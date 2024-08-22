За нерадивость в работе уволены два зампреда Нацбанка Киргизии Куленбеков и Жакыпов

00:33 24.08.2024

Освобождены два замглавы НБКР. Администрация президента озвучила причины



Заместители председателя Национального банка Манас Жакыпов и Кайып Куленбеков освобождены от занимаемых должностей. Об этом сообщили в Аппарате президента.



В сообщении говорится, что недостаточная работа в сфере денежно-кредитной политики привела к волатильности обменных курсов, что негативно сказалось на всех секторах экономики и ухудшило благосостояние граждан и предпринимателей.



"Негативные факторы, воздействующие на экономику, создали риски потери доверия со стороны бизнеса, финансовых рынков, населения и инвесторов. В результате анализа ситуации и оценки последствий принято решение освободить от должности заместителя председателя Нацбанка Манаса Жакыпова в связи с утратой доверия.



Кроме того, за ненадлежащую координацию работы руководящего состава объявлен выговор председателю Нацбанка Мелису Тургунбаеву.



Эти решения приняты президентом Садыром Жапаровым как вынужденная мера в условиях утраты контроля на вверенном участке, что негативно сказалось на стабильности банковской системы и национальной экономики. Данная мера необходима для восстановления нормального функционирования финансового рынка и возврата к эффективному управлению.



Также, согласно поданному заявлению, освобожден от должности заместитель председателя Нацбанка Кайып Куленбеков", - говорится в сообщении.