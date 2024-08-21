Легкое дыхание: в России создали первую в мире вакцину от аллергии

14:31 22.08.2024

​​​​​​​Ее клинические исследования начнутся уже в сентябре



Мария Фролова



Ученые Института иммунологии ФМБА создали первую в мире вакцину от аллергии. Она поможет людям с аллергией на пыльцу березы, на яблоки и некоторые другие продукты. Как будет работать вакцина и когда она появится в больницах, выясняли "Известия".



Российская вакцина от аллергии: когда будет



В России создали первую в мире вакцину от аллергии. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.



Вакцину разработали сотрудники Института иммунологии ФМБА под руководством директора Мусы Хаитова совместно с профессором Рудольфом Валентой из Венского медуниверситета. Она поможет людям с аллергией на пыльцу березы и продукты, вызывающие перекрестную пищевую аллергию - например, яблоки. Ученые пообещали, что избавиться от болезни можно будет всего за три-пять инъекций препарата, тогда как классическая терапия обычно занимает от трех до пяти лет.



Клинические исследования вакцины начнутся уже в конце сентября. Поэтому есть надежда, что уже первый полевой сезон в апреле и мае позволит "полностью подтвердить ее эффективность и безопасность". Аллерговакцина - уникальный препарат, который сейчас широко обсуждается мировым научным сообществом.



После проведения исследований вакцина должна будет появиться в российских медучреждениях.



Как работает вакцина от аллергии на березу



Ученые Института иммунологии занимались исследованиями аллергенов пыльцы в течение нескольких лет и в итоге получили очищенную рекомбинантную вакцину для предотвращения и лечения аллергии. Препарат состоит из гипоаллергенных пептидов мажорных аллергенов березы (Bet v 1) и яблока (Mal d 1), а также PreS-белка вируса гепатита в качестве иммуногенного носителя, пояснил директор Института иммунологии Муса Хаитов.



- Мы картировали аллерген березы, то есть выделили в его структуре наиболее значимые участки, и они вошли в состав аллерговакцины. Фрагменты аллергена, которые отвечают за его токсичность, были исключены, и в результате с помощью такой рекомбинации мы получили гипоаллергенную вакцину, - пояснил иммунолог.



Как рассказали "Известиям" в Институте иммунологии, сам механизм действия препарата прост: при его введении в организме вырабатываются IgG-антитела к пыльце березы, которые характерны для нормального иммунного ответа. В то же время IgE антитела, характерные для аллергической реакции, блокируются, то есть перестают вырабатываться.



Доклинические исследования уже показали, что вакцина нетоксична и не вызывает повреждений жизненно важных органов, причем негативных последствий не провоцирует даже сильное превышение дозировки. Теперь препарату предстоит пройти заключительный этап исследований с участием добровольцев. Разрешение на их проведение выдал Минздрав России, сейчас в ФМБА набирают пациентов.



Для кого предназначена вакцина от аллергии



В первую очередь новая вакцина предназначена для людей, которые страдают аллергией на пыльцу березы. В России, считают иммунологи, таких пациентов могут быть сотни тысяч человек.



По официальным данным, аллергическим ринитом в период цветения растений страдает 20–30% населения (а по оценочным данным их число может быть в разы больше - до 80%). И пыльца березы - один из самых распространенных аллергенов в этой категории.



Сегодня самым эффективным способом лечения аллергии считается аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). За несколько месяцев до наступления сезона цветения пациенту периодически вводят маленькие дозы аллергена, постепенно "приучая" к нему организм. В итоге через несколько лет человек может перестать реагировать на пыльцу.



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Новая схема с вакциной, которую создали российские ученые, проще и эффективнее. Как пояснили в ФМБА, все лечение будет состоять из трех-пяти инъекций перед началом сезона в течение первого года терапии и еще одной-двух инъекций перед следующими сезонами.



Исследования на экспериментальных животных показали, что для повышения уровня защитных аллерген-специфических IgG-антител после основного курса иммунизации требуется только одна или две бустерные инъекции, усиливающие уже полученный эффект. А значит, пациентам понадобится меньше времени на лечение и меньше визитов к врачу.



Важная разработка



Как говорит в беседе с "Известиями" кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству компании "ЛабКвест" и "Q-Клиника" Любовь Станкевич, вакцина откроет новые возможности в борьбе с аллергическими заболеваниями. В отличие от традиционных методов лечения она направлена на предотвращение аллергических реакций еще до их возникновения.



- Суть разработки заключается в подготовке иммунной системы к встрече с определенными аллергенами, такими как пыльца березы или косточковые фрукты. А это наиболее распространенные источники аллергии. Введение вакцины за несколько недель до сезона позволяет иммунной системе выработать защитные антитела, которые предотвратят развитие нежелательной реакции, - объясняет эксперт.



По словам Станкевич, вакцина особенно важна для людей с высоким риском аллергических заболеваний. Сюда входят пациенты с отягощенным семейным анамнезом или те, кто уже сталкивался с аллергией в прошлом. Для таких людей вакцина может стать эффективным профилактическим средством, способным защитить их от сезонных обострений.



Появление вакцины от аллергии имеет огромное значение. Оно не только упрощает процесс лечения, но и делает его доступным для многих пациентов. Возможность провести вакцинацию за короткий срок до начала сезона аллергенов значительно снижает риски и увеличивает шансы на успешное предотвращение нежелательных реакций, отмечает собеседница "Известий".



В перспективе, предполагает эксперт, возможны доработки этой вакцины, например, создание поливалентных версий, которые будут защищать сразу от нескольких аллергенов. Это позволило бы еще больше упростить лечение и сделать его более эффективным для пациентов с множественной сенсибилизацией к нескольким аллергенам. Однако первоочередной задачей остается массовое внедрение и проверка эффективности существующих вакцин против отдельных аллергенов.



- Аллергия может вызвать опасные последствия, привести к инвалидности и даже летальному исходу (чаще в случае укуса насекомых). При пыльцевой аллергии могут развиваться тяжелые поражения глаз (кератиты) или тяжелые проявления бронхиальной астмы. А вакцина поможет исключить осложнения и спасти пациентов, - заключает кандидат медицинских наук аллерголог-иммунолог медицинского центра "Парацельс" Сергей Ильин.