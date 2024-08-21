РосАрмия пошла на штурм Торецка

02:00 23.08.2024

Русские войска вышли широким фронтом на штурм Торецка – итоговая сводка Readovka за 22 августа

Михаил Пшеничников



Редакция Readovka собрала важные события за 22 августа в разрезе СВО. Русская армия полностью овладела микрорайонами Железное и Северное, а также пгт Нью-Йорк. Следующий этап – приготовление к массированному штурму основных кварталов Торецка. Де-факто он уже начался, идут бои в черте микрорайона № 1.



Последняя преграда перед городом



