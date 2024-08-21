Кто откроет "сезон взбесившейся нефти" - Венесуэла, США или Иран с Израилем?

10:04 22.08.2024 Какие факторы сегодня определяют цену барреля - и что может измениться в ближайшее время



Георгий Смирнов

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Алексей Белогорьев

Станислав Митрахович



Цены на нефть складываются в зависимости от множества факторов. Часть из них связана с соотношением спроса-предложения, другая - с игрой спекулянтов, которые могут организовывать ценовое движение нефти в ту или иную сторону, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.



В последнее время один из самых обсуждаемых факторов - потенциальная рецессия в США. Так, в начале августа экономисты банка Goldman Sachs пересчитали ее вероятность в американской экономике в ближайший год с 15 до 25%. До этого Бюро статистики Министерства труда США опубликовало свой последний отчет о рабочих местах, который показал, что их рост в стране замедлился до 114 тыс. в июле, что меньше прогнозируемого экономистами London Stock Exchange Group прироста в 175 тыс.



Начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко говорила, что негативным фактором в случае наступления рецессии в крупнейших странах может стать падение цен на сырье, в частности на нефть. Рецессия (когда два квартала подряд продолжается отрицательный рост экономики) в США возможна, полагает Митрахович. В такой ситуации спрос на нефть замедляется, потому что бизнес меньше использует автоперевозки, а население экономит деньги.



Заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев полагает, что полемика вокруг рецессии является постоянным информационным фоном для нефтяного рынка уже в течение нескольких лет, однако, как правило, эти оценки не оправдываются.



"На самом деле американская экономика с точки зрения потребления нефти достаточно устойчивая, явных признаков, которые говорили бы об ослаблении спроса, я пока не вижу. Я не думаю, что участники рынка серьезно рассматривают эту проблему", - отмечает эксперт.



По словам Белогорьева, на нефтяные цены, скорее, влияет ослабление спроса в КНР (он снижается уже третий месяц подряд), и это заметно влияет на общие оценки мирового потребления в перспективе. "В США спрос, кстати, в этом году, по крайне мере если судить по последним 8 месяцам, скорее даже компенсирует недостающие объемы в Китае. В целом фактор потенциальной рецессии в США сейчас пока не играет роли в нефтяном ценообразовании".



Согласно данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, темпы роста ВВП страны во втором квартале 2024 г. замедлились и оказались минимальными с января-марта 2023-го - 4,7% в годовом выражении (в первом квартале - 5,3%). Ситуация в КНР уже повлияла на пересмотр прогноза по росту мирового спроса на нефть в последнем, августовском отчете ОПЕК.



Так, оценка на 2024 г. была понижена на 135 тыс. баррелей в сутки, до 104,32 млн баррелей, а на 2025 г. - на 65 тыс. баррелей в сутки, до 106,11 млн баррелей. Организация экспортеров объяснила изменение оценки в том числе смягчением прогноза по росту спроса на нефть в Китае в 2024 году.



Еще один фактор, который потенциально может повлиять на стоимость нефти, - возможное обострение конфликта между Израилем и Ираном. К примеру, в апреле Bank of America прогнозировал (тогда это был расчет на второй квартал), что марка Brent может достичь $130 за баррель, если между двумя странами начнется многомесячная война, которая приведет к сбоям поставок иранской нефти.



Судя по реакции рынка, пока нет ощущения что на Ближнем Востоке будет большой конфликт, говорит Митрахович. По словам Белогорьева, потенциальная атака Ирана по Израилю, скорее, является на нефтяном рынке частью постоянного информационного фона.



"На самом деле про возможную войну с Ираном говорят раз в 1,5−2 года точно", - напоминает аналитик. Он оценивает вероятность неконтролируемой эскалации на Ближнем Востоке как низкую, хотя ситуация и более напряженная, чем год назад. "Премия за данный геополитический риск вряд ли будет превышать $3 за баррель, при ценах около $80 за баррель это не так много", - подсчитал Белогорьев.



Следующим фактором, который может повлиять на нефтяные цены, является политическая ситуация в Венесуэле, которая обострилась после выборов президента в стране 28 июля. Действующий глава государства Николас Мадуро набрал 51,2%. Оппозиционер Эдмундо Гонсалес получил 44,2%. Оппозиция не признала победу Мадуро.



США начали смягчать санкции против Венесуэлы еще в ноябре 2022-го. Тогда американский Минфин разрешил компании Chevron и ее дочерним предприятиям добывать и импортировать в США сырую нефть и нефтепродукты из южноамериканской страны. В апреле 2024-го Вашингтон объявил о возобновлении санкций в отношении добывающего сектора Венесуэлы.



Но нефть оттуда определенно будет поставляться в Америку до президентских выборов в США, отмечает Митрахович. По его словам, при сохранении поставок цены на нефть, скорее, будут снижаться, чем расти, или по крайней мере оставаться на стабильном уровне.



Белогорьев отметил, что Венесуэла поддерживает добычу на уровне 800 тыс. баррелей в сутки, и в условиях смягчения санкций может нарастить до 1 млн баррелей, но больше не получится на фоне отсутствия необходимых инвестиций, кадров и технологий. По словам эксперта, рост добычи до 2 млн баррелей в сутки возможен, но для этого требуется радикальное смягчение санкций вплоть до их отмены, полноценное возвращение американских компаний на венесуэльский рынок.



"Если правление Мадуро сохранится, то не думаю, что будут какие-то серьезные изменения в этом плане. При другом сценарии - признании победы оппозиции в Венесуэле - это может привести к отмене санкций, но такой сценарий не выглядит базовым", - считает Белогорьев.



По его словам, фактор Венесуэлы сейчас мало влияет на мировой рынок (более 100 млн баррелей в сутки), то есть в случае роста экспорта из этой страны будет совсем небольшая прибавка к общим объемам. Если политический кризис приведет к снижению добычи и экспорта нефти из Венесуэлы, то другие страны компенсируют его, тем более в условиях того, что у стран ОПЕК+ есть желание нарастить добычу, полагает Белогорьев.



В целом рост цен на нефть вряд ли возможен, при этом волатильность сохранится, предположил Белогорьев. "В июне-начале августа цены на марку Brent держались от $80 до $85 за баррель.



Примерно в этом коридоре они могут остаться до конца лета. При этом пока не ясно, насколько существенным будет рост предложения стран ОПЕК+ в рамках частичного поэтапного восстановления добровольных сокращений добычи с октября 2024 года. Если это вызовет превышение предложения над спросом, то вопрос будет в том, как ОПЕК+ отреагирует на это и как скорректирует свои квоты в сторону снижения поставок".



По расчетам Белогорьева, среднегодовая цена за нефть в 2024 г. будет на уровне $83-$84 за баррель. Последний максимум наблюдался 4 июля. Тогда стоимость нефти достигала $86,57 за баррель. Источник - СвободнаяПресса

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