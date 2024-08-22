Путин нашел денег на два полка Курского народного ополчения

10:55 23.08.2024

Путин выделил деньги на полки теробороны: в Белгородской области их будет два

Эвакуированные рассчитывают вскоре вернуться и отремонтировать свои дома



Губернаторы приграничных областей попросили Владимира Путина о дополнительной помощи. Деньги нужны на компенсации бизнесу, восстановительные работы, подготовку к зиме, организацию учебного процесса, а главное - на тероборону. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, на защиту региона готовы выйти два полка из 6 тыс. человек, но местный бюджет не может обеспечить их содержание. Путин дал распоряжение Минфину выделить средства немедленно.



Эвакуированные рассчитывают вскоре вернуться и отремонтировать свои дома



Эвакуация людей из Курской области, как доложил на совещании у президента первый вице-премьер Денис Мантуров, продолжается "интенсивными темпами". Опасные районы, по его данным, уже покинули 115 тыс. жителей. У врио губернатора цифры оказались выше. "По состоянию на сегодня выехали 133,1 тыс. человек", - доложил Алексей Смирнов. Однако общее число граждан, подлежащих эвакуации из 8 особо опасных районов, почему-то уменьшилось: неделю назад было 180 тыс., сейчас - 152,6 тыс.



По рассказам чиновников, подавляющее большинство вынужденных переселенцев отправляются к родственникам и знакомым. Из 64 тыс. мест, подготовленных в пунктах временного размещения, на сегодняшний день занято всего чуть больше 12 тыс. Однако власти готовятся развернуть дополнительные "лагеря". Например, Брянская область может оперативно организовать для своих жителей или для переселенцев из других регионов 32 тыс. мест, сообщил губернатор Богомаз.



По выплатам ситуация следующая: единовременное пособие в размере 10 тыс. руб. в Курской области получили более 40 тыс. человек. Выплата 15 тыс. руб., которая установлена в связи с ЧС федерального масштаба, по словам Мантурова, занимает "чуть больше времени". Но дело не в деньгах (на эти цели средства Минфин перечисляет исправно), а в бюрократии - нужно обработать 100 тыс. заявлений, а людей не хватает. Штаб предлагает привлечь к работе сотрудников МФЦ из других регионов. Но есть и более простой вариант: автоматически выплатить 15 тыс. руб. всем, кто уже получал 10 тыс. "Это же одни и те же люди", - объяснил Смирнов. А вот компенсация за утрату имущества - это отдельный и, похоже, самый трудный вопрос. Пока оперативная ситуация (включая постоянные обстрелы) не позволяет приступить к оценке ущерба. Жилищные сертификаты сейчас выдаются только тем, кто лишился жилья до захода ВСУ и успел пройти необходимые процедуры. Впрочем, по словам Смирнова, далеко не все получатели стремятся купить себе новое жилье в более безопасных районах. Многие жители хотели бы вернуться в покинутые населенные пункты и просят власти разрешить тратить сертификаты на ремонт и восстановление своих прежних домов.



Основные претензии к Минфину у губернаторов оказались связаны с отказом выделять деньги на тероборону. Соответствующие подразделения в приграничных регионах были созданы еще в 2022-2023 гг., но они существуют на голом энтузиазме. "Бюджет у нас, как бы это сказать... бедный", - пожаловался Александр Богомаз. По его словам, федеральное финансирование позволило бы не только более эффективно задействовать тероборону, но и расширить состав ее участников. Аналогичные проблемы есть и в Белгородской области: полки сформированы, но обеспечить их деятельность регион не в состоянии. Вызванный "на ковер" министр финансов Антон Силуанов предложил сначала обсудить с силовиками функционал отрядов самообороны. Когда определится, чем они будут заниматься, станут понятны потребности в оснащении и оплате труда, объяснил свою позицию глава Минфина. Однако Владимир Путин счел дополнительные консультации излишними. "Я уже разговаривал с руководителями федеральных силовых ведомств. Прошу вас немедленно организовать финансирование", - распорядился он.



Приближающаяся осень заставила губернаторов поднять на совещании еще два вопроса, решение которых также требует поддержки Москвы. Во-первых, 2 сентября должен начаться учебный год - уже решено, что 114 приграничных школ будут работать дистанционно. Однако онлайн-процесс, по словам Гладкова, может быть нарушен ударами ВСУ по вышкам связи. Губернатор попросил выделить деньги на прокладку оптоволокна, которое обеспечит более надежную связь учеников с учителем. Что касается Белгорода, то там родители могут выбирать между дистанционным и очным обучением. Для тех, кто будет ходить в школы, рядом с ними планируется оборудовать бетонные укрытия, а окна в учреждении заклеить специальной пленкой, которая держит осколки. Однако губернатор посетовал, что непростая ситуация заставляет родителей школьников думать о переезде в другие регионы, где учеба не связана с такими рисками. Задумались о переезде также представители малого и среднего бизнеса. "Мы не хотим, чтобы люди уезжали", - сказал Гладков, попросив рассмотреть вопрос о матпомощи предпринимателям за счет федерального бюджета.



Что касается отопительного сезона, то его в приграничье ждут с большим волнением. Жителей от платежей освободили, но отопительную систему в покинутых населенных пунктах надо будет поддерживать в рабочем состоянии - и эти расходы тоже лягут на регионы. Кроме того, есть риски "потери отопления" в крупных городах, в том числе в Белгороде (население около 400 тыс. человек). Губернаторы попросили Путина сформировать для Курской, Брянской и Белгородской областей запас резервных генераторов и мобильных котельных в соседнем Воронеже, чтобы в случае неблагоприятного развития событий помощь не заставила себя долго ждать.



Авторы: ЕЛЕНА ЕГОРОВА