Англосаксы ускоряют отрыв Центральной Азии от России

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Айнур Курманов. 23.08.2024



В Казахстане продолжается процесс обособления и дистанцирования от России по многим направлениям параллельно с усиливающейся русофобией и с переориентацией на Запад. С учетом установки американского оборудования слежения на границе с Россией в целях соблюдения западных санкций это можно назвать началом торговой войны в угоду англосаксам с далеко идущими целями разрушения ЕАЭС.



К такому выводу приходит международный обозреватель "ПолитНавигатора" Айнур Курманов в своей новой публикации о геополитической ситуации в Центральной Азии.



Типичным примером является решение правительства РК о запрете на импорт российской пшеницы с 21 августа. Все это обусловлено стремлением якобы защитить отечественных производителей зерна и поддержать внутренний рынок. По мнению сотрудников Минсельхоза, в последние годы наблюдался значительный импорт пшеницы из России, что якобы привело к негативному снижению цен и создавало трудности для казахстанских продкорпораций.



С 1 апреля уже действовал частичный запрет на ввоз пшеницы, который разрешал провоз российского зерна только для птицефабрик и мукомольных предприятий. Но оказывается от этого импорт только резко увеличился аж на 1,3 млн тонн, что, по мнению правительственных чиновников, создавало угрозу для продовольственной безопасности.



При этом введение полного запрета на импорт пшеницы может иметь и прямые негативные последствия для самой экономики РК. В частности, это, скорее всего, приведет к дефициту определенных сортов пшеницы, которые не производятся в Казахстане и повышению цен на муку и хлебобулочные изделия. Ведь все казахстанское зерно вывозится подчистую за рубеж, а вся пищевая промышленность держалась на российском сырье. В связи с этим, возникает резонный вопрос – а как же тогда ЕАЭС и единый Таможенный Союз?



Создается впечатление, что в реальности тем самым в ущерб и себе в Астане пытаются поставить преграду для российского зерна именно в страны Центральной Азии и Афганистан, хотя Москва уже наладила обходной маршрут поставок в эти республики через Каспий. Интересно, что несмотря на такие потуги, за последние шесть месяцев поступления от продажи казахстанской пшеницы упали на 51,9%, в натуральном выражении на 38,5%. Тот же Узбекистан уменьшил закупки пшеницы у Казахстана на 33,8%, а в Азербайджан поставки уменьшились за последние пять лет с 1 миллиона тонн до скромных 300 тысяч.



Интересно, что одновременно с этим по приказу Минпромстроя из Казахстана с 22 августа запрещен вывоз в Россию лома и отходов черных металлов. Якобы этот "запрет введен для обеспечения и загрузки отечественных металлургических предприятий сырьем".



Казалось бы, ничем непримечательная новость, но от поставок казахстанского металлолома сильно зависит Магнитогорский металлургический комбинат и другие российские предприятия черной металлургии, которые в свою очередь поставляют сталь для ВПК, что в условиях СВО означает сознательную диверсию и попытку выкручивать руки Москве.



Такими демаршами, больше похожими на шантаж, Акорда выторговывает у Кремля новые уступки и преференции, но в целом эти действия в ситуации зависимости Казахстана от поставок российского продовольствия, товаров машиностроения, химической промышленности, дешевого газа и электроэнергии идут исключительно во вред собственному населению и экономике.



Например, Казахстан планируют до 2030 года стабильно импортировать у ПАО "Интер РАО" по 12 млрд киловатт-часов электроэнергии каждый год. И только через шесть лет объемы потребления российской электроэнергии в Астане намереваются снизить до 10,6 млрд киловатт-часов, так как будут построены теми же россиянами новые угольные ТЭЦ. Если кто-то из сторон вдруг откажется от поставок или потребления этих объемов, то в ситуации дефицита мощностей изношенных отечественных электростанций стране грозит темное средневековье, так как дорогие европейские ветряки и солнечные панели положение не спасут.



Поэтому вывод тут очевиден – антироссийские действия правительства РК продиктованы сугубо политическими мотивами руководства в рамках осуществления курса по переориентации страны на Запад, когда само сознание казахстанской правящей элиты насквозь европоцентрично. Соответственно, интересы своего народа, уровень жизни которого неуклонно падает, как и ущерб собственному же производству, верхи абсолютно не волнуют.



Происходящее еще раз подтверждает тот факт, что стремление задобрить Астану только одними экономическими коврижками результата не дадут, как они не дали в свое время и при взаимодействии с Берлином, Хельсинки и тем же Киевом. Поэтому просто одни лишь поставки дешевого голубого топлива, энергоносителей и другой продукции без политической составляющей, и целого комплекса мер позицию руководства Казахстана не изменят.



Это показала воочию состоявшаяся передача 14 августа современного компьютерного по сути шпионского оборудования от Агентства США по международному развитию (USAID) Комитету государственных доходов Республики Казахстан. Серверы DELL, предназначенные для новой таможенной IT-системы "Кеден", являются частью масштабного американского проекта по модернизации таможенной инфраструктуры Казахстана.



В этой процедуре активное участие принял и посол США в РК Дэниел Розенблюм, который представил ее чуть ли не торжеством "демократии".



"Инвестиции в модернизацию таможенной инфраструктуры – это шаг к созданию более эффективной и прозрачной системы, которая будет способствовать развитию казахстанской экономики", – заявил американский посланник.



Посол США Дэниел Розенблюм при открытии Центра миротворческих операций НАТО в РК в 2023 году.



В действительности же техника будет установлена на всех таможенных пунктах Казахстана вдоль границы с Россией и Китаем в целях осуществления эффективного соблюдения санкционного режима. Сейчас он введен пока в отношении Москвы, но в скором времени может быть применен и против Пекина, что говорит о полном контроле Вашингтона над товарными потоками по территории республики. Фактически прямо на глазах устанавливается система внешнего управления Казахстаном, которая буквально уничтожает ЕАЭС и все прежние соглашения.



Но это еще не все! Аналогичное оборудование согласились разместить у себя и другие бывшие советские среднеазиатские республики, а это значит, что все каналы поставок товаров и материалов двойного назначения, идущие через регион, будут окончательно перекрыты, а кольцо изоляции вокруг России с юга будет замкнуто. Практически вся Центральная Азия этим будет выключена англосаксами и выведена из-под оставшегося влияния Москвы.



И тут роль Казахстана как главного форпоста продвижения интересов Запада в регионе просто критическая и неоспоримая. Так, даже центральный среднеазиатский офис USAID расположен именно в РК, откуда идет управление всеми проектами и программами в остальных республиках. Для этих же целей создается в Алма-Ате офис Всемирного банка и даже представительство Euronews, на базе которого развернут региональный новостной хаб. По сути, прямо сейчас происходит экономическая, политическая и информационная оккупация региона при деятельном участии Астаны.



Руководство Казахстана попытался вразумить президент Беларуси Александр Лукашенко, когда 19 августа фактически прямо обвинил Астану в "неблагодарности". В интервью агентству "Белта" Батька отметил, что, когда "в Казахстане что-то случилось", Астана обратилась не к Китаю, Индии или Пакистану, а к Москве и Минску.



"Вот "Путин, Лукашенко, помогите!" И мы перебросили туда миротворцев ОДКБ в течение полудня – наши уже самолеты там приземлялись в Казахстане. Утихомирили", – подчеркнул он.



Но в ответ власти Казахстана лишь огрызнулись и демонстративно вызвали 22 августа посла Беларуси Павла Утюпина в МИД, где внятно пояснили ему "про эффективность внешнеполитического курса президента Касым-Жомарта Токаева".



"Казахстан проводит сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Наша страна твердо убеждена в том, что все разногласия между государствами должны решаться политическими и дипломатическими путями", – заявил замглавы казахстанского МИД Мурат Нуртлеу.



Этим шагом дали понять Минску и соответственно Москве, что Астана не только не собирается помогать, но и не разделяет и даже выступает против целей СВО. При этом враждебные антироссийские действия правительства РК вообще никак не были прокомментированы. Это говорит и о том, что руководство Казахстана не намерено менять своего курса на дальнейшую интеграцию с Западом.



Ну, а, чтобы не было никаких сомнений в том, какую политику проводят казахстанские власти, вот вам очередной пример. МВД РК приняло заявление скрывающегося за границей бывшего генконсула в Санкт-Петербурге Мейрама Канапии, которого разыскивают за призывы физического уничтожения русских в Казахстане, и начало производство в отношении антифашиста Романа Дударева.



Романа вызвали на допрос полицейские для сбора материалов в рамках возбуждения уголовного дела, несмотря на то, что он лишь разоблачал в социальных сетях деятельность казахских националистов. Вместо того, чтобы активно преследовать Канапию и требовать его экстрадиции, казахстанская полиция демонстрирует удивительную пассивность, а в некоторых случаях, как в случае с заявлением Канапии на Романа Дударева, даже защищает его интересы.



Практически, как и в случае с Украиной, нацисты и антифашисты оказываются в положении палачей и преследуемых, когда государство начинает открыто поддерживать русофобов. Игнорирование этих ускоряющихся на глазах процессов в Казахстане и в остальных республиках Центральной Азии грозит реальной катастрофой, которая многими даже не представляется.



Надо сейчас осознать, что украинизация подходит уже к своей завершающей стадии. Источник - politnavigator.net

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