|Волгоград. Заключенные-джихадисты (2 таджика и 2 узбека) захватили колонию ИК-19 есть убитые и заложники
14:00 23.08.2024
Подняли бунт и убили сотрудников: заключенные захватили колонию в Волгоградской области
Онлайн-трансляция бунта в волгоградской колонии
Анна Громова
В волгоградской колонии ИК №19 заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН. На видео с места происшествия бунтовщики заявили о своей принадлежности к исламистам. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию событий.
Три человека погибли при захвате колонии - Telegram-канал Baza
Еще пятеро смогли сбежать (четыре сотрудника исправительной колонии и один заключенный).
13:37
Спецназ ФСИН проводит операцию по освобождению заложников - источник RT в правоохранительных органах Волгоградский области
Дорога к ИК-19 перекрыта.
13:36
Нападавшие требуют $2 млн и вертолет - источник СМИ
13:36
❗ФСИН подтвердила бунт в колонии.
"Во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие".
13:35
В бунте участвовали до четырех осужденных - ТАСС
13:31
❗В интернете появилось видео, снятое самими бунтовщиками. Что на нем происходит:
Заключенные назвали себя "моджахедами Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация) и заявили о захвате колонии в городе Суровикино (до Волгограда от него более 100 км).
На записи присутствуют трое нападавших, включая оператора. Один из них в форме заключенного, второй нет, оператора не видно.
Вооружены ножом и чем-то похожим на молоток, огнестрельного оружия на виду нет.
Видео снято в рабочем кабинете, на полу которого лежат без движения в крови трое мужчин в камуфляже, еще одного сотрудника нападавшие держат в заложниках.
13:30
В Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК №19 и взяли заложников. "Газета.Ru" начинает прямую трансляцию происходящего.
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Стало известно, кто захватил заложников в ИК-19
23 августа 2024 14:20
Катерина Фладунг, журналист "Ридуса"
Исправительная колония ИК 19 в Волгоградской области.
© соцсети
Стали известны имена четырех предполагаемых захватчиков ИК 19 в Волгоградской области. Как сообщает , Mash, это 28-летний уроженец Узбекистана Рамзидин Т., 28-летний уроженец Таджикистана Назирчон Т., 29-летний уроженец Узбекистана Темур Х. и 23-летний уроженец Таджикистана Рустамчон Н.
Трое из них осуждены по статье о покушении на сбыт наркотиков. Темур - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
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Трое раненных сотрудников ИК 19 находятся в реанимации. Один из них в критическом состоянии, еще оди- в крайне тяжелом. У начальника колонии Андрея Девятова много ран на голове. У сотрудника Алексея Лыгина - колотые раны на лице, перелом черепа.
На переговоры с радикалами везут муллу из ближайшей мечети.
Как сообщают телеграмм-каналы, ранее был осужден бывший замначальник ИК-19 Григорий Беленков. Он взял 320 тысяч рублей в качестве взятки у заключенных, получил семь лет.
За эту сумму Беленков должен был скрыть наличие их нарушений режима содержания и договориться об их поощрении. Именно его начальник Андрей Девятов сегодня был ранен во время захвата заложников радикалами.
https://www.ridus.ru/stalo-izvestno-kto-zahvatil-zalozhnikov-v-ik-19-457737.html