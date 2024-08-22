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ГКНБ Киргизии объявил в розыск бывшего депутата ЖК Нургазы Айдарова. Оказался бандитом и наркоторговцем
14:17 23.08.2024

– В розыск объявлен бывший депутат Жогорку Кенеша Айдаров Нургазы Абдыраевич, сообщили 23 августа в пресс-службе ГКНБ.

По версии следствия, он подозревается в финансировании деятельности членов международных ОПГ, в том числе "лидера преступного мира Узбекистана" Салима Абдувалиева, известного как "Салим бойвочча", а также в организации канала переправки наркотических средств в странах Центральной Азии.

В Кыргызстане Абдувалиева объявили в розыске за связь с так называемым "вором в законе" Камчы Кольбаевым [убит во время задержания 4 октября 2023 года в Бишкеке]. На родине Абдувалиев заключен под стражу за "незаконный оборот огнестрельного оружия, боевых припасов, основных частей огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, средств взрывания или взрывных устройств, совершенные повторно или опасным рецидивистом" и приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.
"Айдаров, зная о противоправной деятельности Абдувалиева и его тесных связях с так называемым "вором в законе" Камчи Кольбаевым, в период своего пребывания в Узбекистане оказывал знаки уважения лидеру преступного мира Узбекистана, который, в свою очередь, предоставлял покровительство в предпринимательской и другой деятельности, осуществляемой на территории Кыргызстана и Узбекистана Айдаровым", - говорится в сообщении спецслужб.

Октябрьский районный суд Бишкека заочно заключил под стражу бывшего депутата и объявил его в розыск по линии Интерпола.

Айдаров Нургазы Абдыраевич - бывший депутат ЖК КР VI созыва (Онугуу-Прогресс). Подробности его биографии можете прочитать

АЙДАРОВ Нургазы Абдыраевич
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[16.01.1966 - ..]
Родился в 1966 году в селе Гульча Алайского района Ошской области. Кыргыз.

В 1986 году окончил Кыргызский государственный университет.

Трудовую деятельность начал в 1986 году нормировщиком на Ошском комбинате по производству товаров народного потребления. С 1988 по 1989 год работал заведующим отделом Ошского горкома комсомола. В 1989 году избран первым секретарем Карасууского райкома комсомола. Б 1992 году стал заместителем директора Ошского завода "Рембыт-техника". С 1992 по 1997 год - генеральный директор СП "Казахстан-Кыргызстан". С 1997 года - директор филиала СП "Экспорт Астык".
2003 - 2005 - вице-президент ОсОО ПКК "Си-Бу"
2005 - 2007 - Региональный менеджер ППРиП Фонд Ага Хана

Депутат Собрания народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Алайскому избирательному округу № 29 Ошской области (2000-2005);
Член Комитета по международным, внешнеэкономическим вопросам и межпарламентским связям Собрания народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

депутат Жогорку Кенеша 4 созыва (2007-2010)

В авг. 2010 выдвинут под №11 партийного списка партии "Ата-Журт" на парламентских выборах, как безработный. С нояб. 2010 - 2015 - депутат Жогорку Кенеша 5 созыва.

С 20 июня 2020 - 2020 - депутат Жогорку Кенеша 6 созыва /вместо выбывшего/

Государственный советник 2 класса КР.

2004 г. – Входит в список 100 самых богатых людей КР по версии Джалал-Абадской газеты "Фергана".

В 08.2024 объявлен в розыск ГКНБ КР. По версии следствия, он подозревается в финансировании деятельности членов международных ОПГ, в том числе "лидера преступного мира Узбекистана" Салима Абдувалиева, известного как "Салим бойвочча", а также в организации канала переправки наркотических средств в странах Центральной Азии

Награжден медалью "Ардак" (2008).

брат депутата-члена фракции "Кыргызстан" Салайдина Айдарова.
Его тесть - Усен Сыдыков.

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724411820


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