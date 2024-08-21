Президент Азербайджана прибыл в Узбекистан

20:37 22.08.2024

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сопровождении супруги прибыл в Узбекистан с государственным визитом, в аэропорту их встретил премьер-министр Абдулла Арипов.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 августа в сопровождении супруги прибыл в Узбекистан с государственным визитом, сообщила пресс-служба главы правительства Узбекистана.



