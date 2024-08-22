Как киевский режим уничтожает УПЦ. "Зачистка" русских икон и святых продолжается, - ФСК

11:39 22.08.2024 Как киевский режим уничтожает УПЦ

"Зачистка" русских икон и святых продолжается



22.08.2024 | Дмитрий РОСТОВ



Верховная рада Украины приняла законопроект, запрещающий в стране Русскую православную церковь и подконтрольную ей УПЦ. (Он вступит в силу через 30 дней после опубликования, а у святынь будет 9 месяцев, чтобы порвать все связи с Россией). Кульминация истории с запретом УПЦ по времени совпала с вторжением ВСУ в Курскую область. Это отчасти проливает свет на мотивы режима Зеленского в вопросе принятия антицерковного "законопроекта 8371", т.к. само по себе это действо кажется противоречащим интересам самого режима.



Как и в случае с курским вторжением, Киев, по всей видимости, попытается использовать "церковный кейс" для улучшения своих переговорных позиций с Москвой. Никто не знает, когда состоятся переговоры и на каких условиях они будут проходить, но режим Зеленского, похоже, осознает, что не вытянет "войну в долгую" и уже начинает готовиться к ним всерьез, одновременно стремясь обзавестись для торгов дополнительными аргументами. В определенном смысле сам факт принятия "законопроекта 8371" – это одно из свидетельств агонии Киева, признания им неизбежности поражения.



Все это, разумеется, вовсе не отрицает прочие факторы, обусловливающие антицерковную и антиправославную политику режима Зеленского. Недаром первое, что обстреляли украинские танки, вторгшись на территорию Курской области, – православный монастырь. Обстрел шел несколько часов. В это время в храме служили Литургию!..



Примечательный факт: всю подобного рода идеологическую мерзость украинского национализма сегодня реализуют абсолютно безыдейные и беспринципные жулики, прохиндеи и клоуны. Хотя, с другой стороны, ничего удивительного в этом тоже нет. Идейные нацисты обеспечили себе на Украине культурно-мировоззренческую гегемонию. И теперь любой клоун, жулик и проходимец, желающий быть успешным в этой системе, тоже будет играть роль правоверного нациста.



В этом ключе следует рассматривать и очередное вечернее "обращение к нации" Зеленского от 10 августа, в котором он проанонсировал нынешний запрет Украинской православной церкви Московского патриархата в следующих формулировках: "Я провел только что совещание – подготовительное, о решении, которое укрепит нашу украинскую духовную независимость. Мы должны лишить Москву последних возможностей ограничивать свободу украинцев. И решения для этого должны быть на сто процентов эффективными – действительно работающими. Мы их обеспечим".



При этом тот факт, что сам Зеленский – это омерзительный клоун, превратившийся в нациста, решившего додавить вопрос запрета УПЦ на фоне атаки на Курскую область, вовсе не снимает ответственности и с публики типа Онуфрия со товарищи, которые все это время поддерживали политику Киева и призывали поддерживать ВСУ. Поддерживая так или иначе нынешний режим в Киеве, они стали соучастниками его преступлений и против народа, и против Церкви, и должны вместе с другими отвечать и перед Богом, и перед людьми именно как соучастники того, что происходит.



Уничтожение на Украине православия имеет и внешнее измерение. Зеленский проанонсировал запрет УПЦ сразу же после того, как о поддержке его режима публично заявил крупный римско-католический орден "Рыцари Колумба", представители которого специально собрались из разных стран для поддержки Украины в Америке (в Канаде). Эта влиятельная организация является изначально католической, хотя участие в ней принимают и униаты (на нынешней сходке их представлял иерарх униатской церкви Борис Гудзяк – на первом скриншоте на фото первый слева, – тесно связанный с руководством Демпартии США и непосредственно вовлеченный в организацию и реализацию госпереворота на Украине в 2014 году). "Высший рыцарь" ордена Патрик Келли в своем выступлении, выражая восхищение стойкостью украинского народа, особо подчеркнул важность продолжения поддержки режима Украины. Фактически в данном случае имеет место публичное заявление структуры Ватикана о поддержке тех, кто сейчас ворвался в Курскую область, расстреливает гражданских лиц и умышленно уничтожает православные храмы.



Буквально через несколько дней после канадской сходки и заявления-анонса Зеленского о запрете УПЦ, 13 августа делегация с Украины посетила Фанар. В ее состав вошли глава "ПЦУ" Епифаний Думенко, "митрополит" Евстратий Зоря, руководитель ГЭСС Виктор Еленский и заместитель главы офиса президента Елена Ковальская, передавшая главе Фанара официальное приглашение от Зеленского посетить Украину.



Скорее всего, в ходе этого визита стороны (режим в Киеве и Константинопольский патриархат) окончательно согласовали позиции и шаги, которые будут предприниматься после законодательного запрета УПЦ. По мнению некоторых исследователей проблемы, "партнеры" теперь могут попытаться отработать сценарий "примирения" и "слияния" хотя бы части Украинской православной церкви со структурой, подконтрольной грекам. При этом патриарх Варфоломей может выступить в роли "миротворца" и "доброго отца, простившего и принявшего блудных детей" из УПЦ.



Гонения на русское православие на Украине длятся уже не первый год – рейдеры-раскольники, нападающие на православные храмы, уже давно стали "национальными героями" для нынешнего киевского режима. Все духовные лица, пытавшиеся противостоять вандалам, подверглись репрессиям. Приняв законопроект о запрете УПЦ, Украина, давно уже ставшая марионеткой американского Госдепа, утвердилась на пути безбожия и раскольничества еще сильнее и стала дурным заразительным примером для прочих не стойких в православной вере деятелей. Поэтому, сразу же после запрета УПЦ, раскольнические веяния с Украины столь стремительно добрались до Эстонии, которая тут же присоединилась к Украине и Чехии в разрыве связей с РПЦ – из новой редакции устава Собора Эстонской православной церкви (ЭПЦ) убрали упоминание Московского патриархата.



Эта новая редакция устава была принята на сессии Собора ЭПЦ. По украинскому образцу предлогом для разрыва с РПЦ стала "борьба с расколом на основе каноничности, взаимного уважения и равноправия". Хотя как назвать попытку искусственного уничтожения связи с Русским православием, кроме как настоящий раскол?



О планах отделить ЭПЦ от Московского патриархата епископ Тартуский и глава эстонского МВД совместно заявили еще в июле, ориентируясь на действия Киева и поддержку Фанара и Ватикана. Изменение устава – лишь первый шаг. На втором этапе планируется объединить всех православных эстонцев при содействии т. н. "Эстонской апостольной православной церкви". Судя по всему, эстонские раскольники планируют вовсе исключить Московский патриархат из духовной жизни государства, действуя по украинской кальке и имея поддержку тех же внешних сил, что и режим в Киеве.



Украинские раскольники тем временем продолжают "зачистку" русских икон и святых. Делается это Киевом с благословения фанарского и ватиканско-униатского патронов, которые, в свою очередь, объявили "крестовый поход" против "ереси русского мира". В "зачищенную", подменяющую собой православие эрзац-"церковь" ожидаемо будут загонять всех, кто будет готов предать веру отцов. Каноническая православная церковь при том будет объявлена "абсолютно вражеской". Предсказывать, чем закончится этот чудовищный эксперимент очень сложно, т. к. до подобного рода "зачистки" исторических икон в своей антицерковной борьбе не доходили даже большевики.



Пока утверждать можно лишь то, что квази-религиозный мутант усилий Ватикана, униатов и Фанара жизнеспособным не будет. К чему ведут попытки навязать людям другую веру, мы уже видели в начале этого года, когда многие украинские православные наотрез отказались справлять Рождество Христово "вместе с Европой" – то есть 25 декабря, предпочтя отмечать его традиционно 7 января, пусть и тайком, от греха подальше.



К этому времени, по данным Opendatabot (см.карту), вооруженными бандитами от имени "ПЦУ" было захвачено не менее 589 церквей Московского патриархата. Больше всего "рейдерских" захватов было осуществлено в Киевской области – 138, также среди лидеров в этом грязном деле Хмельницкая (125) и Винницкая (67) области. При этом в большинстве случаев старых хозяев изгнали, а новые так и не появились – большинство опустевших приходов так и стоят пустыми. Источник - Фонд стратегической культуры

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