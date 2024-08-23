В Афганистане создали Комитет по борьбе с оспой обезьян

00:38 24.08.2024

Встреча по профилактике обезьяньей оспы в Кабуле.



Министерство здравоохранения "Исламского Эмирата Афганистан" (самоназвание страны у талибов*) объявило о создании комитета по борьбе с вирусом оспы обезьян (mpox).



На встрече под председательством замминистра здравоохранения Абдула Вали Хаккани также присутствовали главврачи лечебных учреждений, представители ВОЗ, ЮНИСЕФ и Международной организации по миграции. Участники обменялись мнениями по повестке для комитета и необходимым мерам по профилактике вируса в стране.



Как сообщало EADaily , 14 августа ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за эпидемии mpox в Африке. Известно, что вирус обезьяньей оспы, который в некоторых случаях может оказаться смертельным, распространяется воздушно-капельным путем и вызывает особую обеспокоенность из-за возможности пандемии.



*Террористическая организация, запрещена на территории РФ



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