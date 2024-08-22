У опасной черты. Долговая воронка затягивает крупнейшие экономики мира, - Юрий Алексеев

01:13 23.08.2024 22.08.2024

У опасной черты

По оценкам Всемирного банка и МВФ, среди стран "Большой двадцатки" самое высокое соотношение госдолга на душу населения нынче у США – $104,5 тысячи на человека. Для сравнения – это в 80 раз больше, чем в Индии и в 50 раз больше, чем у России.



Госдолг нашей страны за год уменьшился на 12% и составил всего 0,3% мирового ВВП (в пересчете на одного жителя он составляет $2076). Это выше, чем у Индии ($1316) и Индонезии ($1747) и значительно ниже, чем у Сингапура ($149,3) – лидера мировых должников. Таким образом, назло врагам Россия оказалась в тройке крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем госдолга на душу населения.



Вообще, в мире складывается очень тревожная ситуация: за год совокупный госдолг поднялся на 5,8% и превысил $101 трлн, а глобальный ВВП вырос всего на 4,2%. Дефицит бюджета глобальной экономики сегодня огромен. Если сложить уровень долга всех государств "Большой двадцатки", то на душу населения придется $23,6 тыс. Больше всех займов из G7 набрала страна Восходящего солнца, на каждого японца повесив по $70,4 тыс., затем идут Италия ($51,9 тыс.), Великобритания ($51,6 тыс.), Франция ($40,3 тыс.). Экономики этих стран больше всего лихорадит от августовской жары и обвала азиатских рынков.



Такое напряженное состояние, как полагают аналитики, мировая экономика переживала разве что в 1998 году. Именно так начинался кризис, который и привел к дефолту, обвалу российского рубля и многочисленным банкротствам. От слова "дефолт" россияне старшего поколения вздрагивают до сих пор. В том далеком кризисном году все пошло, как и следовало ожидать, по правилам свободного рынка, к которым мы тогда не сумели еще привыкнуть. Экономики стран, накопившие огромные долги, начали резко сбрасывать "лишние" деньги. Вначале рекордно просела японская биржа, потом рухнули азиатские фондовые рынки, не убереглась от шторма и Европа. А в США индекс Nasdaq упал на 17%! Западные деловые издания пестрили заголовками: "Инвесторы паникуют, выходят в кэш", "Рецессия идет как по нотам", "Такого обвала не было с 1987 года". И только российские власти за несколько дней до "черного понедельника" 5 августа 1998 года успокаивали народ, что нам опасаться нечего, национальная валюта надежно защищена. Но грянул гром, и спасти свои капиталы могли лишь особо приближенные к ельцинской власти люди, которые заранее все знали и смогли обменять рубли на доллары. После дефолта конца девяностых у людей пропало всякое доверие к власти, на восстановление которого понадобились десятилетия.



Вот и сегодня, когда мировой госдолг выше некуда, мировые фондовые рынки начинает штормить, людей охватывает паника, пишет The Economist. Она связана, как считают эксперты, с ослаблением американской экономики, разочарованием в искусственном интеллекте и стоящей за ним индустрией производства микросхем, а также укреплением японской иены.



А ведь еще в июле фондовые рынки демонстрировали, казалось бы, неудержимый рост и несколько месяцев рекордных максимумов. И вдруг в начале августа акции крупнейших компаний перешли в состояние свободного падения, мировой фондовый рынок потерял гигантскую сумму $6400 000 000 000. Финансовый шторм прокатился по всей планете – от Японии до США. В этот раз американский индекс Nasdaq, который подпитывают мировые технологические гиганты, просел более чем на 10%. Еще большие потери понес японский базовый индекс Topix. И хотя в других странах цены на акции упали не так сильно, как в Америке, на мировых рынках все равно не спокойно. Наиболее панические ожидания инвесторов вызывают компании-поставщики чипов и микросхем, которые на тревожных настроениях биржевых игроков уже потеряли миллиарды.



Объяснения нестабильности мировой экономики аналитики обычно связывают с тем, что на искусственный интеллект (ИИ), и особенно на стоящую за ним индустрию производства микросхем возлагались слишком большие надежды.



А когда их производители опубликовали отчеты, повергшие акционеров в уныние, цены на акции упали даже у таких хорошо знакомых россиянам гигантов, как Microsoft и Alphabet, чьи баснословные доходы всегда удивляли мир. Больше всего международных инвесторов настораживает то, что наряду с технологическими компаниями проседает и вся американская экономика. До недавнего времени состоятельные американцы любили повторять "плохие новости – это хорошие новости". Любой намек на замедление экономического роста и ослабление рынка труда воспринимался ими как подарок судьбы, потому что благоприятствовал росту цен на активы, сохранению низкого уровня инфляции и снижению процентной ставки Федеральной резервной системой. Но в августе этого года, когда появился отчет о занятости в Америке, настроение у многих испортилось, и "плохие новости" снова стали тревожить рынки. Их не могли успокоить ни подорожавшее вдруг золото, ни японская иена и американские казначейские облигации, в которые раньше свято верили во многих странах и стремились вложить свои миллиарды долларов.



Военные действия США в разных регионах мира, включая Европу, Латинскую Америку, Ближний Восток, Азию, Балканы и Африку, вогнали страну в долговую яму, делает вывод Al Mayadeen.



Участие Вашингтона в глобальных конфликтах привело к тому, что американский госдолг достиг фантастической суммы – $35 триллионов (!) и продолжает расти. Эксперты шлют в Белый дом прогнозы о грядущей дедолларизации и приближении экономического коллапса. Чтобы отсрочить его приближение, министру финансов США Джанет Йеллен ничего не остается, как снова и снова просить Конгресс о повышении потолка государственного долга, что уже привело к снижению кредитного рейтинга страны, падению курса доллара, росту инфляции и повышению процентной ставки. Официальные круги США сходятся во мнении, что если ситуация будет усугубляться и дальше, а соотношение долга к ВВП останется на уровне 100%, финансовая стабильность страны окажется под угрозой, доверие инвесторов к курсу доллара будет окончательно подорвано, что приведет к хронической рецессии.



Сумма государственного долга Соединенных Штатов увеличилась с 2002 года почти в шесть раз, и сегодня она эквивалентна 122% ВВП, то есть почти на четверть превышает размер экономики страны. При нынешней политике госдолг США будет неуклонно расти и к 2032 году превысит 140% ВВП. Примечательно, что по мере увеличения американского госдолга в последние годы начала стремительно расти и стоимость его обслуживания. Теперь на него приходится тратить около триллиона долларов в год – больше, чем на все военные расходы страны.



Но, несмотря ни на что, американцы продолжают строить финансовую пирамиду, постоянно занимая деньги для покрытия своих огромных расходов при том, что круг стран, готовых предоставлять кредиты мировому гегемону, суживается. По мнению различных экспертов, такая ситуация не может продолжаться долго, и в ближайшем будущем финансовый пузырь, раздуваемый международными заемщиками, должен лопнуть в мировом масштабе. Не пострадают лишь государства, наименее зависимые от США в финансовом плане.



В отличие от верных США Японии и Великобритании, испытывающих сегодня большие проблемы, наша страна провела масштабную распродажу американских облигаций, практически сведя свои вложения к нулю.



Примеру нашей страны последовал Китай, ранее проинвестировавший в американские государственные облигации более одного триллиона долларов.



Текущая ситуация вызывает опасения у Международного валютного фонда. Этим летом специалисты МВФ призвали Вашингтон остановить продолжающийся рост соотношения госдолга и ВВП, поскольку это может стать глобальной угрозой. Сложность своего положения уже признают и сами США. Так, например, в Федеральной резервной системе (выступает в роли американского центробанка) считают, что сегодня уже невозможно поддерживать парадигму, при которой стране постоянно приходится наращивать госдолг для покрытия бюджетного дефицита.



Очередной шторм американских рынков в России восприняли довольно спокойно: никто не бежал в обменники и к банкоматам снимать и менять наличку на доллары. Рубль даже немного подрос по отношению к доллару на плохих новостях из Америки.



Волатильность (колебание цен) на Мосбирже свелась всего к 2,5%. Так что у нас их "черного понедельника" никто и не заметил. Беспокойный август 2024-го как небо от земли отличается от августа 1998-го.



Можно сказать, очередной кризис, случившийся у западных партнеров, нас не затронул. Наша экономика проявила признаки устойчивости и суверенности, к которой мы идем с 2014 года. А западные санкции помогли нам вовремя соскочить с корабля дураков, который несется на айсберг мирового кризиса.



У нашей страны с низким государственным долгом, укрепившей свою энергетическую и продовольственную безопасностью, сократившей зависимость от Запада, есть все шансы проскочить мировой коллапс и даже получить от этого выгоду. Представители Центробанка не раз заявляли, что никакой дефолт нам не грозит. У нас есть деньги на погашение внешних долгов и развитие экономики. Золотые резервы России по итогам июля достигли нового максимума – $ 179,6 млрд, а международные резервы, по данным ЦБ, на 1 августа выросли до $602 млрд, и это лучший результат с марта 2022 года. Финансовое положение нашей страны стабильно и внешним воздействиям не подлежит. Если денег на все проекты не хватит, государство займет у своих граждан. Кстати, на днях Минфин спокойно провел торги облигаций федерального займа с погашением в 2035 и 2037 годах.



В нашу пользу играет и то, что доля доллара и евро в экспорте впервые опустилась ниже 20%, в рублях проводится уже 40% и даже больше экспортно-импортных операций. Уход от недружественных валют и усиление диверсификации экономики снижает риски вторичных санкций, а значит и ослабляет зависимость от западной финансовой системы.



Кроме того, США и ЕС лишаются возможности видеть экспортно-импортные потоки и, соответственно, блокировать наши платежи. Трансформация расчетов в итоге приведет к появлению собственной платежной инфраструктуры среди дружественных стран и, как следствие, альтернативной мировой финансовой системы. Тогда от мировых кризисов мы будем еще надежнее защищены. Источник - столетие

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