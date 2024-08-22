Снайперы спецназа ликвидировали всех захватчиков Волгоградской колонии

18:02 23.08.2024

ИА Регнум. Спецназ ликвидировал четырех заключенных, захвативших заложников в ИК-19 в Волгоградской области, все заложники спасены. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба Росгвардии.



"Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии", - говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что всех захваченных заложников освободили.



Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 августа группа заключенных взяла в заложники несколько сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на заседании дисциплинарной комиссии. Про предварительным данным, один из сотрудников был убит.



По информации источников, захватившие заложников заключенные потребовали 2 млн долларов, вертолет и возможность вылететь из России через границу с Грузией. Директор ФСИН Аркадий Гостев доложил о произошедшем в ИК-19 президенту России Владимиру Путину.



Следственный комитет по этому факту возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ ("Захват заложников".) и ч. 3 ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества"). Прокуратура Волгоградской области проверит исправительную колонию в Суровикино, в которой произошло ЧП.



По данным властей области, в больницу поступили четверо пострадавших в результате захвата. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.