 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 21.08.2024
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    Узбекистан   | 
Президент Азербайджана прибыл в Узбекистан
20:37 22.08.2024

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сопровождении супруги прибыл в Узбекистан с государственным визитом, в аэропорту их встретил премьер-министр Абдулла Арипов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 августа в сопровождении супруги прибыл в Узбекистан с государственным визитом, сообщила пресс-служба главы правительства Узбекистана.



В Международном аэропорту Ташкента их встречали премьер-министр Узбекистан Абдулла Арипов и другие официальные лица.

После короткой беседы Ильхам Алиев отбыл к следующему пункту назначения согласно программе визита.

Источник - Газета.uz
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