМИ констатировали, что рост экономики Германии в последнюю "пятилетку" замедлился до исторического минимума. По данным экономического обозревателя Нильса Хайстерхагена, этот показатель сейчас на худшем уровне за все время наблюдений - с 1949 года. Размер средней заработной платы в ФРГ в 2024-ом ниже, чем в 2018 году.



"Первое, что необходимо, - это реформа долгового тормоза, чтобы быстро обновить и модернизировать инфраструктуру, которая во многом обветшала. Также было бы разумно быть более открытыми к технологиям, когда дело касается правильного энергетического перехода", - цитируют немецкие СМИ экс-главу Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ Берта Рюрупа.



Общее падение ВВП Германии, начавшееся в прошлом году, продолжается. Как стало известно на днях, за весну экономика ФРГ сократилась еще на 0,1%.



"Экономический кризис в Германии длится дольше, чем предполагали многие эксперты", - констатируют немецкие СМИ.



Среди главных прямых причин кризиса они называют увеличение цен на энергоносители и рост процентных ставок, что в свою очередь приводит к снижению инвестиций.



По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на информацию Торгово-промышленной палаты Германии, 4 из 10 предприятий ФРГ рассматривают возможность перевода производства за границу из-за непомерно высоких цен на энергоносители и неопределенности их будущей динамики.



Особенно сильные негативные тенденции наблюдаются среди владельцев энергоемких производств и предприятий с численностью сотрудников свыше 500 человек - то есть среди основных драйверов экономики. Половина из них задумываются над "переездом" за рубеж. Представители двух третей индустриальных компаний констатируют, что их конкурентоспособность находится под угрозой из-за высоких цен на энергоносители.



"Компании продолжают видеть гораздо больше рисков, чем возможностей для собственной конкурентоспособности. Обратная связь показывает, что продолжение прежней практики опасно для Германии как места ведения предпринимательской деятельности. Поэтому компании ожидают от политиков четкого переосмысления энергетической политики", - цитируют СМИ заявление представителя Торгово-промышленной палаты Ахима Деркса.



В июле в ФРГ были закрыты 1406 компаний. Количество неплатежеспособных фирм за месяц выросло на 20%. А если брать средние показатели прошлой "пятилетки" - то почти в полтора раза.



Volkswagen и BMW объявили, что во втором квартале 2024 года их операционная прибыль снизилась на фоне увеличения расходов компаний и ужесточения конкуренции с китайскими корпорациями.



Немецкая компания ZF Friedrichshafen, являющаяся третьим по объему производства изготовителем электромобилей в мире, оказалась на грани коллапса и объявила о намерении уволить 14 тыс. работников. К этому есть объективные предпосылки. В первом полугодии 2024-го продажи электромобилей в ФРГ сократились более чем на 16%. Субсидировать деятельность автопроизводителей федеральное правительство сейчас не в состоянии.



Впрочем, планы увольнений в ZF Friedrichshafen - это только "цветочки". Железнодорожный оператор Deutsche Bahn намерен сократить 30 тыс. работников, IT-гигант SAP (третий в мире производитель программного обеспечения) - 10 тыс., автоконцерн Continental - свыше 7 тыс. Также сокращения планируют Miele, BASF, Bosch, Evonik, Webasto и Infineon.



"Плюсуя только те цифры, о которых известно точно, мы получаем количество квалифицированных работников, которые будут уволены, на уровне 70 000. Если добавить сокращения на малых и средних предприятиях, станет очевидно, что цена рецессии в экономике ложится на плечи рабочих", - комментирует ситуацию издание Evrensel.



Безработица в ФРГ на фоне массовых сокращений и падения уровня заработной платы достигла уже 6%. Многим жителям страны проще сидеть на пособиях, чем трудиться на копейки. Вопрос только в том, что для выплаты пособий нужны налоговые сборы с работающих. А с этим - большая проблема. Всего за месяц количество безработных в Германии выросло на 82 тыс. - до 2,81 млн. В июле прошлого года безработных было на 192 тыс. меньше.



Крупнейшая итальянская ежедневная газета Corriere della Sera пишет о том, что Германия перестала быть экономическим ориентиром для Рима. Долгое время итальянцы смотрели на ФРГ, как на ведущее государство Европы со стабильным экономическим ростом. Однако больше это не так.



"ВВП Германии стабильно сокращается, деловой климат ухудшается, безработица растет. ФРГ по-прежнему сильно отстает в цифровой экономике. А Deutsche Bahn, главный железнодорожный оператор страны, стал символом экономического застоя. При этом канцлер Олаф Шольц буквально парализован внутренними баталиями в правящей коалиции", - цитирует агентство "Спутник" итальянское издание.



Говоря о первопричинах роста цен на энергоносители, спровоцировавшего кризис, западные СМИ туманно выражаются - "украинский конфликт". Однако на самом деле приведшие к нему факторы - гораздо более конкретны. Это антироссийские санкции и подрывы "Северных потоков".



Официальный Берлин сейчас буквально топчется по здравому смыслу. Немецкое расследование показывает, что к подрыву "Северных потоков" причастны украинские спецслужбы. Таким образом, действия Киева нанесли ФРГ многомиллиарный ущерб и создали условия для уничтожения десятков тысяч рабочих мест в Германии. Однако официальный Берлин вместо того, чтобы наказать международных террористов, выделяет им оружие и деньги. Причем еще и берет под это кредиты.



Только на днях официальный Берлин решил предоставить ВСУ 30 танков Leopard 1, 400 бронемашин MRAP, 4 зенитных комплекса IRIS-T, 10 ЗСУ Gepard. При этом, вопреки любому здравому смыслу, в Берлине подчеркивают, что "не путают" теракты на "Северных потоках" со своей военной помощью киевскому режиму.



Кроме того, правительство ФРГ не делает ровным счетом ничего для того, чтобы вернуть киевский режим на землю, и склонить его к разумным переговорам. Вместо этого, канцлер Олаф Шольц активно поощряет фантазии режима Зеленского по поводу "границ 1991 года" и создает условия для затягивания конфликта, который наносит болезненные раны экономики самой Германии.



И, если избиратели на территории бывшей ГДР уже поняли, что происходит, и голосуют на выборах за конструктивные оппозиционные силы, то жители Западной Германии с поразительным упорством продолжают свой танец на граблях, раз за разом выбирая в парламент представителей спровоцировавших кризис либеральных элит и тасуя лишь конкретные персоналии.