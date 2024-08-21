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|Президент Азербайджана прибыл в Узбекистан
20:37 22.08.2024
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сопровождении супруги прибыл в Узбекистан с государственным визитом, в аэропорту их встретил премьер-министр Абдулла Арипов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 августа в сопровождении супруги прибыл в Узбекистан с государственным визитом, сообщила пресс-служба главы правительства Узбекистана.
В Международном аэропорту Ташкента их встречали премьер-министр Узбекистан Абдулла Арипов и другие официальные лица.
После короткой беседы Ильхам Алиев отбыл к следующему пункту назначения согласно программе визита.