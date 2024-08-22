Ухарским балобольством Захаровой и Медведева Россия войну не выиграет, - С.Латышев

11:27 23.08.2024 СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ

02:00

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"БУДУТ ГОРЕТЬ": МЕДВЕДЕВ СКАЗАЛ ТО, ЧТО ДУМАЮТ ВСЕ

Россия обвинила Британию в проведении террористической политики, последним примером чего стала Курская область, за атакой ВСУ на которую торчат британские уши. Словесный удар по Лондону, который оперативно управляет действиями Киева, нанесли Дмитрий Медведев, Мария Захарова и наше посольство в этом старом пиратском государстве. Между тем более чем за два с половиной года войны на Украине состоялось, насколько могу припомнить, лишь одно несловесное наказание Соединенного Королевства. Москва лишила его подданных халявной русской рыбы, расторгнув в 2024 году ничего не дававшее России старое кабальное соглашение. И чего после этого удивляться, что англичане с украинцами считают, что им можно все?



Если бы праведный гнев наших верхов конвертировать из слов в конкретные дела, война на Украине давно бы закончилась. Увы, на это нет политической воли. Пока нет. Ее не заменить эмоциями и ругательствами, которых на Западе уже не боятся. Хотя Москва прекрасно знает, где находится сердце напавшего на Курскую область украинского Кощея и где спрятана его смерть.



"Мерзкий ублюдок с противной мордой"

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем ТГ-канале посоветовал "мерзкому ублюдку с противной мордой и растрепанными белесыми волосами (экс-премьер Борис Джонсон. - Ред.) из страны, где готовилась террористическая операция", не радоваться ей.



ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ В УЖЕ ПРИВЫЧНОМ ДЛЯ НАС "ОГНЕДЫШАЩЕМ СТИЛЕ" ПОСОВЕТОВАЛ ВЕЧНО РАСТРЕПАННОМУ БОРИСУ ДЖОНСОНУ НЕ РАДОВАТЬСЯ СИТУАЦИИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. СКРИН: ТГ-КАНАЛ "DAZBASTADRAW"/ВИДЕО: "ПУЛ №3"



Не называя Британию по имени, Медведев указал, что британцы сделали "много хуже подопечной им территории б. Украины":



Будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов.



Не выгораживая и американцев, которые являются "крышей" и для британцев, и для украинцев, Медведев пожалел последних:



И пусть теперь несчастные украинские крепостные сладострастно целуют за это кровавые руки измывающихся над ними некрофилов - своих англосаксонских хозяев.



Об "английских ублюдках", толкающих Россию из-за вторжения ВСУ в Курскую область на радикальную ликвидацию бандеровской Украины, Медведев упомянул и в предыдущем посте.



"Глобальная историческая ошибка и преступление"

То, что в Британии замарали себя непосредственным участием в террористических актах против нашей страны, - это их глобальная историческая ошибка и преступление,



- заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя поддержку Лондоном действий Киева. Она добавила, что "сожженные танки Challenger-2 наглядное тому подтверждение".



Имея в виду в том числе и британцев, Захарова подчеркнула, что "вторжение на территорию Курской области происходит при всеобъемлющей поддержке Запада и было им санкционировано", что западные лидеры "фактически одобрили кровавые преступления, террористические акты, которые совершает киевский режим в отношении мирных жителей". Она много высказывалась на этот счет в последние дни - ярость благородная била ключом!



Лицемеры и преступники

Все прекрасно видит и понимает и наше посольство в Лондоне, обвинившее 20 августа британские власти в связи с Украиной и Курском в "глубоко аморальных" и "лицемерных" высказываниях (конкретно имелся в виду министр обороны лейборист Джон Хили). В заявлении дипмиссии порицается "активное участие Лондона в разжигании" украинского конфликта и "последующий срыв мирных переговоров".



"ЕСЛИ ПУТИН ВЫИГРАЕТ ВОЙНУ, ОН НА ЭТОМ НЕ ОСТАНОВИТСЯ. Я УБЕЖДЕН, ЧТО ОБОРОНА СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА - И ЕВРОПЫ - НАЧИНАЕТСЯ НА УКРАИНЕ", - ЗАЯВИЛ В ОПУБЛИКОВАННОЙ В SUNDAY EXPRESS КОЛОНКЕ МИНИСТР ОБОРОНЫ БРИТАНИИ ДЖОН ХИЛИ. СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА ИЗДАНИЯ



Русские дипломаты предупредили, что, "публично одобряя преступную авантюру Киева в Курской области, нынешние британские власти, как и их предшественники-консерваторы, потворствуют проводимой киевским режимом линии на эскалацию, резко увеличивающую масштаб рисков". В заявлении прямо говорится о причастности Лондона "к планированию этой и других эскалационных акций киевского режима".



Почему этому "Ваське" все нипочем?

Как думаете, подействуют эти увещевания? Правильно, не подействуют. Васька, как говорится, слушает, да ест, ведь его никто за это не бьет. Причем ест "еду", к которой, увы, привык. Ибо заниматься терроризмом в отношении России - это старинная британская традиция, к которой наши правящие классы всегда относились весьма снисходительно. О чем постфактум, кстати, всегда жалели.



Кто не в курсе, британцы убили, вероятно, половину русских царей, организовали Крымскую войну и обе мировые войны, подзуживали к войнам с Россией других внешних и внутренних врагов, подготовили и профинансировали обе русские революции, последняя из которых взорвала Россию. Десятки миллионов жертв, крах государства, чудовищный материальный ущерб - такова для нас цена этого попустительства. Которое… вовсю продолжается!



Старые русские верхи "англофильствовали", даже когда Британия считалась врагом. И они, конечно, верили англичанам как союзникам, таская руками русских солдат тем каштаны из огня, чтобы быть затем преданными.



Нынешние - хранят в ведущей против России прокси-войну Британии деньги, ведут там бизнес, скупают недвижимость, селят семьи. Историю эти люди не знают, знать не желают и не верят, что будут однажды обобраны до нитки, а то и сядут в тюрьму. Умеют британцы совращать и маскировать свои истинные намерения.



БРИТАНЦЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ГЛАВНЫЕ ПОДЖИГАТЕЛИ КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ. А ТЕПЕРЬ ОНИ ГОТОВЫ ПОДНОСИТЬ СНАРЯДЫ ДЛЯ "КУРСКОЙ ОПЕРАЦИИ", В ЧЕМ ЧЕСТНО ПРИЗНАЕТСЯ ЖУРНАЛИСТКА SKYNEWS. ВИДЕО: ТГ-КАНАЛ "ПУЛ №3"



Что дальше?

Если в нашей политике ничего не изменится, если от осуждающих слов Москва не перейдет к делу (в истории есть, на мой взгляд, лишь один пример успешной русской геополитической операции против англичан - при Александре II, за что царь заплатил своей жизнью), то окно Овертона будет продолжать неуклонно расширяться. Легко назвать следующий британский выпад: разрешение Киеву бить далеко вглубь России высокоточными британскими ракетами. А затем, разумеется, последуют новые козни.



Британский правящий класс уверовал и исходит из того, что Москва в силу меркантильных интересов элиты будет это терпеть, как и попрание до этого всех своих "красных линий". Прежде всего, продолжать воевать на Украине вполсилы, ограничив себя минимальными целями (Донбасс плюс сухопутный коридор в Крым) и смиренно дожидаясь "договорняка" под грозные речи идти до конца.



Но главное - не посмеет тронуть британских спонсоров Киева, продолжит обогащать Лондонский Сити, будет щадить британские кабели на дне морей и океанов, интересы в третьих странах, нигде и никак не станет вести против англичан прокси-войн в виде мести за организованное и управляемое ими русско-украинское братоубийство.



Что с того?

В Лондоне сделали ставку на стратегическое поражение России на Украине, которой будет при этом еще хуже, что британцев совершенно не беспокоит. Им нужно с помощью Киева дестабилизировать Россию, попробовать развалить нас в третий и теперь уже в последний раз. Чтобы завладеть самыми "вкусными" ресурсами поверженной страны, распространить на просторах Евразии свое влияние. Это программа максимум.



Но есть и программа минимум, если Россия, несмотря ни на что, устоит. Она выполнима даже в том случае, если Москва добьется заявленных целей на Украине. Речь идет о том, чтобы - в связи с переключением США на Тихий океан - сколотить и сплотить, играя на страхах перед Россией, под своим крылом блок стран Восточной Европы, включив его в свой геополитический проект - Global Britain, которому для рентабельности остро не хватает нужной численности населения и зависимых территорий.



Посмотрим, что сделаем в этой драматической истории мы. Слова у нас правильные. А вот дел пока маловато. Источник - tsargrad.tv

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