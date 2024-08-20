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    Казахстан   | 
Жгучие страсти вокруг серной кислоты Казахстана
11:01 23.08.2024

Зачем производство серной кислоты в Казахстане предлагают забрать у "Казатомпрома" и отдать частникам
20 августа 2024
Игорь Улитин

В конце июля Orda.kz писала о планах по строительству в РК нового завода по производству серной кислоты. Нужен он потому, что спрос главного ее потребителя, "Казатомпрома", только растет. Тогда мы писали: 49 % должна получить сама нацкомпания, а еще 26 % - ее дочернее ТОО "Казатомпром-SaUran". Итого де-факто 75 % будущего завода предполагалось отдать в руки государства. Но сегодня Агентство по защите и развитию конкуренции опубликовало релиз, в котором говорится: все производство серной кислоты в РК рекомендовано отдать в руки частников. И речь не только про строящийся завод. С чем связано такое предложение, разбиралась Orda.kz.

Ситуация с производством серной кислоты в Казахстане довольно необычная. Если в мире ее главные потребители - это производители минеральных удобрений, то в РК - это "Казатомпром". На него приходится 80 % внутренних закупок серной кислоты. Все дело в том, что уран у нас в стране добывают уникальным методом выщелачивания. Если очень упрощенно, то он работает так: раствор серной кислоты закачивают под землю, где она растворяет все лишнее, не трогая сам уран. Такой способ заметно упрощает и удешевляет процесс добычи радиоактивного минерала. В том числе благодаря ему Казахстан и стал его основным производителем в мире.

Сейчас в интересах "Казатомпрома" работают два завода в Степногорске и Кызылорде. И при этом они не выходят на открытый рынок серной кислоты. Но они не единственные ее производители в стране.

Сернокислотный завод в Кызылорде. Фото: "Казатомпром"

Как пишут аналитики АЗРК, официально в Казахстане в 2023 году числились 48 поставщиков кислоты. Но 20 из них в реальности относятся к трем крупным потребителям вещества:

KAP Logistics - дочка "Казатомпрома";
"Казахмыс";
"Востокцемент".

"Казахмыс" и "Востокцемент", так же, как и "Казатомпром", сами кислоту производят и сами же потребляют. А среди оставшихся 28 поставщиков выделяется один - это "Казцинк". Эта компания серную кислоту целенаправленно не производит - она для нее побочный продукт производства. Впрочем, как и у "Казахмыса". Но если вторая ее на рынке не продает, то первая, судя по данным АЗРК, делает это очень активно.

К сожалению, АЗРК прячет реальную долю "Казцинка" на казахстанском рынке за символом "Х". Но в анализе открыто говорится, что именно этот производитель имеет доминирующее влияние на рынок. И согласно результатам анализа компания этим пользуется.

"В действиях ТОО "Казцинк" усмотрены признаки злоупотребления доминирующим положением, выраженные в применении разных цен к равнозначным соглашениям", - говорится в релизе АЗРК.

При этом есть у антимонопольщиков вопросы и принадлежащей "Казатомпрому" компании KAP Logistics. Такие вопросы, что тянут на антимонопольное расследование.

Чтобы избежать доминирования на рынке со стороны "Казахмыса" и снизить риск коррупционных схем со стороны в "Казатомпрома", в АЗРК предлагают:

рассмотреть вопрос передачи в конкурентную среду, то есть возможность приватизации, действующих сернокислотных заводов "Казатомпрома";
пересмотреть долю участия государства в планируемых проектах по запуску новых сернокислотных заводов.

В АЗРК считают, что это позволит основным производителям кислоты в Казахстане не ограничиваться поставками на урановые месторождения, а полноценно выйти на рынок и поставлять свою продукцию в другие отрасли.

"В индустриально развитых странах серная кислота имеет широкий спектр применения в производстве минеральных удобрений, свинцовых аккумуляторов, в обработке руд, в нефтяной, металлообрабатывающей, пищевой, текстильной и других отраслях промышленности", - говорится в релизе ведомства.

Ну а спрос, как известно, рождает предложение. Потому что, судя по цифрам, опубликованным АЗРК, спроса одного "Казатомпрома" для роста производства кислоты недостаточно.

В анализе АЗРК говорится не только о серной кислоте, но и о ее сырье - сере. Как сказано в документе, ее основные производители в Казахстане - нефтедобывающие компании, работающие на Каспии - "Тенгизшевройл" и участники консорциума NCOC. 93 % всей производимой ими серы они отправляют на экспорт за рубеж - в США, Китай, Бразилию и т. д. А оставшиеся семь процентов у них покупают те самые дочки "Казатомпрома", что производят кислоту.

Олнако предполагается, что при запуске новых сернокислотных производств потребление серы на внутреннем рынке вырастет.

"В связи с этим уполномоченным органом инициировано предложение о введении единого оператора по обороту технической серы на внутреннем рынке. Предложение основывается на возможности регулировать цену закупа серы у производителей", - говорится в анализе АЗРК.

И антимонопольщики выступают против такого подхода.

В докладе агентства сказано, что идея создания единого оператора возникла не из-за одного завода. В докладе речь идет о четырех проектах. И один из них ориентирован на экспорт. А стало быть, этот завод будет покупать серу по сниженной цене, а кислоту продавать по вполне экспортной.

В АЗРК считают, что вмешательство государства в рынок серы может привести к его стагнации, в то время как у Казахстана есть все возможности для его развития, в том числе в виде инвестиций.

Вместо того чтобы замораживать цены на внутреннем рынке, аналитики агентства предлагают то, о чем сказано выше: даже находящиеся ныне под контролем "Казатомпрома" производства серной кислоты в Степногорске и Кызылорде приватизировать.

Но стоит обратить внимание на одно слово в анализе АЗРК - "рекомендовано". А рекомендации, как известно, не обязательны к исполнению.

Источник - орда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724400060


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