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Конечная дистанция: выход из гонки Кеннеди не повлияет на рейтинги Трампа, - Л.Самуна
01:05 23.08.2024

22 августа 2024,

Как развивается предвыборная ситуация в стране и стоило ли экс-главе Белого дома делать ставку на Вэнса
Леонид Самуна

Выход Роберта Кеннеди – младшего из президентской гонки в США не окажет фундаментального влияния на рейтинги Дональда Трампа, считают эксперты. Согласно данным мейнстримных американских СМИ, Кеннеди может объявить о снятии своей кандидатуры в пользу экс-главы Белого дома уже 23 августа. Соцопросы продолжают указывать на преимущество кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Что означает выход Кеннеди из гонки и как разворачивается предвыборная ситуация в стране - в материале "Известий".

Кеннеди-младший может присоединиться к Трампу
Независимый кандидат Роберт Кеннеди – младший намерен выйти из президентской гонки и поддержать республиканца в обмен на должность в его потенциальной администрации. Об этом сообщают крупнейшие американские СМИ, включая The New York Times и CNBC. По их информации, окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время, а предвыборный штаб кандидата анонсировал большое обращение к нации в пятницу. Ранее его напарница Николь Шанахан также заявляла о возможности снятия его кандидатуры с предстоящих выборов. Ну а Дональд Трамп выражал вероятность рассмотрения Кеннеди на различные позиции в его будущей администрации. При этом писали, что он может занять должность генерального прокурора.

Такой политический ход по-разному трактуется СМИ и политическими экспертами. Так, в материале The New York Times его называют странным и удивительным. Все дело в том, что Роберт Кеннеди – младший - потомственный демократ и считает себя в большой степени демократом, поэтому примыкание к лагерю Республиканской партии можно действительно трактовать как резонансный поступок. Другие специалисты заявляют, что соглашение между штабами республиканского и независимого кандидатов выгодно обоим - Трамп получает приток его электората, а Кеннеди - место в потенциальной администрации. Иные же представители экспертного сообщества скептически относятся к возможности повышения рейтингов экс-президента США.

- Я не думаю, что это окажет какое-то фундаментальное влияние на поддержку Трампа, потому что Кеннеди все-таки довольно сильно сдал позиции за последнее время. Он был популярен в определенный момент в связи с тем, что кандидатура Байдена у демократов тоже вызывала немалое неприятие. Все понимали, что он представитель старого поколения. Он собирал эти настроения. Большой вопрос в том, сможет ли он этих людей перевести в лагерь Трампа. Наверное, какое-то количество да, ибо он идейная фигура, получившая известность. Но я не думаю, что это очень сильно укрепит позиции Трампа, - поделился с "Известиями" доцент и заведующий лабораторией политической географии и современной геополитики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков.

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Кто он такой и чего ждать в случае победы этой пары
Однако эксперт отмечает, что возможное назначение Кеннеди-младшего на должность в потенциальной администрации может иметь и положительный эффект на кампанию экс-главы Белого дома.

- Такие разговоры шли еще при первом пребывании Трампа в Овальном кабинете. Кеннеди известен в Америке прежде всего по двум параметрам - антипрививочник и экоактивист. Был разговор о том, чтобы он стал советником Трампа по экологическим вопросам. Все потому, что экологическая тематика у Трампа совершенно не проработана. Демократы критикуют его за то, что он сторонник неэкологичных способов производства энергии, и это отталкивает какое-то количество людей. Кеннеди при всей спорности по другим вопросам репутацию борца за зеленую экономику сформировал. И то, что он находится в лагере Трампа, могло бы помочь экс-президенту сказать, что он тоже поддерживает экологию, - добавил Дмитрий Новиков.

Почему Харрис обгоняет Трампа по рейтингам
Рейтинги Дональда Трампа начали незначительно проседать практически сразу после выхода действующего президента Джо Байдена из президентской гонки 21 июля и выдвижения Камалы Харрис новым кандидатом от Демократической партии. Соцопрос The Economist сейчас предсказывает победу действующего вице-президента, которая имеет в своем активе 48% против 44,9% у экс-лидера США. Впрочем, многие скептически относятся к этим цифрам.

- Гонка накаленная. Они раскручивают такую позицию, что Харрис имеет более высокие рейтинги, чем Трамп. Я этому не верю. До этого они говорили примерно то же самое про Клинтон. Но гонка действительно накаляется, и там всегда было 50 на 50. А вот кому принадлежат эти несколько процентов, никто не знает, - говорит "Известиям" американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин.

По его мнению, демократы стараются манипулировать как во внутренней, так и во внешней политике, пытаясь показать успехи на всех направлениях.

- Они говорят о том, что инфляция упала, что Харрис понизит цены, что медицинские препараты будут дешевле, а квартиры доступнее. Они очень испугались этой волны успеха Трампа, - добавил эксперт.

Что известно о Камале Харрис. Пять фактов о кандидате в президенты США
Существует и мнение, что рейтинги Трампа находятся в стагнации из-за его не самого ожидаемого выбора кандидата в вице-президенты - Джей Ди Вэнса, который может оттолкнуть какое-то количество избирателей.

- Трамп делал выбор вице-президента, опираясь в первую очередь на республиканские представления, кем он должен быть. Для республиканцев выбор Трампа вполне себе логичен и закономерен с учетом послужного списка Вэнса, его службы в армии. Здесь противоречий нет. Другой вопрос, что, скорее всего, такой выбор вице-президента не поможет привлечь неопределившихся или вообще привлечь избирателей-демократов, - отметил программный менеджер РСМД Константин Суховерхов. - Но сказать, что именно выбор вице-президента обваливает рейтинги, нельзя. Сейчас республиканские политтехнологи наверняка думают, как ответить на ход демократов - замену Байдена.

По мнению Дмитрия Новикова, если бы Трамп сделал ставку на женщину или афроамериканца, то, возможно, у него было больше возможностей к электоральной экспансии.

- Вэнс - это кандидатура приемлемая и поддерживаемая базовым электоратом Трампа. Это фигура для нового поколения правоконсервативных интеллектуалов. Я бы не сказал, что это какая-то суперпроигрышная кандидатура. Она выглядит даже лучше, чем кандидатура Тима Уолца у демократов, потому что Вэнс репрезентует собой представителя новых правых, - полагает специалист.

При этом стоит отметить, что сами по себе рейтинги Трампа не упали, а просто остановились, тогда как у демократов обозначился весомый рост на фоне смены лидера.

- У него как было 46–48%, так и остается. Все в рамках статистической погрешности. У Трампа проблема с привлечением сомневающихся. А у демократов главный эффект связан со сменой лидера. Это эффект низкой базы и эффект нового лица с низким антирейтингом. Харрис не любили, она невнятная, но за ней не числится какого-то негатива. Поэтому сомневающиеся более склонны сейчас отдать голос за нее. Ее кампания построена на позитиве, а не на жестком страхе, что вот придет Трамп и вам всем конец, - считает Дмитрий Новиков.

Тим Уолц согласился баллотироваться в вице-президенты США. Что о нем известно
Действительно, делать какие-либо окончательные выводы исходя из цифр сейчас весьма рискованно. К примеру, согласно данным на Polymarket (децентрализованная платформа рынков предсказаний, которая позволяет пользователям делать ставки на исход мировых событий) от 20 августа, наблюдалось четырехпроцентное преимущество кандидата от Демократической партии - 51% против 47% у экс-главы Белого дома. Фиксировалось лидерство Харрис как минимум в трех колеблющихся штатах: Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. В неопределившейся Аризоне кандидаты имели равные шансы. Трамп лидировал только в двух ключевых штатах - Джорджии и Неваде. Но уже 22 августа Трамп перехватил преимущество - 53% против 46% у Харрис. Более того, Трамп лидирует уже не только в Джорджии и Неваде, но и в Аризоне и Пенсильвании. За Харрис остаются Висконсин и Мичиган.

Кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-премьер страны Камала Харрис

Выборы президента Соединенных Штатов запланированы на 5 ноября.

Источник - известия
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