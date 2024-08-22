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Глава узбекской диаспоры Курска Исмаилов впал в панику
09:52 24.08.2024

СТЫДНО СТАЛО? СКАНДАЛ С ГЛАВОЙ ДИАСПОРЫ УЗБЕКОВ ПОЛУЧИЛ ПРОДОЛЖЕНИЕ. НА ФРОНТ ПОШЛА ГУМАНИТАРКА
После скандала с призывом бежать из Курской области главе диаспоры узбеков, по всей видимости, стало стыдно и он "переобулся". Гуманитарка уже в пути, но русские мало верят в искренность таких действий.

Бахром Исмаилов, глава узбекской диаспоры, который ранее призывал всех мигрантов бежать из Курской области, внезапно решил продемонстрировать свою "патриотическую позицию", организовав показательный сбор гуманитарной помощи. Вероятно, перед этим умные люди ему подсказали, что подобное поведение может привести к неприятным последствиям, как это произошло с Усманом Баратовым*, другим лидером узбекской диаспоры, который получил реальный срок за неуместные сравнения русских героев, защищающих свою страну.

СКРИНШОТ: T.ME/TSARGRADTV/85633

Впрочем, русские хорошо помнят все выходки, поэтому после скандала с Курским фронтом "переобувание" Исмаилова не приняли - люди не меняются, а особенно те, кто до этого отличился провокационным поведением.

Как и ожидалось, после общественного резонанса Исмаилов стал говорить, что его оклеветали, а сам он - "русский". Авторы телеграм-канала "Многонационал" справедливо заметили, что вместо ответа за свои слова Бахром, как и все подобные ему, принялся обвинять других людей в национализме. Для большей убедительности он решил пофантазировать, заявив, что "разжигатели межнациональной розни" называют целые народы трусами.

И действительно, сложно поверить в искренность таких действий - скорее всего, за ними стоит страх за собственное положение и свободу. Если раньше "дядя Турал" мог помочь, то сейчас, когда любой проступок граждан из стран ближнего зарубежья карается законом, гостям нужно быть начеку.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА.

К слову, наряду с гражданами Узбекистана активизировались и граждане Таджикистана. Таджикская диаспора из Ульяновской области тоже отправила гуманитарку, однако здесь стоит обратить внимание на два ключевых момента. Во-первых, в Ульяновской области таджики неведомо как уже организовали свою автономию. Во-вторых, организация подобного сообщества подразумевает, что у участников есть сертификаты об отличном уровне знания русского языка. Оказалось, что те не могут даже правильно написать название своего региона - "Ульяноская".

Таким образом, действия Исмаилова и его коллег представляют собой не более чем очередную попытку адаптироваться к текущей ситуации, продиктованной не столько искренним желанием помочь, сколько стремлением сохранить свои позиции и избежать последствий за предшествующие высказывания.

Не зря вся "Телега" их полоскала,

- иронично добавили в "Многонационале", намекнув, что хоть чего-то от диаспор удалось добиться.

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* Усман Баратов внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Источник - Царьград
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