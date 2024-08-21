Курская дуга: бои продолжаются

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10:08 22.08.2024
Русские войска продолжают истреблять боевую технику ВСУ в Курской области – итоговая сводка Readovka за 21 августа
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала важные события за 21 августа в разрезе СВО. ВС РФ продолжают успешно держать оборону по периметру прорыва ВСУ в Курской области. Противник на разных направлениях предпринимает попытки улучшить тактическое положение, но систематически терпит неудачу с высочайшими потерями в людях и технике.
Битва на истощение
После непродолжительной оперативной паузы, взятой неприятелем на переброску подкреплений, ВСУ продолжили активные действия рейдовыми группами на ряде участков боевых соприкосновений в Курской области.
Как и раньше, одной из приоритетных целей для противника остается пгт Коренево. Неприятель расширил географию действий против русских частей, развернутых в районе этого населенного пункта.
Встретив активное сопротивление ВС РФ в районе Ольговки, командование ВСУ попыталось обойти Коренево по более широкой дуге. А именно, пользуясь хорошо развитой сельской дорожной сетью, пешие ДРГ и малые мобильные группы попробовали проникнуть в тыл подразделений ВС РФ через село Шептуховка. Но с потерями противник был отбит и отброшен на исходные позиции в районе урочищ Малежиково и Ясиново. Эти вылазки могут преследовать ряд целей. Среди них организация "очагов напряженности" силами ДРГ и подвижных групп в тылу подразделений 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ РФ, обороняющей Коренево. Весьма вероятно, что неприятель заинтересован в уничтожении железнодорожной ветки, соединяющей Льгов и Коренево. Важно обратить внимание на то, что она может использоваться русскими войсками как самый быстрый способ переброски техники и боеприпасов в район боевых действий. При этом важное преимущество жд транспортировки в том, что подобным образом можно перевезти большое количество груза за раз. Трасса 38Н-564, ведущая на Льгов от Коренево, перерезана противником. Есть, конечно, дорога на Рыльск и множество мелких проселочных путей сообщения, но это длинное логистическое плечо, которое не в состоянии гарантировать тот объем поставки грузов, что обеспечивает железная дорога. Если неприятелю удастся перерезать данный путь, подорвав его, то восстановить полотно будет крайне непросто в условиях боевых действий. Поврежденный участок станет зоной охоты дронов ВСУ, старающихся помешать ремонтным работам.
Продолжились также тщетные попытки армии незалежной пробиться через русскую оборону в самом Коренево. Но, как и прежде, эти "наскоки" уверенно отбиваются с потерями для противника.
У города Суджа ВСУ также активно пытаются вытеснить наши подразделения из села Мартыновка. В Суджанском районе командование противника тоже сменило тактику, и к обычным попыткам "заскочить" в населенный пункт добавились действия против фланга обороны села. ВСУ силами малых рейдовых групп на легкой бронетехнике при поддержке пеших подразделений предпринимали попытки атаковать населенные пункты Русская Конопелька и Пушкарное, но надежда на отсутствие там ВС РФ не оправдалась. Наша армия встретила подразделения неприятеля, и ВСУ отступили к Судже.
Южнее города противник продолжает активно маневрировать, чтобы не допустить приближения ВС РФ к полосе сел Гуево – Куриловка у реки Псел. Важно отметить, что есть прямая угроза всему снабжению группировки прорыва ВСУ. Русские войска могут предпринять решительную атаку с целью перерезать трассу на Суджу от государственной границы, если будет точно известно, что крупных сил неприятеля в пограничных районах Сумской области нет. Но, несмотря на это, мост через реку Псел севернее населенного пункта Плехово ВСУ не подрывают. Этому есть объяснение: часть резервов неприятеля перед переброской в Курскую область концентрируется в полосе крупных сел Великая Рыбица – Запселье – Мирополье. Этот факт дает командованию противника гарантию того, что ВС РФ не попытаются атаковать "подбрюшье" Суджи и шоссе 38К-004 из-за угрозы получить удар из указанной зоны. Тем не менее севернее Плехово при приближении нашей армии к переправе у реки мост может быть подорван.
На западном фланге прорыва ВСУ в Курскую область также отмечается повышенная активность неприятеля. Противник хочет завладеть трассой 38К-006 для переброски сил и боеприпасов. ВСУ вновь попытались атаковать села Апанасовка, Бяхово и Вишневка. Итог, как и на других направлениях, оказался плачевным для украинских подразделений. Уцелевшие силы противника откатились обратно в районы Снагости и Внезапного.
Кроме того, крайне важно отметить, что как при попытках "заскока" в населенные пункты, так и в оперативном тылу среднесуточные потери ВСУ в Курской области оцениваются в промежутке 200-300 человек, а количество уничтоженной техники – 26 единиц. Львиная доля этих показателей приходится на бронемашины, БТР и БМП, но присутствуют и танки. Это говорит не только о целеустремленности противника, но и об откровенном безумии украинского командования. Когда Киеву стало очевидно, что стратегической цели не достичь, разум должен был продиктовать ему нужду в "сворачивании лавочки". Но нет – украинские войска продолжают уверенно самоубиваться галопирующими темпами. Встает закономерный вопрос: неужели командование противника считает решение локальных тактических задач по секторам прорыва оправданным при таких потерях? Или откровенный забой драгоценных резервов "прокладывает тропу" для других действий? На данный момент трудно утверждать что-либо даже в рамках предположений. Главным остается то, что Киев за свою авантюру в Курской области расплачивается таким количеством людей и техники, что их уничтожение в других условиях и на иных участках фронта растянулось бы на гораздо более длительный срок. Украина хотела шумной победы, а получила "ракетное ускорение" деградации боевого потенциала ВСУ.
Вчера, 20 августа, главным событием дня стало создание ВС РФ прямых предпосылок к штурму городов Селидово и Новогродовки на Покровском направлении. Кроме того, киевский режим начал эвакуацию государственных учреждений и ценностей из Покровска и Мирнограда.