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Канаки Новой Каледонии продолжают борьбу за отсоединение от макроновской Франции
15:16 23.08.2024

На Новой Каледонии подсчитывают потери
Сторонники независимости и "лоялисты" Франции оказались на разных берегах

Представители канаков, коренного населения архипелага Новая Каледония, обратились в среду к президенту Эмманюэлю Макрону с требованием отменить конституционную реформу, которая должна была уравнять в правах всех жителей островов. Это происходит в ситуации, когда заморская территория Франции еще не оправилась от майских мятежей и погромов, столкнувших сторонников независимости и "лоялистов". Рассказывает корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.

Спокойствие не вернулось на Новую Каледонию - особое административно-территориальное образование Франции. Архипелаг находится в юго-западной части Тихого океана и населен потомками коренных обитателей островов канаков, белых переселенцев кальдошей и вновь приехавших в последние десятилетия жителей. Согласия между ними нет. Руководители партии канаков "Каледонский союз" (Union Caledonienne; UC) потребовали от президента Эмманюэля Макрона окончательно похоронить конституционную реформу, рассмотрение которой было намечено в парламенте на 13 мая, но не состоялось в связи с разразившимися на Новой Каледонии беспорядками.

Реформа должна была гарантировать всем жителям островов равенство прав, ограниченное предыдущими договорами с центральным правительством Франции. По ним голосовать на местных выборах могли в основном представители коренного населения, которые, по сути, и распоряжались жизнью архипелага. Белые переселенцы, "лоялисты", оставались жителями второго сорта, постоянно жалуясь на "антибелый" расизм со стороны канаков.

Как это всегда бывает, у каждой из противоборствующих сторон свое видение событий. Новые жители островов считают, что на французской территории должна действовать французская конституция и все должны быть равны перед законом. В частности, иметь право голоса, которого лишена значительная часть приезжих, даже тех, кто поселился там более десяти лет назад. По их мнению, три референдума о независимости, прошедшие в 2018, 2020 и 2021 годах, дали ясный ответ: острова хотят оставаться с Францией. А раз так, пусть коренные жители не только пользуются помощью и финансами континента, но и отвечают взаимностью своим согражданам, не имевшим счастья родиться под пальмами Новой Каледонии. Мятежи, как уверены "лоялисты", были спровоцированы радикальной частью канакской партии независимости, которая не добилась своего на избирательных участках и решила взяться за оружие.

Коренные жители острова, канаки, считают, что всеобщее избирательное право размоет их единство, положит конец их привилегиям и в конечном счете сделает их меньшинством на собственной земле. На обвинения в мятежах они отвечают: вся ответственность за насилие "лежит на государстве".

Жертвами беспорядков с мая стали уже одиннадцать человек, в том числе двое жандармов. С тех пор уровень насилия снизился, но не сошел на нет. Совсем недавно, 15 августа, во время очередного погрома был застрелен один из нападавших и ранен другой.

Между тем, чтобы остановить насилие, власти попытались обезглавить сопротивление канаков, арестовав и отправив в июне в тюрьмы материковой Франции семь активистов, в том числе лидера CCAT ("Ячейка координации действий на территории") Кристиана Теена, который с тех пор не раз заявлял, что считает себя не террористом, а "политическим заключенным".

Стычки, грабежи и погромы, которые начались в мае и продолжались несколько недель, принесли архипелагу огромные экономические потери. ВВП уменьшился на 20%, закрылись предприятия, выросла безработица, сумма ущерба достигла €2,2 млрд.

Начались массовые отъезды с островов самых активных и богатых их жителей. Но приступить к восстановлению экономики мешает политическая неопределенность, проблемы безопасности, заблокированные дороги.

Договариваться между собой канаки и профранцузски настроенные жители не готовы. Сторонники независимости не прочь поискать поддержки за рубежом. Аргументов им добавил опубликованный 20 августа доклад инспекторов Совета по правам человека ООН, обвиняющий французские власти в нарушении договоров, защищающих права канаков. Это усилит их позиции в международных организациях. В последнее время им на помощь охотно приходят власти Азербайджана. Не лучшие отношения с Парижем, связанные прежде всего с его тесными контактами с Ереваном, выливаются в поддержку Азербайджаном движений сепаратистов на всех заморских территориях Франции и даже на Корсике.

Франция обвиняет Азербайджан в стремлении дестабилизировать ситуацию в Новой Каледонии

"Лоялисты" взывают к властям страны, угрожая в противном случае расколом Новой Каледонии. В прошлое воскресенье Сонья Бакес, лидер "лоялистов" и глава южной части архипелага, призвала к разделению трех провинций на две автономии, раз совместная жизнь и "общая судьба не удалась". По ее мнению, "проект институционально объединенной совместной жизни закончен" и лучше жить отдельно, чем пытаться силой заставить других подчиняться.

Срочно прилетев на Новую Каледонию 23 мая, президент Макрон пообещал остановить обсуждение законопроекта в парламенте. Последовавшие вскоре роспуск Национальной ассамблеи и внеочередные выборы отодвинули решение на еще более поздние сроки. Парламент на каникулах, никто не знает, когда закон будет вынесен на обсуждение. Это не устраивает обе стороны конфликта. "Лоялисты" с нетерпением ждут обретения избирательных прав и прекращения сегрегации, сторонники же независимости требуют от президента отказаться раз и навсегда от ненавистного им законопроекта.

Алексей Тарханов

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724415360


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