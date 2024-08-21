Путин создал Совет по поддержке русского языка и языков народов РФ

00:31 23.08.2024

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Соответствующий документ опубликован 22 августа на официальном портале правовой информации.



В задачи совета войдет подготовка предложений по вопросам основных направлений поддержки русского языка и языков народов России, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире, а также обеспечение прав граждан РФ на использование этих языков.



Этим же указом глава государства упразднил Совет по русскому языку. Возглавлявшая эту структуру советник президента Елена Ямпольская станет председателем нового совета.



Как сообщало ИА Регнум, Совет по русскому языку был создан 9 июня 2014 года в целях обеспечения развития, защиты и поддержки русского языка как государственного языка РФ, а также повышения эффективности деятельности органов власти в этой области.



30 мая 2024 года Путин назначил Ямпольскую председателем наблюдательного совета фонда "Русский мир". Фонд был создан в 2007 году с целью поддержки и продвижения русского языка в мире, укрепления его позиций как языка международного общения и ключевого инструмента повышения значимости России в мировом гуманитарном пространстве.