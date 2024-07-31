Выживет ли без Путина экономика Токаева? - Руслан Ибрагим

10:19 22.08.2024 С начала полномасштабной войны в Украине все больше казахстанцев высказываются за разрыв всяких отношений с Россией – экономических, политических, военных. Как российские военные могут помогать Казахстану, мы уже видели во время Кантара. Но как насчет экономики? Правда ли, что Казахстан сильно зависит от России? Насколько экономическое сотрудничество двух стран можно считать равным? И правда ли, что российское присутствие в экономике Казахстана в последние годы снизилось, а место России занял Китай?



В чем-то меньше



Россия всегда была важнейшим торговым партнером Казахстана. И хотя после 2022 года в экономических отношениях произошли изменения, назвать их значительными будет преувеличением. И все же можно отметить несколько интересных тенденций, но скрываются они в деталях.



Так, товарооборот за 2023 год по сравнению с предыдущим уменьшился всего на 0,5% и составил 26 миллиардов долларов. Но есть нюанс – экспорт вырос на 11,5%, а вот импорт, напротив, сократился на 6,6%. Чаще всего Казахстан отправлял в Россию продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности (на сумму 2,8 млрд долларов), машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты (на 2,6 млрд долларов), а также металлы и изделия из них (на 1,8 млрд долларов). Последняя категория всегда имела значительный вес в структуре экспорта, но по сравнению с 2022 годом он уменьшился. Первые две категории, напротив, за последний год сильно прибавили (химическая продукция выросла почти на 1 миллиард долларов, а машины на 450 миллионов) – по сути рост экспорта был обусловлен именно этим.



Причина увеличения экспорта машин, оборудования, транспортных средств, приборов и аппаратов в принципе очевидна – в России эта сфера сильно пострадала из-за санкций (она включает товары двойного назначения, то есть такие, которые можно использовать не только в гражданских, но и в военных целях) и ухода с рынка западных компаний, альтернативу которым найти не так просто.



С химической продукцией сложнее. По всей видимости, причина в том, что сильно выросли цены (и спрос) на уран, а Казахстан поставляет его в другие страны через Россию. К слову, природный уран составил 16,1% от всей экспортированной в Россию продукции, или 1,6 млрд долларов.



Сокращение импорта скорее всего тоже связано с тем, что из России стали уходить представительства иностранных компаний, у которых закупался Казахстан. При этом основными товарами импорта в Казахстан из России являются (млн долларов): дистилляты (588,8), трубы для нефте– и газопроводов (360,1), пшеница и меслин (296,9), электроэнергия (235,5).



Тенденция на сокращение импорта и рост экспорта наблюдается, собственно, с 2022 года. Экспорт в 2022 вырос на 25%, а импорт снизился на 1,5%. Интересно, что первые данные за 2024 год говорят об изменении тенденции. Товарооборот между Казахстаном и Россией за январь-апрель 2024 года составил 7,4 млрд долл., что на 14,4% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года (8,7 млрд долл.). Причем снизился не только импорт (на 5,9%), но и экспорт (на 27,6%). Если эта динамика сохранится, можно будет говорить о тенденции на снижение товарооборота с Россией. Падение экспорта можно объяснить тем, что РФ находит другие пути поставки необходимых ей товаров, в первую очередь технологической продукции, и переориентируется с западного рынка на китайский и рынки других стран Глобального Юга.



Одновременно с этим растет товарообмен Казахстана с Китаем. В 2023 году именно он занял первое место по товарообмену, обогнав Россию. Доля РФ в общей структуре товарооборота РК составила 18,6%, в экспорте – 12,4%, в импорте – 26,5%. Доля Китая – 22,5%, в экспорте – 18,7%, в импорте – 27,4%. Еще больше усилилась эта тенденция в январе-апреле 2024. Если товарооборот с Россией уменьшился на 14,4%, то с Китаем, напротив, увеличился – на 10,3%.



При этом нужно подчеркнуть, что даже если товарообмен с Россией будет снижаться, она все равно останется если не ключевым торговым партнером, то вторым после Китая. Зависимость Казахстана от России в этом плане колоссальна и ожидать, что это как-то радикально изменится, не стоит. По крайней мере при этой власти. На третьем месте по товарообороту после РФ идет Италия (11,5%), но только за счет того, что Казахстан экспортирует туда большие объемы нефти (весь экспорт 18,9%, импорт 2%). На четвертом и пятом местах Южная Корея и Турция с 4,3%. Так что конкуренцию России может составить только Китай, но и он не сможет сделать разрыв критическим.



А в чем-то больше



Но товарооборот – только одна часть вопроса. В остальном экономические связи Казахстана с Россией усилились. Так, объем валового притока прямых инвестиций из России в Казахстан в 2023 году составил 2,9 млрд долларов – это на целых 87,9% больше, чем в прошлом году. И в целом это рекордный показатель за последние 18 лет.



Большая часть инвестиций, по данным за январь-сентябрь 2023 года, пришлась на обрабатывающую промышленность. На второй строчке расположилась сфера оптовой и розничной торговли, на третьей – горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. В топ-5 отраслей также вошли электроснабжение и строительство.



Крупные российские компании, реализующие инвестиционные проекты в стране: "Лукойл", "Роснефть", "Росатом", "Газпром". Среди самих проектов: строительство интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена в Атырауской области (7,6 млрд долларов), производство терефталевой кислоты и ее солей в Атырауской области (1,5 млрд долларов), строительство горно-обогатительного комплекса по добыче и переработку титаново-циркониевых руд в Актюбинской области (380 млн долларов).



При этом прямые инвестиции Китая в экономику РК в 2023 году оказались меньше и составили 1,7 миллиардов долларов. Хотя раньше Китай сильно обгонял Россию, которая в целом не охотно вкладывала деньги в Казахстан.



Вырос также и внешний долг Казахстана перед Россией – 1 января 2024 он составил 12,95 млрд долларов, что на 47,1% больше в сравнении с 2019 годом. Это третий показатель после Нидерландов – 42,6 млрд долларов (-12,9% по сравнению с 2019), и Великобритании – 13,8 млрд долларов (-37%). Китаю Казахстан должен 9,2 млрд долларов (-20,7%).



Кроме того, с начала войны значительно выросло число российских компаний на казахстанском рынке. Причем конкурировать на этом поле с Россией мало кто может. Почти каждая вторая компания с иностранным участием в Казахстане – из России. В 2022 году количество российских компаний увеличилось вдвое по сравнению с 2021 годом и достигло 15,6 тысяч. В конце 2023 года их стало еще больше – 19 тысяч. Большинство новых компаний относятся к малому бизнесу и зарегистрированы в сферах торговли, информации и связи, обслуживания и услуг. Самые яркие примеры мы видим на улицах каждый день – все больше открывается пунктов выдачи заказов Ozon и Wildberries. И конечно, все больше расширяются сервисы Яндекса.



Российский бизнес также имеет заметное присутствие в казахстанской промышленности – на него приходится 32% всего рынка, это около 1 тысячи компаний. Учитывая, что инвестиции России тоже направлены в основном в эту сферу, можно предположить, что этот показатель будет только расти.



Насколько экономическое сотрудничество России и Казахстана можно назвать равным? По данным Федеральной таможенной службы, в 2023 году товарооборот России в прошлом году составил 710,1 миллиарда долларов. Лидером остался Китай с рекордным товарооборотом в 240,1 миллиарда долларов. На второе место с пятого поднялась Индия, на третьем Турция. Дальше идет Беларусь, а Казахстан замыкает пятерку лидеров (в прошлом году было восьмое) с 26 миллиардами долларов. В этом плане очевидно, что не только Казахстан зависит от России, но и Россия от Казахстана, хотя и в гораздо меньшем отношении.



Правда, эти экономические отношения сложно назвать паритетными, скорее созависимыми и абьюзивными. Особенно, учитывая, что экономика не идет отдельно от политики и военной сферы. И хотя не адекватны в этих отношениях оба, силы между ними не равны. С одной стороны – женщина, которая может разве что манипулировать словами и давать двусмысленные послания. А с другой стороны – мужлан, которой не только использует финансовое давление, но также в случае недовольства может и ударить, и придушить, и, если очень понадобится, избить до смерти. До последнего пока далеко, но, как известно, настроение у абьюзеров может меняться по несколько раз за день. Впрочем, международную обстановку сегодня тоже сложно назвать стабильной.



Руслан Ибрагим

31.07.24 Источник - exclusive.kz

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