 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 22.08.2024
12:30  На Ямайке нашли документ, закрывающий Харрис путь на пост президента США
11:58  В Киргизии найдены кости ранее неизвестного науке динозавра - Alpkarakush kyrgyzicus
11:51  Переговоры в Катаре не приведут к палестино-израильскому миру, - А.Кирпиченок
11:39  Как киевский режим уничтожает УПЦ. "Зачистка" русских икон и святых продолжается, - ФСК
10:33  Можно ли в Казахстане творческим людям выражать свою позицию, используя нецензурную лексику
10:20  В Суздале археологи обнаружили погребение воина-всадника времен Ярослава Мудрого
10:19  Выживет ли без Путина экономика Токаева? - Руслан Ибрагим

10:12  60 гендеров и меняющие пол дети. Как Европа сходит с ума, - Р.Рюмшюссель
10:08  Курская дуга: бои продолжаются
10:04  Кто откроет "сезон взбесившейся нефти" - Венесуэла, США или Иран с Израилем?
09:43  Экономика ФРГ: свободное падение, - С.Князев
09:39  Индия в Евразии: тактические балансы и долгосрочные интересы, - Ю.Кузнецов
09:33  Сегодня Токаев посетит Таджикистан
08:51  Прекрасная демократия Зеленского, - Марко Травалmo
08:46  Я еду к Сталину, когда над Родиной нависла беда,, - Александр Проханов
08:21  Предвыборное перемирие в Газе: Нетаньяху подарит Камале Харрис победу над Трампом, - СП
05:38  В Афганистане уволили более 280 полицейских за отказ отрастить бороду
01:27  Проблема строительства АЭС разъединила Казахстан, - Артур Аваков
01:24  "Наследница христианской Европы". Владимир Путин превращает Россию в Ковчег, - Г.Мирзаян
00:42  Совладельцем культовой американской кинофабрики Paramount едва не стал... елбасиный внук Нурали Алиев
00:32  Хуситы объявили политическую мобилизацию, - И.Субботин
00:31  В Жайылском районе государству возвращен... аэродром, - "Вечерний Бишкек"
00:23  Болгарский закон в защиту традиционных ценностей вызвал серьезное недовольство в Европе, - ФСК
00:19  Армения обвинила Россию во всех своих бедах, - С.Строкань
00:14  Все солдаты бородаты, все афганцы без греха. Министерство морали Афганистана представило отчет о своей работе
00:07  Казахстан поругался с Белоруссией. Объективности нет...
00:05  От Зеленского не останется и следа, а Православие на Украине не исчезнет, - Р.Калинчук
00:02  Курская битва 2.0. Как это могло случиться и что теперь будет дальше, - Регнум
Среда, 21.08.2024
23:49  Путин с детками у доктора Рошаля. Поднимает (?) рейтинг
21:54  Хусит-ракеты подожгли греческий танкер "Sounion" в Красном море. Повреждения фатальны
21:29  Казахстан аккредитовал поверенного в делах Афганистана в РК - г-на Мохаммада Ур Рехман Рахмани
21:27  Китайский премьер Ли Цян опять в Москве. Чего привез? - Фостер Вон
19:35  Экс-депутат Госдумы Гудков-младший приговорен к 8 годам л/с. За измену родине
19:20  Выборы в Саксонии могут изменить политический ландшафт Германии, - НГ
18:42  На дне. Найден труп британского олигарха Линча
17:53  Охереть. Экс-директор дома отдыха назначен главой департамента военного имущества РФ
17:48  "Тупик имени Пашиняна": Азербайджан получил все, Армения - ничего, - Б.Матевосян
17:07  Афганистан отмечает 105-летие изгнания британских колониалистов
17:04  Яков Кедми: Курск... Весь мир видит слабость России
15:42  Литиевая подоплека. Запад вцепился в Украину мертвой хваткой, - Зоран Чворович
15:40  Global Times:Участие США в конфликтах на трех фронтах приведет к поражению Америки
15:38  В Евразийской комиссии приветствуют намерение Ирана стать наблюдателем при ЕАЭС
15:02  Хитро-попики. Эстонская церковь открестилась от РПЦ
12:19  Узбекские банки перестанут кредитовать крупные госкомпании и переключатся на частный бизнес
11:20  Киргизия: жонглеры квадратными метрами, - Сергей Кожемякин
11:14  Как Россия завоевывала Хиву (уроки истории), - П.Бологов
11:13  Индия и Япония углубляют сотрудничество против Китая
10:58  США – страна или бизнес? - Алексей Муратов
10:55  Бывший замхокима Наманганской области Саид Султанов приговорен к 7,5 годам лишения свободы
10:53  С.Самарджия: Запад срочно ищет замену Зеленскому
10:51  РосАрмия успешно давит на Покровск
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
60 гендеров и меняющие пол дети. Как Европа сходит с ума, - Р.Рюмшюссель
10:12 22.08.2024

До лета 2022 года Руслан Рюмшюссель работал телохранителем в Берлине. Но однажды на арену, где работал мужчина, пришла женщина с наклеенными усами и захотела посетить мужской туалет. Рюмшюссель ее не пустил. Разгорелся скандал. Заодно руководство попросило мужчину написать бумагу с осуждением СВО, он отказался. Рюмшюсселя уволили, а должность его сократили - чтобы не платить мужчине компенсацию.

Своим мнением о трансгендерах и излишне трепетном отношении к ним Руслан поделился с ИА Регнум.

Примерно с середины 90-х в Германии в моду вошли трансвеститы. Я это заметил, потому что работал в охране в индустрии развлечений: на концертах, в ночных клубах. Тогда ведущими мероприятий начали приглашать переодетых в женщин мужчин, устраивали тематические вечеринки. Причем не всегда это были мужчины-гомосексуалисты: иногда они просто так "дурачились". Некоторые после концертов рассказывали, что любят женщин, но с детства им нравилось переодеваться в женскую одежду. Странно было смотреть, как двухметровые мужики наряжаются в юбки и платья, красятся, чтобы на пару часов быть "интересными" для зрительного зала.

Приходили на подобные мероприятия зачастую мужчины-гомосексуалисты - в мужской одежде, переодетые в женщин мужчины и женщины-лесбиянки. С годами мода поутихла, они переместились в специальные тематические клубы, где могли безопасно и без проблем отдыхать.

Но скоро вслед за трансвеститами пришли трансгендеры.

Поначалу это были только люди, рожденные представителями одного пола, но ощущающие себя представителями другого - "иной гендерной идентичности". Массово же о явлении в Германии заговорили осенью 2017 года. Тогда "некое частное лицо" в городе Карлсруэ в нескольких инстанциях пыталось добиться исправлений в записи о своем рождении - чтобы в графе "пол" было указано "разный". Провели специальную медицинскую экспертизу, которая доказала, что человек "не является ни мужчиной, ни женщиной".

Начался суд, быстро постановивший, что права "частного лица" нарушаются, а отказ указывать "разный" пол - дискриминация. На тот момент министр по делам семьи, престарелых, женщин и молодежи Катарина Барлей горячо приветствовала решение суда и выступила за начало "масштабной правовой реформы для людей с транс− или межполовой принадлежностью в соответствии с предписаниями Совета Европы".

Следом Федеральный конституционный суд в Карлсруэ принял решение, что в записях актов гражданского состояния должна быть возможность для указания иного варианта, помимо женского или мужского пола. Суд обязался законодательно закрепить решение до 31 декабря 2018 года.

Реформа не просто началась, а захлестнула немецкое общество. Промежуточным итогом можно считать вступивший в стране с 1 августа нынешнего года "Закон о самоопределении". Согласно ему, любой человек по собственному желанию может изменить свой пол и имя, пройдя процедуру регистрации. При этом за применение в отношении человека местоимений, не соответствующих его самоопределению, так называемый мисгендеринг, людям грозит штраф до десяти тысяч евро.

Немецкие чиновники поясняли журналистам, что штраф выпишут только в случае, если человеку "намеренно причиняется вред из-за разглашения его пола". Но как быть людям, если гендеров сейчас - больше 60?! Увы, не шучу.

Еще в 2014 году Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) собрал список из 60 гендеров, за десять лет их количество выросло. Немцам попросту не хватает классических местоимений "он", "она" и "оно". Помимо правовой реформы, очевидно, нужна и филологическая - без новых местоимений для нестандартных гендеров не обойтись!

Я прекрасно понимаю, что некоторые люди с рождения страдают от проблем со здоровьем, с развитием тела. Если они хотят решить проблемы, им действительно нужны помощь, поддержка, сочувствие и понимание. Но иное дело, когда перед тобой стоит здоровый крупный мужчина и уверяет, что он… лошадь. Так он себя определяет. С ним говорили врачи, психологи, даже священники… И ничего, он по-прежнему "лошадь".

А если ты вдруг позволишь себе усомниться, сразу оказываешься виноват: трансгендеры оскорбляются, требуют крайне трепетного отношения к себе. Я не хочу оскорблять, моя цель - разобраться, понять! Прояви уважение к собеседнику, расскажи мне свою точку зрения за пять минут - но нет, это даже не обсуждается. Политические власти же это поддерживают, называя "неуважительное" обращение к трансгендерам чуть ли не расизмом.

А что же немецкое общество? Оно смущенно молчит. С опаской поглядывает на происходящее, но пока оно не касается твоей семьи, предпочитает не влезать, свою точку зрения не высказывать.

Я много раз за минувшие годы пытался понять: зачем, почему, для чего все это делается? Разговаривал с десятками людей, но ни один не дал четкого ответа. Никто просто не знает. При этом компаниям, бизнесу приходится подстраиваться: проводить семинары для сотрудников на тему "корректного общения" с трансгендерами, оборудовать отдельные туалеты…

Что самое страшное, в зоне особого риска оказываются дети. Немецкие мальчики, которым рассказывают, что чувствовать себя "другим" - нормально, а если чувствуешь - не теряй времени… Вот они и глотают таблетки, ложатся на операционный стол. Я читал и видел интервью с людьми, изменившими пол и сильно жалеющими об этом. Тем более что раньше для смены пола нужно было пройти ряд сложных процедур, в том числе серьезные медицинские обследования, теперь же достаточно просто согласия человека - и вперед.

Так в "демократической Европе" проявляется свобода, которая, уверен, еще принесет огромные проблемы обществу. Эти проблемы просто запрограммированы.

А я скажу честно: рад, что два года назад к нам на арену пришла женщина с наклеенными усами, после чего моя жизнь совершила крутой поворот. Благодаря этому могу избежать "современных европейских проблем".

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724310720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Опубликован Сборник аналитических материалов третьего потока Школы аналитики "Қазақстанның орнықты даму бағдары"
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
- Активы стоимостью более 1 триллиона тенге возвращены в Казахстан
- Осуждены бухгалтеры городской поликлиники г.Алматы
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 августа 2024 года №622
- Олжас Бектенов: Нефтегазовая отрасль должна работать на благо всех казахстанцев
- Олжас Бектенов и Заместитель Премьер-Министра Таиланда обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  