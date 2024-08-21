Порт "Кавказ". Потоплен российский паром с 30 цистернами топлива, РосПВО по прежнему не стреляет по западным самолетам-разведчикам

20:13 22.08.2024

Атакованный Украиной паром в Краснодарском крае затонул



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Паром, который был поврежден в результате атаки ВСУ в акватории порта Кавказ, затонул, сообщил оперштаб региона.



"Очагов возгорания на территории самого порта нет", - уточнили в оперштабе. Ранее там сообщили, что на борьбу с огнем отправили пожарный поезд.



Паром вез 30 цистерн с топливом, сказал ранее глава Темрюкского района Федор Бабенков.



Сотрудники порта были эвакуированы, сообщили в пресс-службе Минтранса.



Морской порт Кавказ находится в северо-восточной части Керченского пролива, на западном побережье косы Чушка, имеет грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу России. На его территории работают паромные и грузовые терминалы по перевалке нефтепродуктов, химических, зерновых и пищевых наливных грузов. В 2023 году грузооборот порта вырос на 28,1%, до 21,4 млн т.



В июле этого года порт сменил собственника. Сейчас этим активом через ЗПИФ "РВМ Восток" УК "РВМ Капитал" владеет Сергей Орлов, бывший советник экс-президента РЖД Владимира Якунина. Ранее ООО "Н1 Актив", которому принадлежит АО МГТ "Кавказ", через ООО "АГ-Трейдлогистик" владел Антон Григорьев.



"РВМ Капитал" занимается прямыми инвестициями и доверительным управлением активами. Среди проектов - группа компаний "Новый сухопутный зерновой коридор", которая развивает экспорт зерна в Китай и страны Центральной Азии. Также "РВМ Капитал" инвестирует в недвижимость.



Порт уже подвергался атаке месяц назад - 23 июля в результате удара беспилотниками произошел пожар. Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о пострадавших и одном погибшем.



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Киев потопил в порту "Кавказ" паром с цистернами вместе с экипажем, создал угрозу экологической катастрофы и спровоцировал панику на топливном рынке Крыма

Любовь Смирнова. 22.08.2024 20:49 (Мск) , ТемрюкПросмотров: 398



Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина, Экология



Груженный цистернами с топливом для Крыма паром "Конро Трейдер" затонул в порту "Кавказ" после ракетного удара.



После сообщений о прилете в Керчи поднялся ажиотаж на АЗС – водители запасаются топливом, ожидая сбоя поставок, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Груженный цистернами с топливом для Крыма паром "Конро Трейдер" затонул в порту "Кавказ" после...



По некоторым данным, экипаж парома погиб, без вести числятся 15 человек. Вероятно, паром принудительно затопили, чтобы остановить детонацию цистерн.



"Четырех членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли. Сейчас главная задача – спасти остальных людей из команды парома и оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря", – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.



Экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин также считает, что основной проблемой после тушения пожара останется локализация акватории с целью недопущения выхода остатка нефтепродуктов за пределы акватории порта "Кавказ".



Он напомнил, что железнодорожный паром "Конро Трейдер" работал в акватории Керченской паромной переправы с 2014 года. И в последнее время не единожды подвергался атакам со стороны противника.



"Можно сказать, как герой погиб в бою. Простои судов у причала с опасными грузами должны быть сокращены. Основной проблемой тут является низкая скорость погрузки и большая зарегламентированность всего процесса работы в портах. Враг выслеживает уязвимые цели, которые в большей части долго находятся в статике. Решение о цели не принимается за час или сутки, на это необходимо время. Поэтому – чем дольше стоим у причалов, тем уязвимее тут становимся", – подчеркнул Цуркин.



Он добавил, что процесс увеличения скорости погрузки/разгрузки лежит не только в плоскости портовых администраций, но и на субъектах хозяйствования припортовой инфраструктуры, грузоперевозчиках и владельцах грузов. Последние, в лице главных крымских операторов "ТЭС" и "Атан", заверили в наличии достаточных запасов топлива, пока будет найдена возможность восполнить утраченные цистерны с бензином.



Однако в отраслевых чатах уже начался переполох – украинские боты вбрасывают сообщения о грозящем дефиците топлива, как будто оно поступало исключительно по паромной переправе.



"Фиксируем массовые вбросы врага по ситуации с топливом. Очередная провокация", – указал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.



Он добавил, что поставки топлива на полуостров диверсифицированы, задействована не только Керченская паромная переправа, а и другие грузовые порты, и сухопутный маршрут. К тому же, недавно была введена в строй железнодорожная ветка по новым территориям, которая тоже может быть задействована в доставке топлива на полуостров. Однако это может привести к росту издержек на транспортировку.



"На месте ЧП установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработана сорбентом. На данный момент спасены 17 членов экипажа. Операция по спасению остальных продолжается - необходимо найти еще двух человек. Благодарен экстренным специальным службам за оперативность при проведении поисково-спасательных работ", – сообщил позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.



https://www.politnavigator.net/kiev-potopil-v-portu-kavkaz-parom-s-cisternami-vmeste-s-ehkipazhem-sozdal-ugrozu-ehkologicheskojj-katastrofy-i-sprovociroval-paniku-na-toplivnom-rynke-kryma.html