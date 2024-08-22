Маск заявил, что в ближайшие годы миллионам людей установят чипы в мозг

11:00 23.08.2024

Маск надеется, что в течение десяти лет появятся миллионы людей с чипами в мозгу



Анна Громова



Маск назвал скорость, с которой распространятся его нейрочипы Neuralink, позволяющие управлять компьютерами и телефонами силой мысли. В первую очередь они предназначены для парализованных. Эксперименты на людях начались в этом году. Пока чипы есть у двух человек. Несмотря на некоторые сложности, испытания проходят успешно. По словам Маска, уже через десять лет чипы появятся у миллионов пользователей.



В течение ближайших лет использование мозговых нейрочипов Neuralink выйдет на массовый уровень, заявил владелец компании-разработчика, американский бизнесмен Илон Маск в X.



"Если все пойдет хорошо, то через несколько лет у нас будут сотни людей с чипами Neuralink, через пять лет, может быть, десятки тысяч, через десять лет - миллионы", - написал он.



Чип позволяет напрямую управлять компьютером или смартфоном при помощи мозговых импульсов и Bluetooth. Выглядит он как небольшое круглое устройство, которое крепится за ухом, подобно слуховому аппарату. С мозгом чип соединяется нитями электродов, которые в четыре раза тоньше человеческого волоса. Примерной ценой за девайс и его установку Маск называл $60 тыс.



Прибор разрабатывают с 2016 года, сначала его проверяли на животных. В 2021-м компания Neuralink опубликовала видео с макакой, которая с помощью чипа играла в видеоигры. Однако еще на этой стадии возникли некоторое сложности - у свиньи, которой имплантировали устройство, развилось в мозге гранулематозное воспаление. Это воспалительная реакция ткани, которая может образоваться вокруг инородного тела. По информации источников Reuters, Neuralink в итоге посчитала, что воспаление началось не из-за чипов и его нитей.



Только весной 2023 года разработчик добился от американского правительства разрешения на испытания на людях. Двум первым добровольцам успешно вживили чип в этом году. До конца 2024-го их число может составить десять человек. Для эксперимента специально отобрали тех, у кого есть определенные проблемы со здоровьем (паралич), так как Маск позиционирует изобретение, в том числе, как способное расширить возможности таких людей.



"Представьте, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем наборщик текста или ведущий аукциона. Это и есть цель", - говорил бизнесмен.



В своем отчете Neuralink показала, как второй пациент Алекс (имя изменено) с вживленным в мозг чипом играет в Counter-Strike 2 силой мысли. Чип ему вживили в прошлом месяце. Он продолжает тестировать его возможности после завершения исследовательской сессии. Он также занимается 3D-моделированием силой мысли.



Как работает чип



Нити-электроды хирургическим путем вживляют непосредственно в мозговую ткань при помощи робота. Это отличает чипы Neuralink от аналогичных устройств других компаний, которые обычно не размещают электроды прямо в мозговой ткани. Например, компания Synchron делает устройство, которое размещается в кровеносном сосуде в мозге с помощью относительно безопасной процедуры, не требующей разреза черепа. У Precision Neuroscience также есть имплант, который должен находиться на поверхности мозга.



Кроме того, у чипа Neuralink гораздо больше электродов, чем у большинства конкурентов, и больше пропускная способность данных. Все это вкупе должно позволить устройству работать быстрее и эффективнее. В то же время есть и определенные риски.



"Основная проблема с операциями на мозге в том, что он пронизан сосудами. Сосуды повреждать очень нехорошо, кровоизлияние в мозг - это очень неприятная штука, которая может привести к микроинсульту или смерти... С гибкими нитями пока не очень понятно... Я подозреваю, что вблизи крупных сосудов мозг пульсирует сильнее, чем вдали от них. Тем не менее можно постараться зафиксировать электрод так, чтобы он плюс-минус был в той же самой области. Хороший вопрос - насколько те электроды, которые предлагает Маск, смогут находиться вблизи тех нейронов, с которых ведется запись?" - рассуждала биохимик, старший научный сотрудник лаборатории клеточной нейрофизиологии человека Института химической физики Елена Белова.



В то же время она отмечала, что пока никто не знает, как мозг человека будет реагировать на нити тоньше волоса. По оценке эксперта, "есть некоторый шанс", что последствия от их вживления будут "пренебрежительно малы" по сравнению с тем, как чип улучшит жизни людей.



Как прошли первые опыты на людях



Первым добровольцем стал 30-летний Нолан Арбо из США, парализованный уже восемь лет ниже пояса из-за несчастного случая. Он получил чип в конце января и должен проносить его год, после чего может снять или оставить. Сперва все шло хорошо, Арбо даже побил мировой рекорд по скорости, с которой смог перемещать курсор мыши силой мысли. Однако спустя нескольких недель после операции несколько нитей имплантата из-за иммунного ответа организма "отошли от мозга", втянувшись обратно, сообщала Neuralink. Всего Арбо вживили 64 нити электродов. Сколько именно из них перестали корректно работать, не уточнялось. Компания указала, что после этого модифицировала алгоритм чипа, чтобы он не потерял чувствительность, и решила проблему.



Источники Reuters заявляли, что Neuralink столкнулась с той же проблемой во время опытов на животных. Однако посчитала риск достаточно низким, чтобы не переделывать устройство.



"По словам нынешних и бывших сотрудников, компания стремилась спроектировать нити таким образом, чтобы их удаление было бесшовным, чтобы имплантат можно было обновлять с течением времени по мере совершенствования технологий", - отмечало агентство.



О каких-то проблемах со здоровьем у пациента из-за нитей не сообщалось. Сам он рассказывал в интервью, что доволен устройством и хочет после года сохранить чип либо заменить на новую версию. Мужчина смог пользоваться интернетом, в том числе соцсетями, играть в видеоигры. Арбо описывал, что приобретение позволило ему "воссоединиться" с друзьями и обрести вдохновение.



"Я чувствую, что то, что я делаю каждый день, навсегда повлияет на людей, и этого достаточно, чтобы поддерживать меня в постоянном бодром расположении духа", - отмечал участник эксперимента.



При этом Арбо признавался, что некоторые друзья отговаривали его от чипа. Они убеждали, что у Маска "репутация ставить прогресс превыше всего остального" и добиваться успеха, несмотря на последствия. Но, по словам Арбо, он доверяет бизнесмену.



"[Арбо] прочитал о поведении Маска в ночь перед тем, как SpaceX впервые запустила людей в космос. Маск не мог спать и молился за безопасность астронавтов, несмотря на то, что не был религиозным человеком. "Это действительно меня успокоило", - говорит Арбо. "Мне показалось, что он бы этого [вживления чипа] не сделал, если бы чувствовал, что это плохо кончится", - говорилось в интервью Bloomberg.



О втором человеке с чипом, которого в отчете компании называют Алексом, меньше информации. У него похожий диагноз - травма спинного мозга. Операция прошла в июле. Пациенту вживили 400 электродов.



"Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Сигнала много, электродов много. Работает очень хорошо", - заявил Маск в начале августа.



Второй пациент хочет использовать чип для работы 3D-дизайнером. Теперь Алекс изучает, как устройство может помочь в этой сфере.