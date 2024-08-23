Гастарбайт-экспресс. Узбекистан вновь запускает поезд Ташкент-Москва

10:47 23.08.2024

"Узбекские железные дороги" вновь запустят поезда по маршруту Ташкент - Москва

23.08.24



Компания Ozbekiston Temir Yollari ("Узбекские железные дороги") с 24 сентября возобновляет движение поездов по маршруту Ташкент - Москва - Ташкент, прекращенное в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Расписание опубликовано в Telegram-канале перевозчика.



Первый поезд после возобновления сообщения между столицами Узбекистана и России отправится с ташкентского Северного вокзала 24 сентября (вторник) в 19:55 по местному времени. В дальнейшем рейсы будут осуществляться по разным дням недели: например, в октябре 2-го числа (среда), 10-го (четверг) и 26-го (суббота).



В обратном направлении поезда начнут курсировать с 28 сентября. Они также будут начинать движение в разные дни недели, но всегда в одно время - в 5:40.



Согласно расписанию, до конца текущего года планируется отправка девяти составов из Ташкента в Москву и восьми поездов из столицы РФ в Узбекистан.



На сайте "Узбекских железных дорог" уже можно приобрести билеты. Так, на поезд, отправляющийся 24 сентября, зафиксированы следующие цены:



🚂 плацкарт - 2 616 770 сумов ($206);



🚂 купе - 3 574 240 сумов ($282).



Компания предлагает пассажирам купить билеты со скидкой, если сделать это заранее. Наиболее большой дисконт в размере 35% от базовой стоимости можно получить, если оплатить услугу за 41-45 суток до отправки поезда.



Добавим, что продажа билетов на поезда "Ташкент- Москва" запущена и на популярном агрегаторе Tutu.ru. Здесь цены указаны в российских рублях. Также отмечается, что состав проведет в пути примерно три дня и пять часов.