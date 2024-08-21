|22:25 Путин просит МАГАТЭ (мудака Гросси) приехать на Курскую АЭС - "лично оценить"
20:37 Президент Азербайджана прибыл в Узбекистан
20:33 Казахстанский герой Российской армии - командир роты дроноводов Санакчи
20:13 Порт "Кавказ". Потоплен российский паром с 30 цистернами топлива, РосПВО по прежнему не стреляет по западным самолетам-разведчикам
19:19 У йеменских хуситов новый лидер - Ахмед аль-Рахави
18:55 Токаев и Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях Казахстана и Таджикистана
18:16 Русская Конопелька. Люто попала в замес рота американской ЧВК Forward - 60 вояк в "груз 200"
14:31 Легкое дыхание: в России создали первую в мире вакцину от аллергии
14:28 В ожидании нового раунда переговоров. Израиль наносит точечные удары, а Хезболла - куда попадет, - Коммерсант
14:20 Ученые из России помогут Казахстану найти детей с редкими болезнями
12:30 На Ямайке опять нашли документ, закрывающий Харрис путь на пост президента США
11:58 В Киргизии найдены кости ранее неизвестного науке динозавра - Alpkarakush kyrgyzicus
11:51 Переговоры в Катаре не приведут к палестино-израильскому миру, - А.Кирпиченок
11:39 Как киевский режим уничтожает УПЦ. "Зачистка" русских икон и святых продолжается, - ФСК
10:33 Можно ли в Казахстане творческим людям выражать свою позицию, используя нецензурную лексику
10:20 В Суздале археологи обнаружили погребение воина-всадника времен Ярослава Мудрого
10:19 Выживет ли без Путина экономика Токаева? - Руслан Ибрагим
10:12 60 гендеров и меняющие пол дети. Как Европа сходит с ума, - Р.Рюмшюссель
10:08 Курская дуга: бои продолжаются
10:04 Кто откроет "сезон взбесившейся нефти" - Венесуэла, США или Иран с Израилем?
09:43 Экономика ФРГ: свободное падение, - С.Князев
09:39 Индия в Евразии: тактические балансы и долгосрочные интересы, - Ю.Кузнецов
09:33 Сегодня Токаев посетит Таджикистан
08:51 Прекрасная демократия Зеленского, - Марко Травалmo
08:46 Я еду к Сталину, когда над Родиной нависла беда,, - Александр Проханов
08:21 Предвыборное перемирие в Газе: Нетаньяху подарит Камале Харрис победу над Трампом, - СП
05:38 В Афганистане уволили более 280 полицейских за отказ отрастить бороду
01:27 Проблема строительства АЭС разъединила Казахстан, - Артур Аваков
01:24 "Наследница христианской Европы". Владимир Путин превращает Россию в Ковчег, - Г.Мирзаян
00:42 Совладельцем культовой американской кинофабрики Paramount едва не стал... елбасиный внук Нурали Алиев
00:32 Хуситы объявили политическую мобилизацию, - И.Субботин
00:31 В Жайылском районе государству возвращен... аэродром, - "Вечерний Бишкек"
00:23 Болгарский закон в защиту традиционных ценностей вызвал серьезное недовольство в Европе, - ФСК
00:19 Армения обвинила Россию во всех своих бедах, - С.Строкань
00:14 Все солдаты бородаты, все афганцы без греха. Министерство морали Афганистана представило отчет о своей работе
00:07 Казахстан поругался с Белоруссией. Объективности нет...
00:05 От Зеленского не останется и следа, а Православие на Украине не исчезнет, - Р.Калинчук
00:02 Курская битва 2.0. Как это могло случиться и что теперь будет дальше, - Регнум
|Токаев и Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях Казахстана и Таджикистана
18:55 22.08.2024
Также в рамках государственного визита президента Казахстана в Таджикистан был подписан ряд документов
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан, сообщается на информационном ресурсе Акорды (с казахского Белая ставка, официальная резиденция президента - Sputnik).
Подписание документов по итогам официального визита президента Казахстана в Душанбе - Sputnik Казахстан, 1920, 22.08.2024
Подписание документов по итогам официального визита президента Казахстана в Душанбе
В рамках государственного визита Касым--Жомарта Токаева в Таджикистан были подписаны следующие документы:
1. Меморандум о взаимопонимании между Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан и Центральной комиссией по выборам и референдумам Республики Таджикистан;
2. Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан в области промышленности;
3. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области нефти и газа между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан;
4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан в области инновационного и цифрового развития, подготовки и переподготовки кадров сельского хозяйства;
5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Агентством инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан;
6. Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Комитетом по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан;
7. Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Комитетом по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в области развития информационно-коммуникационных технологий в строительном секторе;
8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Комитетом продовольственной безопасности при Правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в области ветеринарии;
9. Программа сотрудничества в сфере физической культуры и спорта между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Комитетом по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан на 2025-2027 годы;
10. Меморандум о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Агентством по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан;
11. Меморандум между Акиматом Алматинской области и Исполнительным органом государственной власти Хатлонской области о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве;
12. Меморандум о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Службой исполнения при Правительстве Республики Таджикистан в сфере исполнения судебных актов и актов иных органов;
13. Меморандум о сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ГУП "Рохи охани Точикистон";
14. Меморандум о взаимопонимании между АО "НАК Казатомпром" и ГУП "Таджикские редкие металлы";
15. Меморандум о сотрудничестве между РОО "Ассамблея жастары" и ОО "Союз молодежи Таджикистана".
Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Душанбе с государственным визитом. В ходе визита прошли переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран. Был подписан ряд двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.