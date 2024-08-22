Араван. Кирвласти конфисковали частную узбекскую школу, построенную депутатом Мамасаидовым

18:21 23.08.2024

Turmush: Экс-депутат Жогорку Кенеша учредил на 1500 детей частную школу, построенную на земле стадиона. ГКНБ вернул все государству



Turmush - В Араванском районе Ошской области готовят к новому учебному году здание школы, которое ранее ГКНБ было возвращено государству.



В начале апреля 2024 года ГКНБ сообщал, что в Араванском районе государству вернули земельный участок стадиона, который незаконно передали в частную собственность. Площадь стадиона составляет 0,46 га, рыночная стоимость — 307 млн 135 тыс. 118 сомов.







ГКНБ установил, что в 2001 году айыльный кенеш Араванского айыл окмоту вынес решение о выделении земли районного стадиона в селе Араван под строительство лицея и спортивного комплекса частным лицам. Такое решение, по данным спецслужбы, было вынесено в нарушение указа президента от 16 февраля 1995 года "О запрете передачи в частную или иные формы собственности объектов социальной инфраструктуры юридическим или физическим лицам".



В ходе доследственной проверки, указанный земельный участок и расположенные на его территории спортивные и учебные сооружения возвращены на баланс государства.



Как рассказал в комментарии Turmush глава айыл окмоту С.Юсуповского айыльного аймака Насирдин Абдураимов, в здании располагалась частная школа на 1500 человек. Стоимость всего имущества в итоге оценили в 308 млн сомов.



Здание частной школы в свое время возвели на участке, который относился к стадиону. Частное образовательное учреждение принадлежало бывшему депутату Жогорку Кенеша.



Теперь учебный комплекс передан на баланс С.Юсуповского айыл окмоту. Его готовят к предстоящему учебному году. Обучение будет проводиться на кыргызском, русском и английском языках.



По словам Насирдина Абдураимова, айыльный аймак нуждался в школах. "У нас густонаселенный айыльный аймак, в связи с чем была необходимость в дополнительных школах. Детей много, но школ не хватает. Так как мы расположены в центральной части, то нам нужна большая школа. Сейчас мы проводим работу, чтобы успеть к новому учебному году. Также ведется работа по оформлению документов", - сказал он.



Ранее образовательное учреждение называлось "Араван Билим Ордо". По данным органов юстиции, руководителем учреждения указана Камилова Дилабзахан Сулаймоновна, учредителем выступает Мамасаидов Мухаммаджан Ташалиевич. Основной вид деятельности — общее среднее образование (вторая ступень). Учреждение было зарегистрировано 11 августа 2011 года, а 5 июля 2023 года прошло процедуру перерегистрации.



Мамасаидов Мухаммаджан Ташалиевич в 1994-1997 года был ректором Кыргызско-Узбекского высшего технологического колледжа, в 1997 году — ректор Кыргызско-Узбекского университета, в 1995 году был избран депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша, в 2005 году избран депутатом Жогорку Кенеша.



Земля в частную собственность перешла в 1996 году. На территории С.Юсуповского айыльного аймака есть 5 школ, а численность проживающего населения составляет более 38 тыс. человек.