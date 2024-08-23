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Полное разочарование: почему британцы недовольны новым премьером, - К.Логинова
10:34 23.08.2024

23 августа 2024,

Рейтинг главы правительства упал на 26% с момента убедительной победы на выборах
Ксения Логинова

После победы на выборах рейтинг премьер-министра Британии Кира Стармера резко пошел вниз. Негативную роль сыграли недавние антимиграционные протесты. Многие британцы остались недовольны тем, как власти реагировали на беспорядки. Однако больше всего претензий к экономическому курсу страны. Сами лейбористы обвиняют во всем консерваторов, находившихся у власти в последние 14 лет. Однако это едва ли успокаивает подданных Соединенного Королевства. Подробности - в материале "Известий".

Накопились претензии
Рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера снизился на 26% с момента убедительной победы Лейбористской партии на выборах в парламент. Такие данные приводит аналитическое агентство Opinium.

Сейчас рейтинг главы правительства составляет –7%, хотя сразу после победы он был +19%. На популярности премьера негативно отразились антимигрантские беспорядки, вспыхнувшие по всей стране. Причиной массовых протестов стало убийство трех детей этническим руандцем в городе Саутпорт на северо-западе Англии.

Помимо этого, у британцев накопились претензии к властям из-за проводимого экономического курса. С одной стороны, подданные Соединенного Королевства, участвовавшие в опросе общественного мнения, довольны повышением зарплат госслужащим, с другой - они не согласны с политикой, проводимой главой казначейства Рэйчел Ривз, которая настаивает на сохранении режима экономии.

Ей приходится несладко, ведь необходимо сохранить высокий уровень жизни, когда ВВП страны медленно растет, и при этом не допускать увеличения налоговых сборов и лишних расходов. В результате она стала самым непопулярным министром в правительстве Стармера. Лейбористы ломают голову над тем, как пополнить бюджет. Есть разные варианты: обложение налогом пенсионных накоплений или повышение налога на прирост капитала, что стало бы более вероятным.

По словам Ривз, дыра в бюджете, оставленная прошлым правительством, составляет £22 млрд. Министр не исключает, что в стране могут повысить налог на прирост капитала. Британцы жалуются, что из-за режима экономии власти не обновляют инфраструктуру. Например, состояние дорог в стране называют критическим, особенно на севере Англии. Бывший глава правительства Риши Сунак сократил проект, согласно которому предполагалось вливание £36 млрд в транспортную систему севера страны.

Налог на сверхприбыль мог бы привлечь в бюджет свыше $31 млрд. Однако Лейбористская партия пока не хочет ущемлять в правах богатых британцев, несмотря на то что придерживается более левых взглядов, чем тори. Но проблему необходимо решать.

Стармеру непросто: во время предвыборной борьбы он опирался на умеренную центристскую позицию, избегал конфликтов с общественностью, что считалось довольно эффективной стратегией. Однако теперь ему необходимо действовать по-другому.

Целый клубок проблем
Получается, что от правительства лейбористов требуют денег, а откуда их взять без повышения налогов, не понятно. Тем временем некоторые профсоюзы собираются устроить забастовки с требованием повысить заработную плату. Не исключено, что настоящим испытанием для нового премьера станет начало отопительного сезона в стране, поскольку не известно, хватит ли в бюджете денег на субсидирование оплаты ЖКХ.

От лейбористов также требуют развития системы здравоохранения, столкнувшейся с проблемой дефицита кадров.

В начале июля, едва придя к власти, Лейбористская партия и так была вынуждена разбираться с первым серьезным кризисом - тюремным. В переполненных тюрьмах не хватает мест, что грозит парализовать всю машину борьбы с преступностью.

В итоге власти решили досрочно освобождать за ненасильственные преступления. Кир Стармер обвиняет во всех проблемах консерваторов, находившихся у власти в последние 14 лет, однако решать проблемы предстоит ему.

- У лейбористов изначально не было абсолютной поддержки британцев, скорее консерваторы настолько надоели своим политическим и экономическим курсом, что необходима была перезагрузка. Но ее не произошло. С каждым новым днем нарастают старые и обнаруживаются новые проблемы, - сообщила в беседе с "Известиями" доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

По ее мнению, реакция лейбористов, по сути дела, не отличается от методов, которыми пользовались консерваторы.

- Более того, лейбористы в части, касающейся миграционных порядков, наоборот, более лояльно относятся к мигрантам и вопросам расширения миграционной повестки. Это вызывает лишь отторжение британцев и недовольство этим курсом нарастает. Что касается внешней повестки, то чем они отличаются от консерваторов? - задается вопросом политолог.

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По мнению специалиста, в данном случае изменений не происходит.

- То, что лейбористы получили такую большую поддержку и имели возможность сформировать большинство, связано в том числе с мажоритарной избирательной системой, а не с тем, что они могут похвастаться какой-то идеальной позицией. С каждым днем их ситуация будет все хуже, это объективный тренд, - подытожила эксперт.

Слабые позиции Лейбористской партии
Научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Сергей Шеин полагает, что победа лейбористов на выборах лишь выглядит уверенной.

"Да, они формируют правительство большинства, по прочности сравнимое с правительствами Тони Блэра - 410 мест в палате общин у лейбористов Стармера в 2024 году и 418 и 412 мест у Блэра в 1997 и 2001 годах соответственно. Однако в случае Блэра подобное большинство было ресурсом премьера для реализации программы конституционных реформ, попытки выстроить "третий путь" в экономике и осуществления амбициозной внешнеполитической программы Лондона как "моста между Европой и США", - пояснил политолог.

По его словам, сейчас же значительное большинство лейбористов в палате общин как ресурс присутствует, а идей, которые с помощью появившегося ресурса можно было бы реализовать, нет.

"Не следует и интерпретировать победу лейбористов как знак того, что социал-демократия в Соединенном Королевстве на марше, а британское общество резко повернуло влево. Всеобщие выборы 2024 года, качнув маятник партийной системы Соединенного Королевства в другую сторону, оставили больше вопросов, чем ответов. Основной интригой ближайших лет будет способность лейбористов разработать и реализовать работающую и отличающуюся от социально-экономического курса Сунака программу "стармеризма", - уверен специалист.

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Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН, эксперт РСМД Елена Ананьева также считает, что говорить о популярности ныне правящей партии или ее лидера не приходится.

"Стармера считают слабым 48%, неприятным 47%, нерешительным 52%. Не доверяют ему 49% респондентов. Партия обещает перемены, манифест так и назывался (Change), но суть выхолощена. Цель - "стабильност"ь - это и есть, по версии лейбористов, перемены после "хаоса правления консерваторов", - отметила специалист.

По ее мнению, основной посыл партии - экономический рост.

"Для этого необходима экономическая стабильность посредством "жестких правил расходования средств". Расходы на оборону предполагается довести до 2,5% ВВП, правда, с оговоркой "когда позволят условия", - добавила политолог.

Источник - известия
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