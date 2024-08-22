Премьер Индии Моди прибыл с секретным визитом в Киев

08:27 23.08.2024

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с первым визитом на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV.



Детали программы визита Моди в Киев держатся в секрете. По данным NDTV, визит продлится несколько часов. Сейчас индийский премьер находится в гостинице.



Известно, что Моди прибыл в столицу Украины на поезде из Польши. В четверг в Варшаве индийский премьер встретился с польским президентом Анджеем Дудой и главой правительства Дональдом Туском. Стороны разработали план сотрудничества на ближайшие годы и решили поднять уровень взаимодействия до стратегического партнерства.