Русская Конопелька. Люто попала в замес рота американской ЧВК Forward - 60 вояк в "груз 200"

18:16 22.08.2024

СМИ: ВС России уничтожили 60 наемников американской ЧВК Forward под Курском



Военные Вооруженных сил России уничтожили до 60 наемников американской ЧВК Forward Observation Group в приграничных районах Курской области. Об этом 22 августа сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники.



"Наемники из американской ЧВК Forward Observation Group уничтожены в Курской области во время атаки ВСУ на Русскую Конопельку. […] По предварительным данным, всего в этом бою ликвидировано до 60 военных ВСУ", - говорится в сообщении.



Как сообщало ИА Регнум, 19 августа армия России разгромили колонну ВСУ в Суджанском районе и взяла в плен 15 иностранных наемников украинских войск. Позднее в этот же день американская ЧВК Forward Observations Group выложила в соцсети фотографию с тремя наемниками на территории Курской области.



Министерство иностранных дел РФ 20 августа заявило, что участие американской ЧВК в атаке украинских формирований на Курскую область доказывает вовлеченность США в качестве непосредственного участника украинского конфликта. Внешнеполитическое ведомство в связи с этим вызвало временного поверенного в делах США в России Стефани Холмс, которой заявили решительный протест.



Член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова 21 августа объяснила идею исключить наемников из обмена пленными. По ее словам, если бы смертную казнь применили хотя бы в отношении одного наемника, такого количества иностранных боевиков в Курской области не было бы.