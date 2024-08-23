Кровавый Кантар: как США готовили войну в Казахстане, - Никита Мендкович

00:52 24.08.2024 23.08.2024 | НИКИТА МЕНДКОВИЧ



В подготовке январских событий 2022 года явственно прослеживается украинский след



За последние 6 лет в 7 странах СНГ произошло минимум 14 попыток мятежей и государственных переворотов. Такой активности на постсоветском пространстве не наблюдалось даже в 1990-е, когда политическая нестабильность и социальные бедствия находились на максимуме.



Четыре из покушений на государственную власть происходит в течение 2022 года: январь – мятеж в Алматы (Казахстан), май – столкновения в Горном Бадахшане (Таджикистан), июль – массовые беспорядки в Каракалпакии (Узбекистан), октябрь – "Кемпир-Бадаский заговор" в Бишкеке с целью захвата власти в республике.



Одним из самых кровавых мятежей стал казахстанский Кантар (январь) 2022 года. Тогда сторонникам оппозиции удалось захватить крупнейший город республики Алматы, получить доступ к арсеналам оружия. Начались грабежи и расправы над сотрудниками силовых структур, страна оказалась на грани гражданской войны и вынуждена была обратиться за помощью к союзникам по ОДКБ, чтобы остановить кровопролитие.



Американский план



В начале 2018 года в США была опубликована статья Джозефа Байдена, тогда бывшего вице-президента, а ныне действующего президента США. Вместе со своим соавтором политологом Майклом Карпентером он описывал возможную стратегию противостояния России в Евразии.



Байден, еще амбициозный и не страдающий от деменции, писал, что необходимо усиливать давление вдоль российских границ, поддерживая антироссийские режимы, явно имея в виду опыт войны на Украине. "Демократическая трансформация в соседних с Россией странах послужит сильным примером против московского клептократического и авторитарного режима и лишит легитимности его представителей в долгосрочной перспективе", – пишут Байден с соавтором.



Идеи политика явно нашли отклик еще до прихода к власти. В июне 2019 года в Казахстане начинаются выступления против результатов выборов президента, на которых выигрывает Касым-Жомарт Токаев. Во главе протестов оказываются сотрудники НПО, финансируемых США. Лидером протеста стал некий Димаш Альжанов, глава группировки "Оян, Казахсьан" и сотрудник "Национального демократического института", финансируемого правительством США.



В августе в соседнем Кыргызстане происходит "Кой-Ташский мятеж", беспорядки, вылившиеся в столкновения с милицией и спецназом Комитета Нацбезопасности. Среди арестованных организаторов беспорядков – Равшан Жээнбеков, который в мае 2019-го встречался с оперативниками ЦРУ и обсуждал создание оппозиционной коалиции и раздел портфелей в революционном правительстве.



В августе 2020 года массовые беспорядки происходят в Белоруссии, где антироссийски настроенные националисты отвергают победу на выборах Александра Лукашенко. Выступления оппозиции координировались с территории Польши и Украины, активную роль в них играли представители организаций, финансируемых США и странами НАТО.



В 2020 году происходит смена власти в Кыргызстане в результате массовых беспорядков. Однако из-за пандемии США накануне событий эвакуировали из страны большую часть своих дипломатов и потеряли контроль над ситуацией. Вместо ожидаемого проамериканского кандидата Р. Жээнбекова и поддерживающей его партии "Реформа" президентом становится Садыр Жапаров, провозгласивший курс на сотрудничество с Россией.



В апреле 2021 года в Белоруссии сообщают об аресте группы, готовившей переворот и убийство президента Лукашенко. Многие участники заговора проживали в США и получали оттуда финансовую помощь.



В сентябре 2021 года к лидеру "Демократической партии Таджикистана" Саиджафару Усмонзоде обратился эмигрант Шарофиддин Гадоев, проживающий в Нидерландах, с предложением организовать переворот в Таджикистане. Этот сговор не имел воплощения и был раскрыт местной госбезопасностью лишь в 2024 году.



Именно после этой цепочки событий в Казахстане в первые дня января 2022 года грянул мятеж.



Украинский след



Официальное расследование события кровавого кантара в Казахстане сейчас направлено преимущественно против назарбаевских силовиков, которые, по мнению следствия, способствовали мятежу и надеялись использовать его в своих целях. Но непосредственные исполнители, агитировавшие толпу, координировавшие погромы и раздачу захваченного оружия, оставались за скобками.



Между тем беспорядки были хорошо организованы. Участников свозили на микроавтобусах в областные центры с периферии, вооружали арматурой, развозили воду и еду даже в период уличных боев, координировали атаки на административные здания.



Известно минимум 4 структуры, которые активно участвовали в разжигании конфликта. Прежде всего, ответственность за координацию беспорядков через интернет взял на себя Мухтар Аблязов, лидер запрещенной партии "Демократический выбор", проживающий во Франции.



Однако их "Координационный штаб" почему-то действовал в Киеве. Проверка связанных с ним номеров телефонов показала, что его координатором был майор украинской армии Андрей Гарбузюк, служащий в ЦИПСО ВСУ. В координации беспорядков также участвовали проживающие в Киеве казахи Елдос Насипбеков и Заманбек Тлеулиев. Именно с ними, например, был связан подпольный штаб беспорядков в городе Костанай, раскрытый властями.



Также в Киеве находилась редакция ресурса "БАСЕ", который первый опубликовал ролик с призывом к массовым беспорядкам 2 января 2022 года. Сеть его агентов действовала на массовых выступлениях в окрестностях Мангистау, включая периферийные городки. После смерти редактора ресурса Айдоса Садыкова в 2024-м появилась информация, что он с 2021 года также сотрудничал с Одесским центром ЦИПСО, где служил Гарбузюк.



Киев также посещал лидер группировки "Ел Тиреги" Нуржан Альтаев, задержанный в ходе подавления погромов в Алматы. Один из его визитов в августе 2020 года произошел как раз за несколько месяцев до официальной декларации о создании своей организации.



В ходе этого визита Альтаев встречался с экс-президентом Михаилом Саакашвили, который возглавил на Украине Национальный совет реформ при президенте, и бизнесменом Маргуланом Сейсембаевым, который ранее вкладывал деньги в казахских националистов.



Через месяц президент Зеленский принял вдвоем Саакашвили и Сейсембаева, а еще через два месяца Альтаев сделал заявление о выходе из правящей партии "Нур Отан" и создании движения "Ел Тиреги".



Уже в Астане руководство "Ел Тиреги" было замечено в систематических контактах с офицером ГУР Украины Андреем Полищуком, который оказывал им всяческую помощь. Одновременно с этим у группировки появились деньги из неизвестного источника.



Наконец, за два месяца до мятежа в ноябре 2021-го в Киеве также побывал координатор беспорядков в Уральске на Западе Казахстана Лукпан Ахмедьяров, причем разразился в ходе визита восторженным постом. Ахмедьяров известен в городе как редактор газеты "Уральская неделя", финансируемых нежелательным в России "Национальным фондом демократии" (NED)* при Госдепе США.



В 2012-м он также был замечен из-за совместного фото с ныне покойным террористом и экстремистом Алексеем Навальным*, которое распространял в соцсетях с припиской о совместных планах "мочить диктаторов". (Ахмедьяров держит совместную фотографию Путина с Каддафи, зверски убитого проамериканской вооруженной оппозицией в Ливии за несколько месяцев до того в 2011-м).



Если взглянуть чуть дальше в прошлое, то окажется, что в Киеве в 2014 году побывали при финансовой поддержке того же NED практически все лидеры беспорядков в Алматы в 2022-м. Димаш Альжанов и Ирина Медникова из "Оян, Казахстан", Жанболот Мамай ("Демпартия Казахстана"), Мухтар Тайжан (группировка "Ел Тиреги"). Кроме того, на Майдане выступал упомянутый выше лидер несостоявшегося майдана в Кыргызстане Р. Жээнбеков.



Протест и доллары



Упомянутый выше фонд NED специализируется на финансировании в интересах США иностранных медиа и политических структур. В своих отчетах 2014 года фонд хвастался, что его "сыграли важную роль в мирных протестах в Киеве".



Глава NED Аллен Вайнштейн так охарактеризовал работу своего учреждения: "Многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад тайно делалось ЦРУ". Впрочем, и сегодня граница между NED и ЦРУ зачастую неясна.



Среди организаций причастных к Кантару американской фонд также финансировал незарегистрированную "Демократическую партию Казахстана", затеявшую 4 января 2022 года митинг у "Алматы-арены", участники которого затем, собственно, и пошли на захват административных зданий.



А в это время NED передавал десятки тысяч долларов НПО "Казахстанское бюро по правам человека", который затем официально передавались незарегистрированному клубу "Политон". Этот клуб создали и продолжали администрировать лидеры "Демократической партии" Жанболот Мамай и Сергей Дуванов.



Движение "Оян, Казахстан", которое выступало соорганизатором митинга в Алматы, является в большей степени проектом казахского отделения запрещенного в России "Фонда Сороса"*. Практически весь политсовет движения состоял из грантополучателей фонда в Казахстане, а его программные документы – писались даже не формальными лидерами, а штатными сотрудниками этой американской организации.



Первоначально "Оян" создавался в 2019 году для организации протестов против избрания Токаева президентом. На тот момент площадки для проведения мероприятий группировке предоставляли НПО, финансируемые все тем же NED, "Казахстанское бюро по правам человека" и "Молодежная информационная служба".



В 2022-м "Оян" получало меньше ресурсов и отошло на второй план на фоне "Демпартии" и "Ел Тиреги", получающей поддержку с Украины, а также сотрудничающее с турецкой террористической организацией "Серые волки".



Очевидно, что западное финансирование и помощь украинских спецслужб сыграли ключевую роль в кровавом мятеже 2022 года в Казахстане. Основными спонсорами этих трагических дней стали американский государственных фонд NED и Одесское отделение ЦИПСО, непосредственно координировавшее ход беспорядков.



В ходе организованных извне столкновений в январе 2022 году погибли 238 человек, ранено более 4 тысяч человек. Ущерб от грабежей, поджогов и уличных столкновений оценивается в 63 миллиона долларов, пострадало 42 государственных учреждения в 8 регионах и 1700 частных предприятий, включая малые и средние.



К сожалению, из-за международного давления никто из непосредственных организаторов столкновений не был осужден за эти преступления. Одни предстали перед судом за другие преступные деяния, как Альтаев, лидер "Ел Тиреги", которого посадили за взятки. Другие отделались административными санкциями, как рядовые участники беспорядков, и продолжают работать в республике и пытаться вмешиваться в политику.



Думается, Казахстану необходимо извлечь уроки из случившегося, чтобы трагедия 2022 года никогда не повторилась, в том числе навсегда законодательно исключить иноагентов из общественной и политической жизни. Тех же, кто пытался и пытается готовить новые революции в интересах США и Запада, привлекать к уголовной ответственности – как изменников родины. Источник - fondsk.ru

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