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|Путин просит МАГАТЭ (мудака Гросси) приехать на Курскую АЭС - "лично оценить"
22:25 22.08.2024
МАГАТЭ получило данные от России об остатках БПЛА на Курской АЭС
МАГАТЭ получило от РФ данные об обнаружении на Курской АЭС остатков БПЛА
МАГАТЭ получило информацию об остатках беспилотника, обнаруженных на территории Курской АЭС, сообщается на сайте организации.
"В связи с этим [...] Гросси подтвердил намерение лично оценить ситуацию на месте во время визита на следующей неделе", - говорится в заявлении.
В агентстве также подчеркнули, что военная активность рядом с АЭС создает серьезный риск для ядерной безопасности.
В четверг президент Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах заявил, что ВСУ ночью пытались ударить по Курской атомной электростанции.
В минувшую субботу Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Последний подчеркнул, что обстановка вокруг этих объектов продолжает ухудшаться. Он также пригласил главу МАГАТЭ в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов.
Общий план Курской атомной станции - РИА Новости, 1920,
По данным Минобороны на 22 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.