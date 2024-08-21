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В ожидании нового раунда переговоров. Израиль наносит точечные удары, а Хезболла - куда попадет, - Коммерсант
14:28 22.08.2024

"Хезболла" зарядила ракетным дождем

В ответ на удар по складам в Ливане группировка выпустила по Израилю более 180 ракет за 48 часов

В ожидании нового раунда переговоров о перемирии между Израилем и палестинской группировкой "Хамас" фокус внимания сместился на северную границу еврейского государства. 20 и 21 августа ливанская "Хезболла" выпустила по израильским поселениям более 180 ракет и беспилотников. Группировка утверждает, что речь идет об ответе на израильскую атаку по долине Бекаа. На этом фоне в Израиле вновь заговорили о возможном военном вторжении в Ливан.

В среду днем в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что за 20 и 21 августа зафиксировали как минимум 180 ракет и дронов, прилетевших с территории Ливана. Из них 130 были выпущены во вторник, а 50 - на следующий день. "Многие из них (ракет и беспилотников.- "Ъ") были перехвачены системой ПВО. Некоторые достигли израильских населенных пунктов, вызвав пожары. Были также прямые попадания по домам. Один израильтянин получил ранения средней степени тяжести",- уточнили в ЦАХАЛе.

"Хезболла" заявила, что нанесла удар по военной базе на оккупированных Израилем Голанских высотах. Между тем представитель израильских военных подполковник Надав Шошани опубликовал в соцсетях фотографию поврежденного дома в городе Кацрин, отметив: "В этом районе не было другой цели, кроме гражданского квартала и детей на летних каникулах". ""Хезболла" снова беспорядочно обстреливает израильских мирных жителей… Нападения на наших гражданских лиц не останутся без ответа",- написал, в свою очередь, в соцсети X представитель израильской армии Даниэль Хагари.

Ливанское движение сообщило, что нанесло удары в ответ на израильскую атаку по долине Бекаа. По данным ливанского агентства "Аль-Ватания", в результате удара погиб как минимум 1 человек, еще 30 пострадали, из них как минимум 9 - дети.

Долина Бекаа, где преимущественно проживают мусульмане-шииты, считается главным оплотом "Хезболлы". При этом целью израильской атаки был район городов Баальбек и Наби аль-Шайт - они расположены почти в 80 км к северу от израильско-ливанской границы. До этого Израиль старался не бить так далеко в глубь территории арабской страны. ЦАХАЛ утверждает, что целью ударов были склады оружия "Хезболлы". Военные отмечают, что "после ударов были зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие большого количества оружия на пораженных объектах".

Кроме того, 21 августа Израиль нанес точечный удар по городу Сайда на юге Ливана, в результате чего погиб отставной офицер боевого крыла палестинского движения "Фатх" (контролирует Западный берег реки Иордан) Халиль аль-Макда. По данным ЦАХАЛа, убитый тесно сотрудничал с иранским Корпусом стражей исламской революции и "Хезболлой". Израильские военные обвинили его в "руководстве террористическими атаками и контрабанде оружия" на Западный берег.

Это первая ликвидация высокопоставленного члена "Фатха" за десять месяцев войны в Газе. Палестинское движение уже обвинило Израиль в стремлении "разжечь региональную войну".

"Фатх" также подчеркнул, что убитый играл "центральную роль" в "поддержке палестинского народа и его сопротивления" во время войны в Газе и "важную роль в поддержке ячеек сопротивления" на Западном берегу.

Израиль и "Хамас" выражают сомнения в успехе переговоров в Каире

На фоне таких новостей в Израиле вновь заговорили о возможном полномасштабном вторжении в Ливан. Глава Минобороны Йоав Галант 20 августа заявил, что "удар по складам боеприпасов в Ливане - это подготовка ко всему, что может произойти". Министр подчеркнул: "центр тяжести" и фокус израильской военной машины постепенно смещается от сектора Газа на север. Однако он оговорился, что пока у Израиля "больше задач на юге". "У нас есть заложники, мы должны их вернуть",- добавил министр.

При этом Йоав Галант уточнил: власти еврейского государства намерены вернуть домой перемещенных жителей севера Израиля, эвакуированных в безопасное место после начала обострения конфликта с "Хезболлой". "Если это можно сделать по соглашению, мы сделаем это по соглашению",- отметил министр. Однако, добавил он, если договориться с "Хезболлой" не получится, то Израиль будет действовать силовыми методами.

Эльнар Байназаров

Источник - Коммерсант
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