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|РосАрмия пошла на штурм Торецка
02:00 23.08.2024
Русские войска вышли широким фронтом на штурм Торецка – итоговая сводка Readovka за 22 августа
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала важные события за 22 августа в разрезе СВО. Русская армия полностью овладела микрорайонами Железное и Северное, а также пгт Нью-Йорк. Следующий этап – приготовление к массированному штурму основных кварталов Торецка. Де-факто он уже начался, идут бои в черте микрорайона № 1.
Последняя преграда перед городом
В Курской области оперативная обстановка кардинальных изменений не претерпела, ВСУ пытаются атаковать, но стабильно откатываются на исходные позиции. Несмотря на ввод в бой новых частей, ничего, кроме громадных потерь, противник не получает. Из-за отсутствия серьезных изменений в Курской области стоит обратить внимание на другие участки ЛБС.
Центральный сектор фронта в ДНР отмечается успехами русской армии не только на Покровском направлении. Крупных достижений ВС РФ добились и на соседнем направлении, на Торецком. Наши подразделения овладели пгт Нью-Йорк, как и предполагала редакция Readovka, угроза окружения частей ВСУ в населенном пункте вынудила их оставить позиции и отступать в село Нелеповка и микрорайон Торецка Забалка. Украинские войска также покинули фенольный завод, который, по прежним оценкам, мог бы стать серьезным оборонительным узлом. ВСУ предпочли бросить объект.
В основной части Торецкой агломерации ВС РФ сумели занять терриконы шахт имени Артема и "Северная". Глубоко просочившиеся русские штурмовые группы, как и предполагалось, лишили украинские подразделения возможности получать снабжение на данных объектах. Поэтому противник их оставил и откатился на последнюю линию обороны. Теперь только она отделяет нашу армию от основных районов Торецка.
Эта линия обороны ВСУ представляет собой совокупность городских укреплений в многоквартирных домах на севере населенного пункта в микрорайоне № 1, полевых оборонительных позиций в лесополосе между Торецком и его микрорайонами-спутниками Северное и Железное. Но главными узлами данной полосы сопротивления являются возвышенности, а именно терриконы шахт "Новая Валюга" и "Новая". Следовательно, перед русскими войсками встает тяжелейшая задача по преодолению целостной и подготовленной оборонительной системы, на организацию которой у ВСУ было время, выигранное в предыдущих сражениях.
Встает закономерный вопрос о том, как ВС РФ собираются ее решать? Можно предположить, что наши подразделения прорвутся внутрь города по самому слабому в оборонительном отношении сектору, а именно через микрорайон № 1. Сам вектор движения русских штурмовиков и текущая линия фронта указывают, что командование ВС РФ сделало ставку именно на этот вариант.
План может заключаться в следующем. Наши подразделения должны пробиться вглубь городской застройки и далее "веером" атаковать тыловые коммуникации. При успехе этого потенциального плана русские войска "перекроют кислород" внешней оборонительной полосе Торецка, нарушив планы гарнизона. Однако, как именно будет развиваться операция, покажет время.
На данный момент ВС РФ уже заняли группу многоэтажных зданий по улице 91-й дивизии в микрорайоне № 1. Под их контролем также находится квартал пятиэтажных зданий по улице Виктора Сорочука. Украинские силы сосредоточились в западной части микрорайона в надежде не допустить дальнейшего прорыва вглубь Торецка.
Характер действий противника показывает, что ресурсов на интенсивные контратаки у него нет, ставка на статичную оборону с опорой на особенности местности сделана им не случайно. Активная защита – непозволительная роскошь для гарнизона, подкреплений которому брать неоткуда, даже несмотря на то, что к нему примкнула часть потрепанных подразделений, базировавшихся в пгт Нью-Йорк.
Может создаться впечатление, что русским войскам куда более выгодно идти на Торецк через село Нелеповка, где окопалась часть сил, отступивших из Нью-Йорка. А уже после ударить в подбрюшье города через Забалку. Но тут возникает главная проблема: гарнизон неприятеля хоть и не сильно, но пополнился – какая-никакая оборона южной части города уже выстраивается. "Залететь на плечах" отступающих из Нью-Йорка не получилось. Действовать против Торецка от Нелеповки проблематично ввиду того, что это направление прикрывается сразу двумя терриконами. Главную опасность представляет отвал №7 шахты "Центральная". Еще одна проблема заключается в том, что дистанция от Нелеповки до микрорайона Забалка составляет два километра по абсолютно открытой местности. Это неоправданный риск, даже несмотря на все слабости и дефициты ВСУ. Таким образом, вариант "раздробления" обороны города изнутри путем обхода самых опасных узлов сопротивления через микрорайон №1 является наиболее перспективным и надежным.
Тем не менее концепция просачивания между крупными узлами обороны ВСУ может быть реализована и против Забалки. Русские войска также могут нанести удар между терриконами шахт "Новая" и "Новая Валюга", используя леса для проникновения на восточные окраины района Торецка. Этот вариант окажет опосредованную помощь товарищам, атакующим через микрорайон №1. Ведь часть сил, что были бы задействованы против наступающих на Торецк с северо-востока, будет брошена отражать штурм с юго-востока. Растаскивание гарнизона позволит обеспечить продвижение к городу по сходящимся направлениям, и это создаст угрозу окружения центра оборонительных порядков ВСУ.
Вчера, 21 августа, главным событием дня стала продолжающаяся оборона ВС РФ по периметру прорыва ВСУ в Курской области. Противник на разных направлениях предпринимал попытки улучшить тактическое положение, но систематически терпел неудачу с высочайшими потерями в людях и технике.