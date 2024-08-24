Патриарх Константинопольский – прямой соучастник попыток уничтожения Православия на Украине

10:02 24.08.2024 24.08.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



Варфоломей – марионетка США

Патриарх Константинопольский – прямой соучастник попыток уничтожения Православия на Украине



Патриарх Константинопольский Варфоломей несет персональную ответственность за преследование верующих на Украине, говорится в заявлении Священного синода Русской православной церкви, опубликованном на ее сайте 22 августа.



В документе отмечается, что принятый 20 августа Верховной радой Украины закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны направлен непосредственно против Украинской православной церкви и что цель этого закона - "в ликвидации ее и всех ее общин либо в принудительном их переводе в иные религиозные организации. Сотни монастырей, тысячи общин, миллионы православных верующих на Украине окажутся вне правового поля, потеряют свое имущество и место молитвы".



"С особой горечью приходится отмечать негативную роль Патриарха Константинопольского Варфоломея и единомысленных ему иерархов. Своими односторонними, поспешными и противными духу священных канонов действиями они лишь усугубили церковный раскол на Украине, не исцелив его. Руководство признанных Фанаром раскольников с особой неистовостью требовало принятия закона о фактическом запрете Украинской Православной Церкви. А Патриарх Варфоломей, ранее публично одобривший уголовное преследование и аресты ее иерархов и священнослужителей, сейчас, подобно первосвященникам Анне и Каиафе, открыто поддержал действия государственной власти, цель которых - распятие и уничтожение канонической Церкви на Украине. Константинопольский Патриарх таким образом несет персональную ответственность за организацию преследований верующих Украинской Православной Церкви", – считает Священный синод РПЦ.



Как отмечает украинский портал DS News, цель нового скандального закона, принятого Верховной радой, – стимулировать разрыв УПЦ с РПЦ. Он может превзойти все предыдущие религиозные репрессии. "Приведет ли это к реальной духовной независимости украинского народа?" – задается вопросом автор статьи.



Ожидается, пишет портал, что в День независимости Владимир Зеленский подпишет закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", принятый 20 августа. Но никакие реальные шаги для укрепления духовной независимости Украины в этот день не начнутся. Первый шаг случится не ранее, как отмечает портал, чем через 30 дней после опубликования закона. А второй – лишь спустя девять месяцев. Важны оба шага. Первый касается верхушки УПЦ МП и не требует судебных решений. Второй шаг, с участием судов, будет касаться всей структуры УПЦ МП, включая епархии в областях и религиозные общины в городах и селах. Насчет РПЦ статья 3 объявляет однозначно: "Деятельность на Украине Русской православной церкви запрещена". Статья 4 перечисляет конкретные последствия этого запрета, в том числе применение СНБО санкций к запрещенной церкви. В той же статье 4 говорится, что религиозная организация, действующая на Украине, не может входить в структуру (быть частью) РПЦ или быть иным образом аффилированной с РПЦ. Понятно, что это касается в первую очередь УПЦ МП".



И одну из ключевых ролей в этой операции по уничтожению Украинской православной церкви играет лично патриарх Варфоломей. При этом его уже давно обвиняют в том, что он действует не самостоятельно, а является, по сути, марионеткой США, которые давно ведут ожесточенную борьбу против православия. И сделали в этом ставку на Варфоломея. А так называемый Вселенский патриархат давно стал американской структурой для реализации политических планов США. Стамбульская патриархия уже давно захвачена экуменистами и модернистами – конкретными врагами православия.



Это подтвердил, в частности, в феврале 2019 года протоиерей Иоанн (Джон Уайтфорд), настоятель православного прихода в честь святителя Ионы Манчжурского (РПЦЗ) в Спринг, Хьюстон (штат Техас) и постоянный автор Orthochristian.com – английской версии портала "Православие.ру". Он выступил с докладом на тему "Американский взгляд на украинский кризис" на посвященной этой проблеме международной конференции. Отец Иоанн рассказал о желании США "вбить клин" между Украинской и Русской церквами: "Это в основном тайные планы Запада. Збигнев Бжезинский, советник президента США Джимми Картера по национальной безопасности, писал много лет назад, что нужно создать раскол в Православной Церкви, чтобы ослабить влияние России на остальную часть Православного мира. Люди смотрят на это только с позиции геополитики – то есть что принесет пользу Западу, а не что принесет благо Церкви", – отметил протоиерей Иоанн.



Признают эту тайную роль Вселенского патриарха и в США. "Человек ЦРУ в Константинополе" – под таким заголовком издание American Conservative напечатала статью, посвященную тесным связям Варфоломея с Вашингтоном. Во внутренних делах Вселенского патриархата обозначилась рука правительства США, пишет издание. Константинополь настолько "сроднился" с ЦРУ, что в ответ на спонсорскую помощь готов сделать богоугодными любые деяния: от коррупции до борьбы с Русской церковью.



"Все знают, – продолжает Americаn Conservative, – что Московский патриархат поддерживает тесные связи с Кремлем. Но мало кто в курсе, что Вселенский патриархат Константинополя глубоко повязан с правительством Соединенных Штатов. После начала российско-украинского конфликта наше правительство безоговорочно поддержало политику президента Украины Владимира Зеленского по изъятию имущества (в том числе церковных зданий) у УПЦ и передаче его ПЦУ. Особенно вопиющий эпизод произошел, когда толпа националистов напала на храм УПЦ во время похорон, разогнала молящихся и так сильно избила священника, что его пришлось госпитализировать. Неувязка в том, что хоронили украинского солдата, погибшего в боях с Россией.



Эту деталь невозможно переоценить: что бы ни утверждали СМИ, каноническая УПЦ не является орудием российского влияния. Ее члены не являются ни "пророссийски настроенными", ни тем более коллаборационистами. Они тоже отдают свои жизни, защищая родину на поле боя. Но это не имеет значения ни для Вашингтона, ни для Константинополя. Поддерживая сепаратистов, Варфоломей подрывает влияние Москвы внутри мирового православия. И это на руку русофобам в нашем внешнеполитическом истеблишменте", – делает вывод американское издание.



Как сообщил недавно греческий сайт Oukraniko, США заплатили Константинопольскому патриарху Варфоломею $10 млн. за создание ПЦУ. Об этом изданию, которое ведут греческие клирики, несогласные с политикой Фанара в отношении УПЦ и "ПЦУ", – поведал авторитетный священник, богослов и писатель протопресвитер Иоанн К. Диотис.



Он заявил, что Православная церковь Украины (ПЦУ) – это "псевдоэкклезиастическое злокачественное образование, созданное Варфоломеем и не имеющее ничего общего с реальной автокефалией Православных патриархатов и других Автокефальных православных церквей".



По мнению отца Иоанна, патриарх Варфоломей "распространяет неприкрытый обман, разжигая смуту и увлекая все Православие в бездну из-за поистине чудовищного экклезиастического преступления: основания Киевской псевдоцеркви, членами которой являются изверженные из сана, преданные анафеме, нерукоположенные, саморукоположенные и раскольники". Отец Иоанн напоминил, что каноническая Украинская церковь не просила автокефалии. "Прошение о предоставлении автокефалии, – отметил он, – было подано во Вселенский Патриархат светскими властями Украины, а именно, бывшим президентом страны Петром Порошенко по требованию Америки".



По словам отца Иоанна, у него есть информация о том, что, по его словам, США заплатили патриарху Варфоломею 10 миллионов долларов на продвижение ПЦУ. Священник указал, что "дарование каждой автокефалии сопровождалось явным и общим признанием со стороны всех Поместных Церквей". Однако в случае украинской "автокефалии" с самого начала "было очевидно, что соответствующая деятельность Константинопольской Церкви вызвала беспокойство и нестроения в Церкви".



Отец Иоанн также считает, что патриарх Варфоломей "беззастенчиво лгал, что Украинская Церковь всегда подчинялась церковной юрисдикции Вселенского Патриархата. Потому что в "Синтагматионах" Константинопольской Церкви, в которых записаны все без исключения митрополии, архиепископии и епископии, подчиняющиеся Вселенскому престолу, начиная с 17-го века вплоть до сегодняшнего дня, нет ни слова о Киевской митрополии".



Более того, он считает, что "патриарх коварно вводит нас в заблуждение и пичкает нас гнуснейшей ложью, утверждая, что в 1686 году при Патриархе Дионисии IV Вселенский Патриархат не передал Киевскую митрополию в подчинение Московскому Патриархату, но только лишь разрешил, чтобы Москва рукополагала митрополита Киевского".



Священник напомнил, что патриаршая грамота, о которой идет речь, составлена более чем ясно: "Митрополия Киевская да будет подчинена Святейшему Патриаршему Московскому престолу".



Греческий священник также рассказал, что "ни одна автокефалия не предоставлялась с таким ужасающим нарушением, попранием и отвержением Священных Канонов, как это произошло теперь, при предательском соучастии Патриарха Варфоломея, тайные действия которого стали самым настоящим искушением и соблазном для Церкви (явное вторжение в чужую каноническую юрисдикцию, два епископа в одной области, непризнание церковных наказаний другой Поместной Церкви, которые были признаны всеми остальными Церквами и т. д.)".



На прямую зависимость Константинопольского патриарха от США указал в интервью РИА "Новости" глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион, комментируя один из визитов Варфоломея в США.



"Как известно, – сказал он, – большинство паствы Константинопольского патриарха проживает не в Турции, а именно в США. Греческая диаспора в этой стране является главным спонсором Константинопольской патриархии, лоббирует ее интересы в высоких кабинетах власти". Поэтому, добавил Иларион, "для Варфоломея "ориентация на США является стратегической и не скрывается".



Как отмечало греческое агентство церковных новостей Romfea, деятельность Варфоломея ведет к расколу в православии. "Святейший патриарх Константинопольский Варфоломей в последние несколько лет, по-видимому, поставил перед собой цель добиться раскола Православия", – считает митрополит Калавритский Амвросий. По его словам, начало этому было положено "с помощью очень сердечных отношений между Ватиканом и Константинополем. Последним ошибочным шагом Патриарха стал связанный с церковью Украины", – подчеркнул митрополит Амвросий.



И, как видно, сам фактически завербованный Вашингтоном Варфоломей намерен активно продолжать свою раскольническую деятельность на Украине. Как сообщает Romfea, он сообщил Зеленскому о направлении официальной Патриаршей делегации в Киев на празднование национальной годовщины независимости Украины 24 августа. Как говорится в сообщении, "Его Святейшество пожелал скорейшего восстановления мира в Украине, подтвердив безраздельную поддержку Вселенского Патриархата проверенному войной дорогому украинскому народу". А другими словами, фактически Зеленскому, который сейчас с подачи США уничтожает Украинскую православную церковь. Источник - fondsk.ru

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