 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 22.08.2024
18:55  Токаев и Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях Казахстана и Таджикистана
18:16  Русская Конопелька. Люто попала в замес рота американской ЧВК Forward - 60 вояк в "груз 200"
14:31  Легкое дыхание: в России создали первую в мире вакцину от аллергии
14:28  В ожидании нового раунда переговоров. Израиль наносит точечные удары, а Хезболла - куда попадет, - Коммерсант
14:20  Ученые из России помогут Казахстану найти детей с редкими болезнями
12:30  На Ямайке опять нашли документ, закрывающий Харрис путь на пост президента США
11:58  В Киргизии найдены кости ранее неизвестного науке динозавра - Alpkarakush kyrgyzicus

11:51  Переговоры в Катаре не приведут к палестино-израильскому миру, - А.Кирпиченок
11:39  Как киевский режим уничтожает УПЦ. "Зачистка" русских икон и святых продолжается, - ФСК
10:33  Можно ли в Казахстане творческим людям выражать свою позицию, используя нецензурную лексику
10:20  В Суздале археологи обнаружили погребение воина-всадника времен Ярослава Мудрого
10:19  Выживет ли без Путина экономика Токаева? - Руслан Ибрагим
10:12  60 гендеров и меняющие пол дети. Как Европа сходит с ума, - Р.Рюмшюссель
10:08  Курская дуга: бои продолжаются
10:04  Кто откроет "сезон взбесившейся нефти" - Венесуэла, США или Иран с Израилем?
09:43  Экономика ФРГ: свободное падение, - С.Князев
09:39  Индия в Евразии: тактические балансы и долгосрочные интересы, - Ю.Кузнецов
09:33  Сегодня Токаев посетит Таджикистан
08:51  Прекрасная демократия Зеленского, - Марко Травалmo
08:46  Я еду к Сталину, когда над Родиной нависла беда,, - Александр Проханов
08:21  Предвыборное перемирие в Газе: Нетаньяху подарит Камале Харрис победу над Трампом, - СП
05:38  В Афганистане уволили более 280 полицейских за отказ отрастить бороду
01:27  Проблема строительства АЭС разъединила Казахстан, - Артур Аваков
01:24  "Наследница христианской Европы". Владимир Путин превращает Россию в Ковчег, - Г.Мирзаян
00:42  Совладельцем культовой американской кинофабрики Paramount едва не стал... елбасиный внук Нурали Алиев
00:32  Хуситы объявили политическую мобилизацию, - И.Субботин
00:31  В Жайылском районе государству возвращен... аэродром, - "Вечерний Бишкек"
00:23  Болгарский закон в защиту традиционных ценностей вызвал серьезное недовольство в Европе, - ФСК
00:19  Армения обвинила Россию во всех своих бедах, - С.Строкань
00:14  Все солдаты бородаты, все афганцы без греха. Министерство морали Афганистана представило отчет о своей работе
00:07  Казахстан поругался с Белоруссией. Объективности нет...
00:05  От Зеленского не останется и следа, а Православие на Украине не исчезнет, - Р.Калинчук
00:02  Курская битва 2.0. Как это могло случиться и что теперь будет дальше, - Регнум
Среда, 21.08.2024
23:49  Путин с детками у доктора Рошаля. Поднимает (?) рейтинг
21:54  Хусит-ракеты подожгли греческий танкер "Sounion" в Красном море. Повреждения фатальны
21:29  Казахстан аккредитовал поверенного в делах Афганистана в РК - г-на Мохаммада Ур Рехман Рахмани
21:27  Китайский премьер Ли Цян опять в Москве. Чего привез? - Фостер Вон
19:35  Экс-депутат Госдумы Гудков-младший приговорен к 8 годам л/с. За измену родине
19:20  Выборы в Саксонии могут изменить политический ландшафт Германии, - НГ
18:42  На дне. Найден труп британского олигарха Линча
17:53  Охереть. Экс-директор дома отдыха назначен главой департамента военного имущества РФ
17:48  "Тупик имени Пашиняна": Азербайджан получил все, Армения - ничего, - Б.Матевосян
17:07  Афганистан отмечает 105-летие изгнания британских колониалистов
17:04  Яков Кедми: Курск... Весь мир видит слабость России
15:42  Литиевая подоплека. Запад вцепился в Украину мертвой хваткой, - Зоран Чворович
15:40  Global Times:Участие США в конфликтах на трех фронтах приведет к поражению Америки
15:38  В Евразийской комиссии приветствуют намерение Ирана стать наблюдателем при ЕАЭС
15:02  Хитро-попики. Эстонская церковь открестилась от РПЦ
12:19  Узбекские банки перестанут кредитовать крупные госкомпании и переключатся на частный бизнес
11:20  Киргизия: жонглеры квадратными метрами, - Сергей Кожемякин
11:14  Как Россия завоевывала Хиву (уроки истории), - П.Бологов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Легкое дыхание: в России создали первую в мире вакцину от аллергии
14:31 22.08.2024

​​​​​​​Ее клинические исследования начнутся уже в сентябре

Мария Фролова

Ученые Института иммунологии ФМБА создали первую в мире вакцину от аллергии. Она поможет людям с аллергией на пыльцу березы, на яблоки и некоторые другие продукты. Как будет работать вакцина и когда она появится в больницах, выясняли "Известия".

Российская вакцина от аллергии: когда будет

В России создали первую в мире вакцину от аллергии. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Вакцину разработали сотрудники Института иммунологии ФМБА под руководством директора Мусы Хаитова совместно с профессором Рудольфом Валентой из Венского медуниверситета. Она поможет людям с аллергией на пыльцу березы и продукты, вызывающие перекрестную пищевую аллергию - например, яблоки. Ученые пообещали, что избавиться от болезни можно будет всего за три-пять инъекций препарата, тогда как классическая терапия обычно занимает от трех до пяти лет.

Клинические исследования вакцины начнутся уже в конце сентября. Поэтому есть надежда, что уже первый полевой сезон в апреле и мае позволит "полностью подтвердить ее эффективность и безопасность". Аллерговакцина - уникальный препарат, который сейчас широко обсуждается мировым научным сообществом.

После проведения исследований вакцина должна будет появиться в российских медучреждениях.

Как работает вакцина от аллергии на березу

Ученые Института иммунологии занимались исследованиями аллергенов пыльцы в течение нескольких лет и в итоге получили очищенную рекомбинантную вакцину для предотвращения и лечения аллергии. Препарат состоит из гипоаллергенных пептидов мажорных аллергенов березы (Bet v 1) и яблока (Mal d 1), а также PreS-белка вируса гепатита в качестве иммуногенного носителя, пояснил директор Института иммунологии Муса Хаитов.

- Мы картировали аллерген березы, то есть выделили в его структуре наиболее значимые участки, и они вошли в состав аллерговакцины. Фрагменты аллергена, которые отвечают за его токсичность, были исключены, и в результате с помощью такой рекомбинации мы получили гипоаллергенную вакцину, - пояснил иммунолог.

Как рассказали "Известиям" в Институте иммунологии, сам механизм действия препарата прост: при его введении в организме вырабатываются IgG-антитела к пыльце березы, которые характерны для нормального иммунного ответа. В то же время IgE антитела, характерные для аллергической реакции, блокируются, то есть перестают вырабатываться.

Доклинические исследования уже показали, что вакцина нетоксична и не вызывает повреждений жизненно важных органов, причем негативных последствий не провоцирует даже сильное превышение дозировки. Теперь препарату предстоит пройти заключительный этап исследований с участием добровольцев. Разрешение на их проведение выдал Минздрав России, сейчас в ФМБА набирают пациентов.

Для кого предназначена вакцина от аллергии

В первую очередь новая вакцина предназначена для людей, которые страдают аллергией на пыльцу березы. В России, считают иммунологи, таких пациентов могут быть сотни тысяч человек.

По официальным данным, аллергическим ринитом в период цветения растений страдает 20–30% населения (а по оценочным данным их число может быть в разы больше - до 80%). И пыльца березы - один из самых распространенных аллергенов в этой категории.

Сегодня самым эффективным способом лечения аллергии считается аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). За несколько месяцев до наступления сезона цветения пациенту периодически вводят маленькие дозы аллергена, постепенно "приучая" к нему организм. В итоге через несколько лет человек может перестать реагировать на пыльцу.

Повышенная сенсуальность: новое устройство облегчит диагностику аллергиков
Определить возбудитель реакции можно будет за несколько минут по слюне

Новая схема с вакциной, которую создали российские ученые, проще и эффективнее. Как пояснили в ФМБА, все лечение будет состоять из трех-пяти инъекций перед началом сезона в течение первого года терапии и еще одной-двух инъекций перед следующими сезонами.

Исследования на экспериментальных животных показали, что для повышения уровня защитных аллерген-специфических IgG-антител после основного курса иммунизации требуется только одна или две бустерные инъекции, усиливающие уже полученный эффект. А значит, пациентам понадобится меньше времени на лечение и меньше визитов к врачу.

Важная разработка

Как говорит в беседе с "Известиями" кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству компании "ЛабКвест" и "Q-Клиника" Любовь Станкевич, вакцина откроет новые возможности в борьбе с аллергическими заболеваниями. В отличие от традиционных методов лечения она направлена на предотвращение аллергических реакций еще до их возникновения.

- Суть разработки заключается в подготовке иммунной системы к встрече с определенными аллергенами, такими как пыльца березы или косточковые фрукты. А это наиболее распространенные источники аллергии. Введение вакцины за несколько недель до сезона позволяет иммунной системе выработать защитные антитела, которые предотвратят развитие нежелательной реакции, - объясняет эксперт.

По словам Станкевич, вакцина особенно важна для людей с высоким риском аллергических заболеваний. Сюда входят пациенты с отягощенным семейным анамнезом или те, кто уже сталкивался с аллергией в прошлом. Для таких людей вакцина может стать эффективным профилактическим средством, способным защитить их от сезонных обострений.

Появление вакцины от аллергии имеет огромное значение. Оно не только упрощает процесс лечения, но и делает его доступным для многих пациентов. Возможность провести вакцинацию за короткий срок до начала сезона аллергенов значительно снижает риски и увеличивает шансы на успешное предотвращение нежелательных реакций, отмечает собеседница "Известий".

В перспективе, предполагает эксперт, возможны доработки этой вакцины, например, создание поливалентных версий, которые будут защищать сразу от нескольких аллергенов. Это позволило бы еще больше упростить лечение и сделать его более эффективным для пациентов с множественной сенсибилизацией к нескольким аллергенам. Однако первоочередной задачей остается массовое внедрение и проверка эффективности существующих вакцин против отдельных аллергенов.

- Аллергия может вызвать опасные последствия, привести к инвалидности и даже летальному исходу (чаще в случае укуса насекомых). При пыльцевой аллергии могут развиваться тяжелые поражения глаз (кератиты) или тяжелые проявления бронхиальной астмы. А вакцина поможет исключить осложнения и спасти пациентов, - заключает кандидат медицинских наук аллерголог-иммунолог медицинского центра "Парацельс" Сергей Ильин.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724326260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Опубликован Сборник аналитических материалов третьего потока Школы аналитики "Қазақстанның орнықты даму бағдары"
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
- Активы стоимостью более 1 триллиона тенге возвращены в Казахстан
- Осуждены бухгалтеры городской поликлиники г.Алматы
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 августа 2024 года №622
- Олжас Бектенов: Нефтегазовая отрасль должна работать на благо всех казахстанцев
- Олжас Бектенов и Заместитель Премьер-Министра Таиланда обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  