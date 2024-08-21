На Ямайке нашли документ, закрывающий Харрис путь на пост президента США

12:30 22.08.2024

В Сеть слили закрывающее Харрис путь в президенты США свидетельство о рождении



Свидетельство о рождении кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Камалы Харрис слили в Сеть. Документ опубликовали в социальной сети X, пишет агентство NEWS.ru.



Из него следует, что политик родилась на Ямайке. Если данная информация является достоверной, то Камала Харрис не сможет участвовать в выборах на пост главы государства, поскольку, согласно закону США, президент должен быть либо рожден в стране, либо иметь родителей с американским гражданством.



Заявляется, что документ нашли в одной из больниц Ямайки, расположенной в том же регионе, где проживал отец Харрис. Согласно официальной биографии, Камала Харрис родилась в Окленде, штат Калифорния. В открытых источниках заявляется, что ее мать родилась в Индии, а отец Дональд Дж. Харрис – американец ямайского происхождения. Он переехал в США из Британской Ямайки в 1961 году для работы в аспирантуре Калифорнийского университета, где в 1966 году получил докторскую степень по экономике. Отец и мать Харрис познакомились в студенческом клубе для афроамериканцев.



Напомним, выборы президента США запланированы на ноябрь текущего года. Действующий глава государства Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке.



Авторы: АНТОНИНА МАРКОВА



Примечание ЦА.

Теорию о том, что у Харрис нет гражданства США, выдвинул профессор права Чепменского университета Джон Истман в 2020 году.