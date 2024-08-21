Переговоры в Катаре не приведут к палестино-израильскому миру, - А.Кирпиченок

11:51 22.08.2024 "Мирные переговоры в Катаре изображают полезную деятельность" - российско-израильский историк Артем Кирпиченок

Российско-израильский историк Артем Кирпиченок: переговоры в Катаре не приведут к палестино-израильскому миру



Антон Бекетов

21.08.2024



В столице Катара Дохе продолжают обсуждать прекращение огня в секторе Газа на разных уровнях. Госсекретарь США Энтони Блинкен 20 августа встретился со своим катарским коллегой Мухаммедом бин Абдулазизом аль-Хулайфи. Блинкен прибыл в столицу Катара Доху из Египта в рамках поездки по региону, куда также вошел визит в Израиль. Этот приезд состоялся после непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС, которые прошли в Дохе 15 и 16 августа.



Анализ ситуации на Ближнем Востоке и свой прогноз по итогам непрямых переговоров в интервью Pravda.Ru дал российско-израильский историк и публицист кандидат исторических наук Артем Кирпиченок.



- В столице Катара Дохе под эгидой США и при посредничестве Египта проходят переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Какие цели они преследуют?



- Я думаю, что задача переговоров - изобразить некую полезную деятельность. К сожалению, есть подозрение, что результат будет примерно такой же, как результаты всех предыдущих конференций и переговоров, которые проходили с октября прошлого года. Ни одна из этих конференций не смогла остановить боевые действия, и нет никаких оснований предполагать, что переговоры, которые сейчас проходят в Дохе, могут быть прорывом в этом вопросе. У нас есть предпосылки, которые говорят о том, что они не будут иметь положительного исхода.



- Что это за предпосылки?



- Прежде всего это убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, которое произошло несколько недель тому назад.



Когда одна сторона, участвующая в переговорах, убивает лидера другой стороны, которая принимает участие в переговорах, это никоим образом не способствует переговорному процессу.



В непрямых переговорах принимали участие представители спецслужб: начальник разведки Израиля, представители египетской разведки, спецслужб Катара. Но мы не видели там людей, принимающих политические решения. А решения все-таки должны принимать не исполнители, а люди, уполномоченные руководить политическим процессом.



- Исходя из вашего анализа, получается, что сторонам вряд ли удастся договориться о начале мирного процесса и эскалация будет продолжаться?



- Неизвестно, будет ли эскалация, но, скорее всего, конфликт будет продолжаться в нынешней вялотекущей фазе. Хотя для жителей сектора Газа трудно ее назвать вялотекущей, потому что, по последним данным, там погибло уже около 40 тысяч человек, из них как минимум 15 тысяч детей, в Газе происходит гуманитарная катастрофа.



В целом Израиль не проводит активные наступательные операции в Газе. На севере Израиля, вдоль ливанской границы, идут перестрелки. О вторжении в Ливан уже никто не говорит. Иранский ответ по Израилю - это уже миф.



Что мешает договориться Израилю и ХАМАС



- В чем главное противоречие между ХАМАС и Израилем?



- Во-первых, была сделана попытка вычеркнуть ХАМАС из переговорного процесса. И эта попытка была совершена еще до 7 октября в результате тех так называемых "авраамических соглашений", то есть соглашений между Израилем и странами Персидского залива. Атака ХАМАС была вызвана его желанием показать, что он является важным игроком на политическом поле.



Во-вторых, ХАМАС политически ориентирован на Иран, он входит в так называемую ось сопротивления - блок проиранских стран, политических группировок, которые противостоят странам-союзниками Соединенных Штатов Америки. Это прежде всего



Израиль,

Иордания,

Египет

и Саудовская Аравия.



Есть геополитический конфликт, который захватывает весь регион Ближнего Востока.



Серьезные противоречия и на местном уровне, то есть в рамках палестино-израильского конфликта. Израиль оккупирует палестинские земли, держит в блокаде сектор Газа, в Израиле огромное количество политических заключенных. Налицо конфликт на местном уровне между Израилем и ХАМАС.



Важные игроки палестино-израильского конфликта



Россия



- Недавно глава палестинской администрации Махмуд Аббас приезжал в Кремль, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Как это может отразиться на ближневосточном процессе?



- Я думаю, что Россия в ближайшее время более активно вмешается в ближневосточный процесс. Сегодня внимание России сконцентрировано на том, что происходит на Украине и в Курской области.



Однако с самого начала конфликта Россия позиционировала себя как независимый игрок: она предложила свое посредничество, приняла делегацию ХАМАС и тем самым показала, что она может служить мостом в отношениях между израильтянами и палестинцами. Но пока ни израильская, ни американская сторона не собираются приглашать Россию за стол переговоров.



Китай



Сегодня есть еще один очень важный игрок, который также игнорируется странами Запада в формате встреч, которые происходят в Дохе, - это Китай. Долгое время он дистанцировался от ближневосточного конфликта, но в последнее время он все активнее заявляет о себе как о важном участнике переговорного процесса.



Китай способствовал достижению договоренностей между Саудовской Аравией и Ираном, заморозивших конфликт.



Именно под эгидой Китая произошла встреча лидеров палестинских политических движений.



Отсутствие Китая на последней встрече наглядно демонстрирует, что возможности данного мероприятия очень ограничены. Число игроков, которые в него вовлечены, невелико, можно ожидать каких-то договоренностей по локальным вопросам, но не прорывных решений.



Вообще, я думаю, никакие важные политические решения до выборов в Соединенных Штатах Америки на Ближнем Востоке приниматься не будут. Все ждут того, кто будет следующим хозяином Белого дома.



Остановят ли США Израиль



- Есть информация, что демократы США хотят перед выборами добиться хотя бы временного перемирия. В Израиле уже говорят о том, чтобы земли, которые сейчас находятся под временной оккупацией Израиля, перешли Израилю. Как вы считаете, США удастся остановить Нетаньяху в его милитаристских планах?



- Соединенные Штаты могут остановить Израиль в любой момент: без снаряжения, боеприпасов, которые поступают из Соединенных Штатов, израильская армия не может вести боевые действия.



Как только самолеты со снаряжением перестанут приземляться в аэропорт Бен-Гурион, боевые действия закончатся через несколько дней, это очевидный факт. Но у американского руководства нет политической воли для такого решения.



В американских политических кругах есть две тенденции.



Часть демократов заинтересована в скорейшем решении конфликта. Я думаю, что и среди республиканцев такие люди есть.



С другой стороны, есть достаточно влиятельное произраильское лобби, которое считает, что Израилю надо дать карт-бланш для достижения его политических целей в полном объеме.



И вот эта политика "лебедь, рак и щука" приводит к той печальной ситуации, которую мы сегодня видим.



У самого американского руководства сейчас нет стратегии, дорожной карты, плана, как из ситуации выходить. Американское политическое руководство тоже ждет результата выборов. А пока просто продолжается бой.



Как будет действовать Иран



- Каким вы видите дальнейшее развитие ситуации, будет ли расширение конфликта в сторону Ливана, ответит ли Иран, или это пустые угрозы? Как будут развиваться события?



- События будут развиваться непредсказуемо. Восток - дело тонкое. С моей точки зрения, если не произойдут какие-то чрезвычайные события (а мы видим, что чрезвычайные события на Ближнем Востоке происходят все время: события 7 октября, убийство Исмаила Хании), то ситуация будет оставаться такой же хотя бы до выборов в США. Понятно, что Иран не хочет войны, не чувствует себя в силах вступать в боевое противостояние с Израилем и с его союзниками:



Соединенными Штатами,

Великобританией,

может быть, даже Иорданией

и Саудовской Аравией.



С другой стороны, Иран может действовать через своих прокси. Он будет оказывать поддержку "Хезболле", которая продолжит давление на север Израиля. Будет следить, чтобы конфликт не вышел за какие-то рамки: будут локальные обстрелы, атаки, но не полномасштабная война. Но в любой момент может произойти какое-нибудь безумие, какое-то чрезвычайное событие, после чего все прогнозы обрушатся в один момент.



Уточнения

Палестино-израильский конфликт - исторический конфликт, имеющий черты политического, межэтнического и религиозного, продолжающийся по сей день; составная часть более широкого арабо-израильского конфликта. Предмет конфликта - территории, ранее входившие в Подмандатную Палестину, управлявшуюся в 1920-1948 гг. от имени Лиги Наций Великобританией. == Литература == Звягельская, И. Д. История Государства Израиль (рус.). - М.: Аспект Пресс, 2012. - 359 с. - ISBN 978-5-7567-0638-3. Эпштейн, А. Д. Горизонты и миражи палестинской государственности (рус.). - М.: Мосты культуры, 2016. - 432 с. - ISBN 978-593273-392-9. Эпштейн, А. Д. Израильтяне и палестинцы: от конфронтации – к переговорам и обратно (рус.). - М.: Мосты культуры, 2009. - 192 с. - ISBN 978-5-93273-303-9.



Ка́та́р (араб. قَطَرْ‎ [ˈqɑtˁɑr], местн. [ɡitˁar]), официально - Госуда́рство Ка́та́р (араб. دَوْلَةُ قَطَرْ‎ [ˈdawlat ˈqɑtˁɑr]) - государство (эмират) на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в восточной части Аравийского полуострова Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Доха является столицей, резиденцией правительства и местом расположения основных коммерческих и финансовых учреждений. Более половины населения страны проживает там. Город также является крупным культурным центром с различными музеями и образовательными центрами. Катар - третий по запасам природного газа, шестой экспортер природного газа и крупный поставщик нефти и нефтепродуктов (21-е место в мире). С 1961 года входил в Организацию стран - экспортеров нефти, но 1 января 2019 года вышел из нее.



Бли́жний Восто́к - историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой. Название этому ближайшему к ним восточному региону было дано европейцами. Основное население: арабы, персы, ассирийцы, азербайджанцы, евреи, египтяне, курды и турки. Также проживают армяне, грузины, греки, часть албанцев и боснийцев. Ближний Восток населяют 350-360 млн мусульман (тюрки, персы, большинство курдов, арабы и др), 60-70 млн христиан (армяне, анатолийские греки, грузины, ассирийцы, копты, марониты и так далее), 9 млн иудеев, 3 млн друзов, примерно 1 млн езидов (часть курдов) и другие народы. Через Ближний Восток пролегает главный путь из Европы и Африки в Азию. Источник - Правда

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