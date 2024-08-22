Куда пойдет РосАрмия после Покровска? - Р.Ищенко, А.Чаленко

04:01 23.08.2024 Операции после Покровска



22.08.2024



Ростислав Ищенко



В начале 2024 года мы с читателями обсуждали перспективу выхода русской армии на линию Покровск-Селидово-Курахово к концу лета – началу осени. Тогда многие выражали сомнение в том, что в столь короткие сроки ВС РФ удастся продвинуться так далеко. Но лето еще не кончилось, а линия эта практически достигнута.



Конечно, еще надо взять эти три населенных пункта (или хотя бы Покровск и Селидово), но вряд ли сегодня вчерашние скептики будут утверждать, что это совсем уж невозможная затея. Наоборот, панические настроения распространяются на Украине и среди ее союзников. В Киеве, Европе и США практически не осталось журналистов и экспертов, верящих в способность Украины долго удерживать Покровск. Даже традиционно более сдержанные политики начинают паниковать.



Взятие Покровска, Селидово и Курахово будет означать, что ВС РФ совершили стратегический прорыв украинской обороны. Стратегический прорыв приближает победу и создает для противника серьезный кризис (угрозу полного разгрома ВСУ и их уничтожения как организованной силы), но сам по себе он боевые действия не заканчивает.



Будь украинские политики ответственными и заботься они о своей стране и народе, они бы начали добиваться мира на любых условиях еще до падения Покровска, а после падения согласились бы на капитуляцию, чтобы избежать массы бессмысленных жертв. После данного стратегического прорыва у ВСУ нет ни одного шанса даже на ничейный исход. Даже затягивать агонию режима украинская армия сможет относительно недолго, три-пять месяцев. На долго ее просто не хватит.



Но это вовсе не значит, что дальше будет легко и можно будет расслабиться. Украинские политики и их западные друзья прекращать конфликт не планируют. Украину придется добивать.



Давайте попытаемся представить себе, наиболее вероятные действия ВС РФ после взятия Покровска.

Украинцы бьются в панике по поводу того, что это событие откроет русской армии прямую дорогу на Павлоград и далее на Днепропетровск. Это правда, но не вся правда. Дорога будет открыта, но наступать по ней будет достаточно сложно. Простое взятие Павлограда и даже выход к Днепропетровску, не улучшат, а ухудшат стратегическое положение ВС РФ, которые тонкой кишкой растянутся вдоль трассы М-30 (Е-50) Днепропетровск-Павлоград-Покровск, лишенные возможности маневра резервами вдоль фронта. Ближайшие рокадные дороги: Запорожье-Павлоград-Лозовая (второстепенная, ближе к фронту) и Запорожье-Днепропетровск-Харьков (основная, тыловая) будут находиться в руках противника практически все время наступления до Павлограда и Днепропетровска.



Левый (южный) фланг наступающей на Павлоград российской группировки, можно будет прикрыть вспомогательным движением по второстепенной дороге от Курахово, через Богатырь на Покровское. Но правый (северный) фланг останется открытым для атак противника, в том числе, для весьма вероятной попытки ВСУ, собрав в районе Доброполья группировку из частей, выделенных из гарнизонов Харькова и Славянско-Краматорской агломерации, отбить Покровск и отрезать наступающие российские войска от снабжения.

Поэтому полагаю, что ВС РФ не будут наносить главный удар на Павлоград, ограничившись на западном направлении обеспечительным движением до линии Большая Новоселка – Богатырь – Межевая – Славянка (с возможным максимальным продвижением по трасе М-30 до Першотравенска. Главный же удар от Покровска имеет смысл наносить на север, на Доброполье и дальше до Александровки, с выходом в оперативный тыл Славянско-Краматорской группировки ВСУ.

Даже если противник попытается заранее создать группировку войск для парирования этого удара, находящаяся в его распоряжении на этом участке дорожная сеть (проселочные дороги) не позволит обеспечивать достаточное снабжение группировки в ходе интенсивных боевых действий. Надо также учесть, что оборонять Доброполье ВСУ придется по сути с перевернутым фронтом, при том, что ВС РФ одновременно будут продолжать давление на Славянск и Краматорск от линии Северск-Соледар-Бахмут.



По сути вся Славянско-Краматорская группировка (пожалуй мощнейшая в ВСУ на данный момент) повиснет на одной трассе Харьков-Чугуев-Изюм, будучи вынуждена обороняться одновременно фронтом как на восток, так и на запад. Мало того, что в таких условиях удержание позиций становится нереальным, так еще и будет постоянно нарастать угроза взятия ВС РФ Купянска и прорыва к Балаклее, с формированием для ВСУ огромного котла (от Сватово, до Доброполья), выводить войска из которого можно будет по единственной второстепенной (с низкой пропускной способностью) дороге на Изюм-Краснопавловку-Красноград.



Даже если ВСУ попытаются организованно отступить раньше, чем закроется изюм-барвенковское окно, им повезет, если они смогут вывести из котла до его закрытия хотя бы половину своих сил (и те выйдут в абсолютно небоеспособном состоянии). Катастрофу всего фронта от Купянска до Покровска, с потерей значительной части личного состава, большей части техники и вооружения, накопленных на складах боеприпасов, продовольствия, запчастей, ГСМ и других предметов снабжения ВСУ будет просто нечем компенсировать.

В таком случае восстановить фронт они уже не смогут, а если решатся оборонять крупные города, то, без единого фронта, последние моментально окажутся в осаде и гарнизоны будут вынуждены капитулировать. Причем сроки их обороны уже никак не повлияют на общий результат, так что можно даже не усердствовать со штурмами.



Наша пропаганда ведет себя так, как будто мы наводим порядок в детском саду. Мы должны понимать, что идет почти гражданская война. Главком ВСУ Сырский тоже учился в наших училищах. Они нас знают.



Есть и альтернативный вариант. Частично я его уже упоминал в более ранних статьях. Можно имитировать истощение наступательного порыва и сознательно перейти к обороне по достижении рубежа Покровск-Селидово-Курахово. ВСУ должны попытаться перейти в контрнаступление, чтобы ликвидировать опасный выступ, разрезающий их фронт и создающий угрозу тылу Славянско-Краматорской группировки. Максимально выманив их резервы с правого берега Днепра на левый, можно нанести удары на Херсон-Николаев-Одессу и далее на Умань-Винницу, а также повторить атаку на Киев с Черниговского и Гомельского направлений.



Подобного рода альтернативная операция сразу после взятия Одессы и выхода ВС РФ в предместья Киева ставит точку на любом организованном сопротивлении ВСУ. Есть только одно "но". Ее сложнее провести. Создание новых ударных группировок на юге и на севере вряд ли ускользнет от внимания американских спутников, в то время, как как наступление на Доброполье-Александровку и на Купянск-Балаклею войска могут вести из текущей группировки.

Гипотетические удары на Запорожье и Харьков не имеют смысла даже в качестве отвлекающих, так как в случае максимально ожидаемого успеха отдадут России только два города (пусть крупных и знаковых). При этом все основные коммуникации останутся под контролем ВСУ и они смогут под давлением ВС РФ отступать с боями, сохраняя порядок и боеспособность. Это будет всего лишь их лобовое вытеснение с левого берега.



Между тем, необходимость проведения операции на уничтожение ВСУ, лишения их способности оказывать организованное сопротивление, обусловлено тем, что киевский режим и его западные союзники намерены продолжать сопротивление до последней возможности, не взирая ни на какие жертвы и разрушения. При этом именно группировка ВС РФ, наступающая на Покровском направлении показала в последние месяцы лучшие образцы маневренного ведения боевых действий, поэтому было бы естественным и в дальнейшем использовать ее в таком же стиле, тем более, что местность и конфигурация фронта на просто позволяют, а буквально требуют действовать таким образом.



Украинские командующие, по идее, видят все эти угрозы, но парировать их, не создавая новых ослаблений, они не в состоянии. Тем более, что наши спутники также видят создание противником ударных группировок и перемещение им своих резервов (нынешние войны стали беспрецедентно открытыми, практически ничего нельзя утаить, приходится действовать с открытыми картами).



ВС РФ значительно более мобильны чем ВСУ, поэтому имеют возможность всегда опережать противника в сосредоточении. Учитывая же достигнутое к началу текущего года численное и техническое преимущество ВС РФ на фронте, русская армия способна создать больше угроз, чем ВСУ в состоянии парировать. Так что Киев обречен. Вопрос только в том насколько быстро и экономно мы его добьем.



О том, что в эти дни происходит на фронтах специальной военной операции - в статье Егора Леева "Попытка вторжения в Брянскую область, налет на Волгоград. Главное на Украине на утро 22 августа"



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После падения Покровска российская армия двинет на юг ДНР. ВСУ ждут котлы



22.08.2024



Александр Чаленко

автор издания Украина.ру



Украинский гарнизон Покровска/Красноармейска обречен. Это признает даже военно-гражданская администрация города. На его подступах - в населенном пункте Гродовка - уже второй день идут городские бои. ВСУ вытесняются оттуда. Мирноград/Димитров, пригород Покровска, находится под постоянными ударами российских FPV-дронов

Украинцам уже ничего не может помочь. Эксперты сейчас пытаются спрогнозировать, куда после освобождения города двинут российские штурмовые отряды. Никто не сомневается, что одно из самых перспективных направлений - юг ДНР.

Так, например, считает донецкий ополченец первой волны и бывший штабной работник с позывным "Оцелот". Он поделился своими соображениями по этому поводу с изданием Украина.ру:

"Расчет такой: от Покровска можно повернуть на юг на Селидово и Курахово. До первого города по трассе Е-50 будет 19 км (по прямой - 17 км), а до второго - 41 км, причем по прямой еще меньше - 34 км.



Теперь вспомните, что от Авдеевки, которая пала 17 февраля, до Покровска - 54 км. Вроде как его почти прошли за шесть месяцев. Могут сказать, что и для того, чтобы пройти с боями до Курахова, тоже надо почти шесть месяцев, но это не так. Первое: темпы нашего наступления после падения Очеретино увеличились в разы. Второе: мы, взяв, Покровск, перекрываем трассу Е-50, по которой идет снабжение ВСУ в Селидово и Курахово. Третье: не забывайте, что на эти населенные пункты идет еще наше наступление с востока на запад. Поэтому, скорее всего, решаться все будет быстро".

Падение Селидово - это и падение Карловки, бои за которую идут прямо сейчас. Последняя останется глубоко в российском тылу и попадет таким образом в окружение.



За освобождением Селидово, если российское наступление продолжится на юг, наступит очередь Курахово. Если оно падет, то украинская артиллерия больше не сможет обстреливать Донецка, в частности Петровского и Кировского районов, которые до сих пор страдают от варварских артиллерийских ударов ВСУ.



Донецкий фронт. Российская армия вот-вот перережет дорогу снабжения ВСУ от Константиновки до Нью-Йорка

Дела украинской группировки в ДНР с каждым днем становятся все хуже и хуже. Отвод оттуда наиболее боеспособных украинских частей на Харьковщину сказывается на возможностях ВСУ успешно держать оборону. Уже освобожден микрорайон "Канал" в Часовом Яре. Освобождение Нью-Йорка не за горами

С Курахово можно продолжить наступление на юг уже в сторону Угледара. Оно тоже будет идти с севера подобно тому, как оно сейчас успешно идет со стороны Марьинки. Если украинское командование примет самоубийственное решение продолжить оборону Угледара, то судьба гарнизона этого населенного пункта самоочевидна - котел.



В свою очередь, падение Угледара - это фактически окончательное и бесповоротное освобождение юга ДНР, что, в свою очередь, означает, что больше никакого контрнаступа ВСУ в сторону Мариуполя предпринять не смогут. Во-первых, далеко, во-вторых, сил на это у них не будет. В-третьих, для ВСУ станет угрожающей ситуация на Запорожском фронте.



"Никто из украинского начальства не будет даже планировать ударов не то что снова на Токмак и Мелитополь, но даже на Васильевку и Энергодар, так как им в спину ударит наша группировка, которая только что освободила юг ДНР", - не сомневается Оцелот. Источник - Украина.Ру

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