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Токаев и Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях Казахстана и Таджикистана
18:55 22.08.2024

Также в рамках государственного визита президента Казахстана в Таджикистан был подписан ряд документов

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан, сообщается на информационном ресурсе Акорды (с казахского Белая ставка, официальная резиденция президента - Sputnik).

Подписание документов по итогам официального визита президента Казахстана в Душанбе - Sputnik Казахстан, 1920, 22.08.2024
Подписание документов по итогам официального визита президента Казахстана в Душанбе

В рамках государственного визита Касым--Жомарта Токаева в Таджикистан были подписаны следующие документы:
1. Меморандум о взаимопонимании между Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан и Центральной комиссией по выборам и референдумам Республики Таджикистан;
2. Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан в области промышленности;
3. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области нефти и газа между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан;
4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан в области инновационного и цифрового развития, подготовки и переподготовки кадров сельского хозяйства;
5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Агентством инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан;
6. Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Комитетом по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан;
7. Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Комитетом по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в области развития информационно-коммуникационных технологий в строительном секторе;
8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Комитетом продовольственной безопасности при Правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в области ветеринарии;
9. Программа сотрудничества в сфере физической культуры и спорта между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Комитетом по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан на 2025-2027 годы;
10. Меморандум о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Агентством по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан;
11. Меморандум между Акиматом Алматинской области и Исполнительным органом государственной власти Хатлонской области о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве;
12. Меморандум о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Службой исполнения при Правительстве Республики Таджикистан в сфере исполнения судебных актов и актов иных органов;
13. Меморандум о сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ГУП "Рохи охани Точикистон";
14. Меморандум о взаимопонимании между АО "НАК Казатомпром" и ГУП "Таджикские редкие металлы";
15. Меморандум о сотрудничестве между РОО "Ассамблея жастары" и ОО "Союз молодежи Таджикистана".

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Душанбе с государственным визитом. В ходе визита прошли переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран. Был подписан ряд двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Источник - спутник-казахстан
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