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|Премьер Индии Моди прибыл с секретным визитом в Киев
08:27 23.08.2024
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с первым визитом на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV.
Детали программы визита Моди в Киев держатся в секрете. По данным NDTV, визит продлится несколько часов. Сейчас индийский премьер находится в гостинице.
Известно, что Моди прибыл в столицу Украины на поезде из Польши. В четверг в Варшаве индийский премьер встретился с польским президентом Анджеем Дудой и главой правительства Дональдом Туском. Стороны разработали план сотрудничества на ближайшие годы и решили поднять уровень взаимодействия до стратегического партнерства.