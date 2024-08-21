|18:55 Токаев и Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях Казахстана и Таджикистана
18:16 Русская Конопелька. Люто попала в замес рота американской ЧВК Forward - 60 вояк в "груз 200"
14:31 Легкое дыхание: в России создали первую в мире вакцину от аллергии
14:28 В ожидании нового раунда переговоров. Израиль наносит точечные удары, а Хезболла - куда попадет, - Коммерсант
14:20 Ученые из России помогут Казахстану найти детей с редкими болезнями
12:30 На Ямайке опять нашли документ, закрывающий Харрис путь на пост президента США
11:58 В Киргизии найдены кости ранее неизвестного науке динозавра - Alpkarakush kyrgyzicus
11:51 Переговоры в Катаре не приведут к палестино-израильскому миру, - А.Кирпиченок
11:39 Как киевский режим уничтожает УПЦ. "Зачистка" русских икон и святых продолжается, - ФСК
10:33 Можно ли в Казахстане творческим людям выражать свою позицию, используя нецензурную лексику
10:20 В Суздале археологи обнаружили погребение воина-всадника времен Ярослава Мудрого
10:19 Выживет ли без Путина экономика Токаева? - Руслан Ибрагим
10:12 60 гендеров и меняющие пол дети. Как Европа сходит с ума, - Р.Рюмшюссель
10:08 Курская дуга: бои продолжаются
10:04 Кто откроет "сезон взбесившейся нефти" - Венесуэла, США или Иран с Израилем?
09:43 Экономика ФРГ: свободное падение, - С.Князев
09:39 Индия в Евразии: тактические балансы и долгосрочные интересы, - Ю.Кузнецов
09:33 Сегодня Токаев посетит Таджикистан
08:51 Прекрасная демократия Зеленского, - Марко Травалmo
08:46 Я еду к Сталину, когда над Родиной нависла беда,, - Александр Проханов
08:21 Предвыборное перемирие в Газе: Нетаньяху подарит Камале Харрис победу над Трампом, - СП
05:38 В Афганистане уволили более 280 полицейских за отказ отрастить бороду
01:27 Проблема строительства АЭС разъединила Казахстан, - Артур Аваков
01:24 "Наследница христианской Европы". Владимир Путин превращает Россию в Ковчег, - Г.Мирзаян
00:42 Совладельцем культовой американской кинофабрики Paramount едва не стал... елбасиный внук Нурали Алиев
00:32 Хуситы объявили политическую мобилизацию, - И.Субботин
00:31 В Жайылском районе государству возвращен... аэродром, - "Вечерний Бишкек"
00:23 Болгарский закон в защиту традиционных ценностей вызвал серьезное недовольство в Европе, - ФСК
00:19 Армения обвинила Россию во всех своих бедах, - С.Строкань
00:14 Все солдаты бородаты, все афганцы без греха. Министерство морали Афганистана представило отчет о своей работе
00:07 Казахстан поругался с Белоруссией. Объективности нет...
00:05 От Зеленского не останется и следа, а Православие на Украине не исчезнет, - Р.Калинчук
00:02 Курская битва 2.0. Как это могло случиться и что теперь будет дальше, - Регнум
|Русская Конопелька. Люто попала в замес рота американской ЧВК Forward - 60 вояк в "груз 200"
18:16 22.08.2024
СМИ: ВС России уничтожили 60 наемников американской ЧВК Forward под Курском
Военные Вооруженных сил России уничтожили до 60 наемников американской ЧВК Forward Observation Group в приграничных районах Курской области. Об этом 22 августа сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники.
"Наемники из американской ЧВК Forward Observation Group уничтожены в Курской области во время атаки ВСУ на Русскую Конопельку. […] По предварительным данным, всего в этом бою ликвидировано до 60 военных ВСУ", - говорится в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, 19 августа армия России разгромили колонну ВСУ в Суджанском районе и взяла в плен 15 иностранных наемников украинских войск. Позднее в этот же день американская ЧВК Forward Observations Group выложила в соцсети фотографию с тремя наемниками на территории Курской области.
Министерство иностранных дел РФ 20 августа заявило, что участие американской ЧВК в атаке украинских формирований на Курскую область доказывает вовлеченность США в качестве непосредственного участника украинского конфликта. Внешнеполитическое ведомство в связи с этим вызвало временного поверенного в делах США в России Стефани Холмс, которой заявили решительный протест.
Член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова 21 августа объяснила идею исключить наемников из обмена пленными. По ее словам, если бы смертную казнь применили хотя бы в отношении одного наемника, такого количества иностранных боевиков в Курской области не было бы.