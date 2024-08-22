 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Ботсване найден алмаз в 2492 карата! Президент Масиси его еле поднял
00:29 24.08.2024

Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond сообщила о находке алмаза в 2492 карата на месторождении Karowe в Ботсване. Это один из крупнейших алмазов по весу за всю историю добычи алмазов на Земле. Как сообщает Lucara Diamond, добыть его удалось с помощью специальной рентгеновской технологии, которая позволяет обнаруживать и извлекать в целом виде большие алмазы.

Ранее на том же месторождении той же компанией были добыты алмазы Sewelo весом 1758 карат (в апреле 2019 года) и Lesedi La Rona весом 1109 карат (в ноябре 2015 года). Рекордсменом остается алмаз Cullinan в 3016,75 карата, добытый в Южной Африке в 1905 году на шахте "Премьер". В Lucara Diamond не указывают возможную стоимость добытого алмаза и его качество. Полюбоваться камнем сегодня, 22 августа, на месторождение приедет президент Ботсваны Мокветси Масиси.

Алена Миклашевская

Источник - Коммерсант
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