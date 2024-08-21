 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Киргизии найдены кости ранее неизвестного науке динозавра - Alpkarakush kyrgyzicusВ Киргизии найдены кости ранее неизвестного науке динозавра - Alpkarakush kyrgyzicus
11:58 22.08.2024

Ученые нашли в Кыргызстане новый вид хищных динозавров с большими бровями

Немецкие ученые из Палеонтологического музея в Мюнхене совместно с коллегами из Кыргызстана обнаружили новый вид хищных динозавров группы теропод в горно-пустынном районе близ города Ташкумыр на западе страны, сообщает Zakon.kz.

Существу дали имя Alpkarakush kyrgyzicus. Исследование опубликовано в научном издании Zoological Journal of the Linnean Society (ZJLS).

"Alpkarakush kyrgyzicus стал первым тероподовым динозавром, найденным на территории Республики. Его назвали в честь гигантской мифологической птицы Альпкаракуш из кыргызского героического эпоса "Манас", – говорится в статье.

Окаменелости ящера извлекли из отложений балбансайской свиты, сформировавшейся в среднеюрский период около 165 млн лет назад. Анализ показал, что ящер достигал в длину около девяти метров, а также отличался внушительными "бровями" – крупными костными выступами над глазницами на черепе.

Сравнение с многочисленными другими тероподами показывает, что новый вид принадлежит к метриакантозавридам и тесно связан с крупными хищными динозаврами Восточной Азии.

Палеонтологи предполагают происхождение метриакантозаврид и других важных групп теропод в Юго-Восточной Азии, откуда они распространились на другие континенты через Центральную Азию и Европу.

24 мая 2023 года в Кыргызстане на юге города Таш-Кумыра обнаружили останки динозавра из мезозойской эры. Это не первая подобная находка. В 1966 году в этом же районе нашли кости зауропода – разновидности ящероногого растительного динозавра. В 1970-2015 годах на территории Таш-Кумыра были обнаружены останки птерозавра, стегозавра и теропода.

Андрей Дюсупов

Источник - Zakon.kz
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