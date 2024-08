В США пытались убить лидера сикхских сепаров ("государство Халистан") Сингха Раджу

10:50 23.08.2024

Лидер сепаратистов выжил после покушения на шоссе: пули изрешетили машину

В организации нападения обвиняют власти страны с самым большим населением



Лидер сикхских сепаратистов выжил после предполагаемого покушения в Калифорнии. Машина, в которой ехал Сатиндер Пал Сингх Раджу, была "изрешечена пулями" на шоссе во время другого нападения на сторонников так называемого "Халистана" – так называется проект по отделению от Индии населенного сикхами государства.



Ранее в этом месяце лидер сикхских сепаратистов подвергся нападению на шоссе в Калифорнии в результате перестрелки, которую его организация охарактеризовала как попытку убийства.



Как пишет The Guardian, Сатиндер Пал Сингх Раджу, организатор движения "Сикхи за справедливость" и сторонник создания независимого сикхского государства Халистан, 11 августа ехал по межштатной автомагистрали 505 недалеко от Сакраменто, когда автомобиль, в котором он находился, был "изрешечен пулями". Сам сепаратистский деятель выжил в перестрелке.



Раджу - соратник Хардипа Сингха Ниджара, канадского адвоката Халистана, который, по данным организации "Сикхи за справедливость", был убит в Ванкувере в 2023 году, напоминает The Guardian. Канадское правительство заявило, что имеются "заслуживающие доверия утверждения" о том, что за смертью Ниджара стоят "агенты индийского правительства".



Калифорния, напоминает The Guardian, уже давно является родиной сильного движения сикхов за независимость, и Раджу помогал организовать референдум в штате, чтобы продемонстрировать поддержку Халистану.



Калифорнийский дорожный патруль подтвердил The Guardian, что произошла стрельба и что она произошла после 11:30 вечера 11 августа в округе Йоло. Агентство расследует инцидент, и никаких арестов произведено не было, говорится в заявлении представителя органов Родни Фитцхью.



Раджу рассказал The Sacramento Bee, что он возвращался с организационной встречи с коллегами, когда рядом с ними на шоссе в сельской местности остановился автомобиль и начал стрелять, вынудив водителя машины съехать в кювет. По сообщению газеты, они выбежали из машины и спрятались за стогом сена, откуда позвонили в службу 911.



Организация "Сикхи за справедливость" опубликовала в социальных сетях видео, на котором видны отверстия от пуль в окне со стороны водителя и в лобовом стекле Dodge Ram.



После убийства Ниджара Раджу и другие члены организации "Сикхи за справедливость" провели месяцы в Британской Колумбии (Канада), занимаясь организацией своего дела. Раджу также принимал участие в организации в Сан-Франциско и Сакраменто и сказал, что этот инцидент его не остановит.



"День нашей смерти уже предначертан. Я счастлив, что остался жив. Но это не изменит нашу работу", - сказал Раджу в интервью Los Angeles Times.



Гурпатвант Сингх Паннун, главный юрисконсульт организации "Сикхи за справедливость", назвал стрельбу частью "неослабевающего транснационального насилия в Индии".



"Режим Моди 3.0 продолжает свою политику транснациональных репрессий, направленную на насильственное подавление глобальной кампании по проведению референдума в Халистане, направленной на освобождение Пенджаба от индийской оккупации", - говорится в заявлении Паннуна.



