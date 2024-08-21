Идиллия. Жапаров и Ташиев вместе отдыхают на природе

00:50 23.08.2024

Камчыбек Ташиев опубликовал фото с Садыром Жапаровым на природе



Бишкек (АКИpress) – Зампред Кабинета министров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев опубликовал совместные фотографии с президентом Садыром Жапаровым на природе.



