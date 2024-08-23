Маховик внутренних репрессий Вашингтона, - Л.Савин

09:30 23.08.2024

23.08.2024 | ЛЕОНИД САВИН



В США усиливаются преследования в отношении независимых журналистов и экспертов



21 августа 2024 г. издание "Нью-Йорк таймс" опубликовало довольно большой материал о том, что министерство юстиции начало расследования в отношении американских граждан, которые имели связи с государственным телевидением России. Для этого ФБР нагрянули с обысками в дома двух человек, которые являются известными комментаторами, чтобы, как сказано, "притупить попытки влияния на выборы в ноябре".



В тексте упомянуты всего два человека, довольно известных российской аудитории, – это бывший эксперт ООН по оружию Скотт Риттер и телеведущий Дмитрий Саймс, который также был советником Дональда Трампа на выборах в 2016 г.



Каких-либо официальных обвинений в рамках уголовного права в отношении них пока не выдвигали, хотя у Скотта Риттера конфисковали телефоны и компьютеры. Ранее, при попытке вылететь из США для участия в Петербургском международном экономическом форуме во время прохождения контроля в аэропорту у него забрали заграничный паспорт.



"Нью-Йорк таймс" рапортует, что "в третий раз, согласно официальным лицам и публичным заявлениям, пропагандистский аппарат Кремля поддерживает кандидатуру господина Трампа, создавая онлайн-новостные агентства и поддельные видеоролики, чтобы очернить президента Байдена и совсем недавно госпожу Харрис. До сих пор расследование было сосредоточено на потенциальных нарушениях экономических санкций, введенных против России после ее вторжения на Украину, и закона, который требует раскрытия информации о лоббистских усилиях от имени иностранных правительств. Расследование, проводимое правительством, чревато политическими последствиями, повторяя ожесточенные партийные дебаты о влиянии России на президентскую кампанию 2016 года. Поскольку целью расследования являются американцы, работающие с новостными организациями, даже если они государственные, расследование может также противоречить Первой поправке, защищающей права на свободу слова".



Действительно, подобные вторжения в частную жизнь американских граждан явно представляют инструмент репрессий и жесткой цензуры. Хотя, если говорить о Первой поправке Конституции США, то там ранее неоднократно затыкали рот представителям гражданского общества - и студентам, протестующим против действий Израиля в Палестине, и журналистам, освещающим разные темы под независимым углом или критикующим действия Белого дома.



Хотя издание явно передергивает факты насчет того, чью победу хотели бы видеть в Москве. Президент России Владимир Путин довольно однозначно сказал в феврале 2024 г., что победа Джо Байдена была бы предпочтительней.



Видимо, по причине его провальной политики во всех направлениях, что отворачивает от США многие государства и подталкивает к сотрудничеству с Россией. Но рупор неолибералов-глобалистов предпочитает выдвигать свои аргументы в русле политкорректных нарративов, угодных правительству и корпоративно-олигархическим СМИ, представляющим лишь дополнительный инструмент власти и манипуляций как над собственными гражданами, так и вовне. Кстати, эти же авторы в июле писали о каких-то пророссийских ботах, которые с помощью искусственного интеллекта ведут пропаганду в социальных сетях. На борьбу с ними были брошены не только спецслужбы США, но также стран-партнеров, таких как Канада и Нидерланды. Тогда по требованию Минюста США было закрыто целых 968 неаутентичных аккаунтов в Х ("Твиттер").



Возвращаясь к недавним рейдам ФБР, известно, что "Риттер, который в январе посетил Россию и оккупированные районы Украины, заявил, что ордер на обыск в его доме был выдан в связи с расследованием, связанным с Законом о регистрации иностранных агентов – федеральным законом, который требует от американцев раскрывать информацию о лоббистской и политической деятельности от имени иностранных правительств".



Что касается Дмитрия Саймса, то "он находится под следствием, в частности, за нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, который является правовой основой для введения экономических санкций".



Правда, сейчас сам Саймс находится в России и тюремное заключение ему не грозит. Если министерство юстиции решит применить к нему жесткие меры, то вряд ли Москва будет выдавать его США. Хотя его имущество может быть арестовано.



Кстати, ранее Саймс был советником и у Ричарда Никсона, а позже работал в его аналитическом центре, созданном в 1994 г. Но теперь из-за определенной моды и тренда на русофобию он попал в опалу американскому истеблишменту.



Очевидно, что в действиях этих двух граждан США "глубинное государство" усмотрело некие попытки заговора, которые реализуются совместно с российскими спецслужбами. Хотя такие спекулятивные рассуждения не должны иметь юридических последствий в США, которые, как говорят сами американцы, являются страной любых возможностей, такая возможность тоже имеется.



Что же может крыться под этими нападками и почему они стали возможны? Какие объективные причины такого поведения карательной машины?



Во-первых, не только сознание тамошних политиков и силовиков, но и обычных людей имеет конспирологическую матрицу. И это началось даже не в годы холодной войны, а еще при получении независимости от Британии, а к 18 веку тема заговора стала общеупотребительным средством объяснения политических процессов.



Уже потом появились советские шпионы, НЛО, заговоры масонов и тайных обществ, секретные проекты ЦРУ (которые, кстати, на самом деле имели место), а также рептилоиды и в последнее время китайские, иранские, северокорейские и русские агенты.



Во-вторых, следует помнить о различных лобби–структурах и работе комитетов политического действия, которые выродились в фабрики троллей и стали больше заниматься черным пиаром, а не рекламировать доблести собственных кандидатов. И под выборы в ноябре кое-кому хочется устранить как можно больше независимых лидеров общественного мнения. Впрочем, если судить о проходящей избирательной кампании, то обе стороны не гнушаются выливать друг на друга бочки помоев в надежде очернить противоположную сторону и, таким образом, перетянуть голоса избирателей.



В-третьих, на фоне интеллектуальной деградации в США, особенно ярко проявляющейся в ныне правящей Демократической партии (а Джо Байден выступает как символ слабоумия), этой стране явно не хватает рациональности, определенного здравомыслия, если говорить в категориях Аристотеля (так он определял практическое знание – фронезис в своей книге "Никомахова этика", необходимое для каждодневного принятия решений, в отличие от более абстрактной мудрости, о которой говорили Платон и Сократ).



Явно, что в США сейчас принимают неправильные решения в нужный момент времени. И это касается не только случая с Риттером и Саймсом, а более широкой политической и международной повестки.