Курская дуга: бои продолжаются

10:08 22.08.2024

Русские войска продолжают истреблять боевую технику ВСУ в Курской области – итоговая сводка Readovka за 21 августа



Михаил Пшеничников



Редакция Readovka собрала важные события за 21 августа в разрезе СВО. ВС РФ продолжают успешно держать оборону по периметру прорыва ВСУ в Курской области. Противник на разных направлениях предпринимает попытки улучшить тактическое положение, но систематически терпит неудачу с высочайшими потерями в людях и технике.



