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|ЦИК Киргизии зарегистрировала Аккулу Бердиева депутатом Жогорку Кенеша
23:50 23.08.2024
Бишкек (АКИpress) – Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 23 августа на заседании передала вакантный мандат депутата Жогорку Кенеша следующему кандидату Бердиеву Аккулу Тагаевичу из зарегистрированного списка кандидатов от партии "Бүтүн Кыргызстан".
Бердиев зарегистрирован депутатом Жогорку Кенеша, ему выдано удостоверение и нагрудный знак установленного образца.
Он зарегистрирован депутатом парламента вместо Адахана Мадумарова.
Он был депутатом ЖК VI созыва от "Республика-Ата-Журт".