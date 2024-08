Коррупция в Казахстане: в отношении крупнейшего трейдера нефти Vitol ведут расследование

08:35 24.08.2024

23 августа 2024



Никита Дробны



Компания Vitol Group, монопольный трейдер казахстанской нефти, попала в очередной коррупционный скандал. Голландская прокуратура начала в отношении компании расследование в связи с предполагаемыми фактами коррупции в Казахстане, сообщает Orda.kz.



По информации Bloomberg, официальный спикер Vitol подтвердил, что прокуратура Нидерландов проявила интерес к "некоторым действиям компании в прошлом", которые имели место в Казахстане. Он пообещал, что Vitol будет сотрудничать со следствием.



Прокуратура Нидерландов подтвердила лишь сам факт расследования, отказавшись от развернутых комментариев, пишет Reuters. Однако расследовательский проект Follow the Money уверенно утверждает, что дело связано именно с предполагаемыми фактами коррупции в Казахстане, связанными с деятельностью Vitol. В самой компании заявили, что информация Follow the Money "не вполне корректна", но не стали раскрывать подробностей.



Одна из крупнейших нефтетрейдинговых компаний Vitol представлена в Казахстане уже много лет и фактически получила монополию на трейдинг отечественной нефти.



Расследование в отношении Vitol в Нидерландах открыли вскоре после того, как компания оказалась в центре скандала в США. На этой неделе бывший трейдер Vitol Хавьер Агилар признал вину в подкупе мексиканских и эквадорских чиновников. В 2020 году Минюсту США взыскал с компании 160 млн долларов по делам о взяточничестве в трех государствах.



Follow the Money связывает расследование в отношении Vitol с подозрительными транзакциями между Vitol и ее казахстанским подрядчиком, которые имели место в 2018 году.



Это дело весьма схоже с тем, которое прокуратура Нидерландов расследует в отношении компании Van Oord - морского подрядчика, специализирующегося на дноуглубительных работах, мелиорации земель и строительстве искусственных островов. То дело также связано с возможным фактом коррупции в Казахстане.



Подробнее о том, какие юридические претензии есть к Vitol и при чем здесь Казахстан, мы рассказывали еще в начале 2024 года.