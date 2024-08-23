 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 23.08.2024
15:35  С.Тарасов: Казахстан хочет обеспечивать безопасность всей Центральной Азии собственными силами
15:16  Канаки Новой Каледонии продолжают борьбу за отсоединение от макроновской Франции
15:14  Англосаксы ускоряют отрыв Центральной Азии от России
15:12  Бирма и Бангладеш стремительно скатываются к хаосу хронической гражданской войны, - Арсений Латов
14:17  ГКНБ Киргизии объявил в розыск бывшего депутата ЖК Нургазы Айдарова. Оказался бандитом и наркоторговцем
14:00  Волгоград. Заключенные-джихадисты (2 таджика и 2 узбека) захватили колонию ИК-19 есть убитые и заложники
11:27  Ухарским балобольством Захаровой и Медведева Россия войну не выиграет, - С.Латышев

11:21  Почему мигранты из Средней Азии продолжают приезжать в Россию и чем это опасно?
11:13  "Апокалипсис вероятен". Ученые спорят о дате его наступления
11:01  Жгучие страсти вокруг серной кислоты Казахстана
11:00  Маск заявил, что в ближайшие годы миллионам людей установят чипы в мозг
10:55  Путин нашел денег на два полка Курского народного ополчения
10:50  В США пытались убить лидера сикхских сепаров ("государство Халистан") Сингха Раджу
10:47  Гастарбайт-экспресс. Узбекистан вновь запускает поезд Ташкент-Москва
10:42  Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию, - Борис Акимов
10:39  Россия становится ковчегом традиции, - Игорь Караулов
10:34  Полное разочарование: почему британцы недовольны новым премьером, - К.Логинова
09:30  Маховик внутренних репрессий Вашингтона, - Л.Савин
08:27  Премьер Индии Моди прибыл с секретным визитом в Киев
04:01  Куда пойдет РосАрмия после Покровска? - Р.Ищенко, А.Чаленко
03:55  Команда Трампа заканчивает работу над собственной крипто-валютой. Придумано назввание - DeFiant Ones-
03:09  В мировых финансах начался натуральный каннибализм
02:00  РосАрмия пошла на штурм Торецка
01:13  У опасной черты. Долговая воронка затягивает крупнейшие экономики мира, - Юрий Алексеев
01:05  Конечная дистанция: выход из гонки Кеннеди не повлияет на рейтинги Трампа, - Л.Самуна
00:50  Идиллия. Жапаров и Ташиев вместе отдыхают на природе
00:31  Путин создал Совет по поддержке русского языка и языков народов РФ
00:27  Илон Маск - теневой правитель США, - В.Малышев
00:24  Как РККА громила японских самураев на Халхин-Голе. Ч. 1 (уроки истории), - А.Кошкин
00:01  Ташиев рубит щупальца узбекской мафии в Кыргызстане, - Канат Кожоев
Четверг, 22.08.2024
22:25  Путин просит МАГАТЭ (чудака Гросси) приехать на Курскую АЭС - "лично оценить"
20:37  Президент Азербайджана прибыл в Узбекистан
20:33  Казахстанский герой Российской армии - командир роты дроноводов Санакчи
20:13  Порт "Кавказ". Потоплен российский паром с 30 цистернами топлива, РосПВО по прежнему не стреляет по западным самолетам-разведчикам
19:19  У йеменских хуситов новый лидер - Ахмед аль-Рахави
18:55  Токаев и Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях Казахстана и Таджикистана
18:16  Русская Конопелька. Люто попала в замес рота американской ЧВК Forward - 60 вояк в "груз 200"
14:31  Легкое дыхание: в России создали первую в мире вакцину от аллергии
14:28  В ожидании нового раунда переговоров. Израиль наносит точечные удары, а Хезболла - куда попадет, - Коммерсант
14:20  Ученые из России помогут Казахстану найти детей с редкими болезнями
12:30  На Ямайке опять нашли документ, закрывающий Харрис путь на пост президента США
11:58  В Киргизии найдены кости ранее неизвестного науке динозавра - Alpkarakush kyrgyzicus
11:51  Переговоры в Катаре не приведут к палестино-израильскому миру, - А.Кирпиченок
11:39  Как киевский режим уничтожает УПЦ. "Зачистка" русских икон и святых продолжается, - ФСК
10:33  Можно ли в Казахстане творческим людям выражать свою позицию, используя нецензурную лексику
10:20  В Суздале археологи обнаружили погребение воина-всадника времен Ярослава Мудрого
10:19  Выживет ли без Путина экономика Токаева? - Руслан Ибрагим
10:12  60 гендеров и меняющие пол дети. Как Европа сходит с ума, - Р.Рюмшюссель
10:08  Курская дуга: бои продолжаются
10:04  Кто откроет "сезон взбесившейся нефти" - Венесуэла, США или Иран с Израилем?
09:43  Экономика ФРГ: свободное падение, - С.Князев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Волгоград. Заключенные-джихадисты (2 таджика и 2 узбека) захватили колонию ИК-19 есть убитые и заложники
14:00 23.08.2024

Подняли бунт и убили сотрудников: заключенные захватили колонию в Волгоградской области
Онлайн-трансляция бунта в волгоградской колонии
Анна Громова

В волгоградской колонии ИК №19 заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН. На видео с места происшествия бунтовщики заявили о своей принадлежности к исламистам. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию событий.

Три человека погибли при захвате колонии - Telegram-канал Baza

Еще пятеро смогли сбежать (четыре сотрудника исправительной колонии и один заключенный).

13:37
Спецназ ФСИН проводит операцию по освобождению заложников - источник RT в правоохранительных органах Волгоградский области

Дорога к ИК-19 перекрыта.

13:36
Нападавшие требуют $2 млн и вертолет - источник СМИ

13:36
❗ФСИН подтвердила бунт в колонии.

"Во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие".

13:35
В бунте участвовали до четырех осужденных - ТАСС

13:31
❗В интернете появилось видео, снятое самими бунтовщиками. Что на нем происходит:

Заключенные назвали себя "моджахедами Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация) и заявили о захвате колонии в городе Суровикино (до Волгограда от него более 100 км).
На записи присутствуют трое нападавших, включая оператора. Один из них в форме заключенного, второй нет, оператора не видно.
Вооружены ножом и чем-то похожим на молоток, огнестрельного оружия на виду нет.
Видео снято в рабочем кабинете, на полу которого лежат без движения в крови трое мужчин в камуфляже, еще одного сотрудника нападавшие держат в заложниках.
13:30
В Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК №19 и взяли заложников. "Газета.Ru" начинает прямую трансляцию происходящего.

------------------------------

Стало известно, кто захватил заложников в ИК-19

23 августа 2024 14:20
Катерина Фладунг, журналист "Ридуса"

Исправительная колония ИК 19 в Волгоградской области.

© соцсети

Стали известны имена четырех предполагаемых захватчиков ИК 19 в Волгоградской области. Как сообщает , Mash, это 28-летний уроженец Узбекистана Рамзидин Т., 28-летний уроженец Таджикистана Назирчон Т., 29-летний уроженец Узбекистана Темур Х. и 23-летний уроженец Таджикистана Рустамчон Н.

Трое из них осуждены по статье о покушении на сбыт наркотиков. Темур - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

РЕКЛАМА

Я.БИЗНЕС

artistic-auction.ru
Аукционный Дом "Художественный"
Узнать цену

РЕКЛАМА

Я.БИЗНЕС

antiqueauction.ru
Продать картину
Узнать больше

РЕКЛАМА

16+

rutube.ru
Почему американцы так не любят русских?
Узнать больше

Трое раненных сотрудников ИК 19 находятся в реанимации. Один из них в критическом состоянии, еще оди- в крайне тяжелом. У начальника колонии Андрея Девятова много ран на голове. У сотрудника Алексея Лыгина - колотые раны на лице, перелом черепа.

На переговоры с радикалами везут муллу из ближайшей мечети.

Как сообщают телеграмм-каналы, ранее был осужден бывший замначальник ИК-19 Григорий Беленков. Он взял 320 тысяч рублей в качестве взятки у заключенных, получил семь лет.

За эту сумму Беленков должен был скрыть наличие их нарушений режима содержания и договориться об их поощрении. Именно его начальник Андрей Девятов сегодня был ранен во время захвата заложников радикалами.

https://www.ridus.ru/stalo-izvestno-kto-zahvatil-zalozhnikov-v-ik-19-457737.html

Источник - Лента
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724410800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Опубликован Сборник аналитических материалов третьего потока Школы аналитики "Қазақстанның орнықты даму бағдары"
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
- Активы стоимостью более 1 триллиона тенге возвращены в Казахстан
- Осуждены бухгалтеры городской поликлиники г.Алматы
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 августа 2024 года №622
- Олжас Бектенов: Нефтегазовая отрасль должна работать на благо всех казахстанцев
- Олжас Бектенов и Заместитель Премьер-Министра Таиланда обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  