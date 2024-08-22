Илон Маск - теневой правитель США, - В.Малышев

00:27 23.08.2024 22.08.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



Теневое правление Илона Маска

Но сможет ли миллиардер решить исход президентских выборов в США?



США перестанут существовать как государство в случае победы Камалы Харрис на президентских выборах, такой мрачный прогноз сделал на днях американский миллиардер Илон Маск, комментируя экономические планы этого кандидата на пост главы государства и нынешнего вице-президента. Он репостнул в своей соцсети X статью финансового эксперта, который заявил, что, если кандидат от демократов, победив на выборах, начнет реализовывать программу ограничения цен на продукты, страну охватит массовый голод, так как продовольственная индустрия потерпит крах из-за нерентабельности.



"Точный вывод", – написал Маск, оценивая эту публикацию. И такую точку зрения миллиардера поддержал печатный орган финансовых кругов США газета Wall Street Journal, которая раскритиковала Харрис, обвинив ее в "цинизме" и "глубоко ошибочном" взгляде на экономику. В результате такого подхода Соединенным Штатам грозят сокращение товарного предложения и пустые полки, уверены авторы публикации.



Ранее Харрис заявила, что в случае победы запретит взвинчивать цены на продукты на фоне высокой инфляции. Она сообщила о намерении штрафовать компании, которые "пользуются кризисами", и выдавать по 25 тысяч долларов гражданам, впервые покупающим жилье.



Позиция Wall Street Journal понятна, что же еще делать газете деловых кругов, как не обсуждать экономическую программу кандидата на пост президента США? Но вот почему в эти политические дела вдруг активно вмешивается частный предприниматель Илон Маск, прославившийся своими прорывными изобретениями и новаторскими идеями?



А ведь этот миллиардер в последнее время становится в США, как считают, одним из ведущих политических игроков на поле яростной битвы между демократами и республиканцами за пост президента на предстоящих в ноябре выборах. В СМИ его вспоминают куда чаще в связи с соцсетью X, чем с компаниями Space X и Tesla, он постоянно и порой нелицеприятно для правящего истеблишмента высказывается о международной и внутренней политике США. К тому же сам Маск уже свой выбор сделал: начал финансировать предвыборную кампанию Дональда Трампа.



Хотя еще в прошлом году тот же Маск заявлял, что прежде голосовал за Байдена. В интервью Fox News он сделал такое признание: "Если честно, я голосовал не за Трампа, а за Байдена. Но при этом нельзя сказать, что я его великий поклонник – это совсем не так".



"Знаете, – добавил тогда Маск, – я бы предпочел, чтобы президентом у нас был… нормальный, что ли, человек, понимаете? Нормальный, здравомыслящий человек самых что ни на есть центристских взглядов, золотая середина – то, что называется нормальным распределением по стране. Вот это было бы здорово".



И сегодня такой выбор этот экстравагантный миллиардер уже сделал. Потому что именно Трамп на фоне экзотического кандидата от демократов – хохотушки Камалы Харрис и сошедшего с дистанции президентской гонки Джо Байдена, впавшего в деменцию, такой "золотой серединой" сейчас, на его взгляд – и является. И Маск не только делает заявления, а действует: он уже создал Комитет политических действий (PAC), цель которого – убедить 800 тысяч человек в колеблющихся штатах проголосовать за Трампа. И выделил на это около 160 миллионов долларов. В PAC – около шести тысяч агитаторов, непосредственно общающихся с населением, призывая людей голосовать за Трампа.



"Собственная соцсеть и PAC с фактически неограниченными ресурсами сделали Маска серьезной политической силой", – признают обозреватели. По данным Федеральной избирательной комиссии, только с июня Маск потратил более 21 миллиона долларов на предвыборную агитацию: в соцсетях, через СМС и по телефону. Как считают, такие действия одного из богатейших предпринимателей США, владельца информационной империи и вообще популярнейшего во всем мире человека могут оказаться решающими в предстоящих выборах главы государства. А потому уже вызывали и в США, и у их сателлитов настоящий переполох.



Особенно явно это проявилось после его нашумевшего интервью у самого Дональда Трампа, которое Маск опубликовал в своей сети Х*, где оно набрало около миллиарда просмотров.



В этом интервью Трамп, в общем-то, повторил то, что уже говорил ранее. В частности, обещал наладить контакт с Путиным и урегулировать конфликт на Украине. В этой связи резко критиковал Байдена и его вице-президента, а также своего соперника на предстоящих выборах Камалу Харрис.



"Я знаю Путина. Я знаком с президентом Си Цзиньпином. Я знаком с Ким Чен Ыном из Северной Кореи. Я знаю каждого из них. И позвольте мне сказать вам… Многие говорят, что это ужасно. Я не говорю ничего хорошего или плохого. Они на вершине своего мира. Они выносливы, они умны, они проницательны, и они собираются защищать свою страну", – заявил, в частности, Дональд Трамп.



А потому уже сам факт появления такого "крамольного", с точки нынешних властей в Вашингтоне, интервью вызвал замешательство и в Брюсселе. Часть чиновников требует сейчас усилить давление на американского предпринимателя, но многие против из опасения, что это еще больше настроит его против Европы. Комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, занимающийся интернет-технологиями, накануне интервью написал Маску открытое письмо. Он напомнил, что платформа X обязана соблюдать Закон о цифровых услугах – DSA, который требует, с одной стороны, защиту свободы слова, а с другой – "все соразмерные и эффективные меры по смягчению последствий вредоносного контента".



В качестве примера Бретон напомнил о недавних бурных протестах в Великобритании. По его мнению, беспорядки были в значительной степени спровоцированы контентом, "пропагандирующим ненависть, подстрекающим к насилию", а также "отдельными случаями дезинформации" в принадлежащей Маску сети X. В ответ Линда Яккарино, генеральный директор сети X, назвала письмо "беспрецедентной попыткой распространить закон ЕС на американскую политику".



Как известно, Еврокомиссия уже давно враждует с Маском. Более полугода продолжается разбирательство с соцсетью X по поводу "распространения незаконного контента в контексте террористических атак ХАМАС на Израиль". От X требуют предоставить все запрашиваемые данные. Эта тяжба с ЕС Маску не с руки. Отказываться от европейского рынка ему не выгодно: ведь это 112 миллионов активных пользователей X. А в Брюсселе очень боятся победы Трампа на выборах президента. Там хорошо помнят и о выходе из климатического соглашения, и о постоянных требованиях повысить оборонные расходы стран Европы в рамках НАТО во времена его прежнего президентского срока.



Как напоминают американские СМИ, вмешательство в судьбы наций олигархов не ново. Во время Первой мировой войны Джон Пирпонт Морган ссужал огромные суммы союзным державам; позже Джон Рокфеллер-младший вложился в зарождающуюся Лигу Наций. Фонды Джорджа Сороса "Открытое общество"* финансировали реформу гражданского общества в постсоветской Европе (а точнее, финансировал там "цветные революции"), а владелец сети казино Шелдон Адельсон в рамках поддержки Биньямина Нетаньяху финансировал правые СМИ Израиля.



"Но влияние Маска куда наглее и экспансивнее, – писало издание New Yorker в статье под заголовком "Теневое правление Илона Маска". – Существует мало прецедентов, когда гражданское лицо становилось арбитром в конфликте с такой степенью зависимости, в какую современная Америка впала от Маска в самых разных областях, начиная с энергетики и транспорта и заканчивая освоением космоса. В настоящее время SpaceX является единственным способом отправки экипажей НАСА в космос с территории США, и так будет еще как минимум год. План правительства по переходу на электромобили требует расширения доступа к зарядным станциям вдоль автомагистралей. А это зависит от действий другого детища Маска, Tesla. Автопроизводитель так усеял страну фирменными зарядными станциями, что администрация Байдена ослабила первоначальное стремление к не понравившемуся Маску универсальному стандарту. Его станции имеют право на многомиллиардные субсидии при условии совместимости с другими стандартами".



Но почему такое произошло? Как объясняет журналист уже упомянутой газеты New Yorker, в последние 20 лет, на фоне разрушения инфраструктуры и снижения доверия к разного рода ведомствам, Маск ищет возможности ведения бизнеса в важнейших областях, где после десятилетий приватизации государство все же отступило. Правительство стало полагаться на него, несмотря на склонность к риску, привычку балансировать на грани допустимого и капризы. Нынешние и бывшие чиновники из НАСА, Минобороны, министерства транспорта, Федерального управления гражданской авиации и Управления по охране труда рассказали, что влияние Маска стало в их работе неизбежной данностью и к нему относятся как к своего рода неизбранному чиновнику.



Один представитель Пентагона сказал, что докладывает Маску обо всех вопросах журналистов о его роли на Украине и дает интервью только с его разрешения. "Мы поговорим с вами, если Илон захочет", – сказал он мне. В прошлом году Маска спросили, обладает ли он большим влиянием, чем американское правительство, на что он тут же ответил: "В некотором смысле". Рид Хоффман (американский предприниматель, сооснователь LinkedIn) сказал, что позиция Маска напоминает позицию Людовика XIV: "Государство – это я". Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724362020





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Опубликован Сборник аналитических материалов третьего потока Школы аналитики "Қазақстанның орнықты даму бағдары"

- Кадровые перестановки

- Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область

- Активы стоимостью более 1 триллиона тенге возвращены в Казахстан

- Осуждены бухгалтеры городской поликлиники г.Алматы

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 14 августа 2024 года №622

- Олжас Бектенов: Нефтегазовая отрасль должна работать на благо всех казахстанцев

- Олжас Бектенов и Заместитель Премьер-Министра Таиланда обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества

