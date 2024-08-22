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Курская битва продолжается девятый десяток лет, - Ирина Алкснис
11:38 24.08.2024

Курская битва продолжается девятый десяток лет
23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

Ирина Алкснис
обозреватель РИА "Новости"

Есть такой прием, когда берут старые фотографии и делают новые снимки с того же ракурса. Впечатление это производит мощное – например, от сравнения современности с временами Великой Отечественной просто мороз по коже. Но используются фото и других периодов, в частности весьма популярными стали сравнительные фотосессии со знаменитыми дореволюционными работами Прокудина-Горского.

Обычно такие проекты сопровождаются комментариями о том, насколько сильно все изменилось. А у меня, когда смотрю на такие снимки, всегда ровно обратное впечатление: насколько же малы произошедшие изменения. Нет, разумеется, имеются примеры и разительных перемен, но на большей части современных снимков запечатлено приблизительно то же, что и на фото начала XX века. Поле, большой монастырь на горизонте, к которому ведет изгибающаяся дорога – все различия разве что в том, что теперь вместо прежней грунтовки заасфальтированное шоссе, да в поле стоит вереница опор ЛЭП. Или кусочек города: улица, тротуар, какое-то обшарпанное здание – на новом снимке вместо лошади, запряженной в повозку, остановка общественного транспорта, а так даже степень потертости дома приблизительно та же.

А ведь прошлый век, казалось, вывернул наизнанку и перетряхнул жизнь нашей страны целиком и полностью: революция, две страшных войны – Гражданская и Великая Отечественная, мощнейшая индустриализация, колоссальные перемещения людей. Но выясняется, что все эти грандиозные потрясения и перемены на самом деле очень мало что изменили в самой сути нашей страны.

Об этом невольно думаешь сегодня – 23 августа, когда отмечается очередная, 81-я, годовщина окончания Курской битвы.

Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, издевательства над гражданским населением, убийства и угон за границу мирных граждан, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

Однако ничего сверхъестественного в этих совпадениях нет: география определяет судьбу. Украина – территория, на которой и за которую столетиями вели и продолжают вести войны великие державы. Курская и Белгородская области – приграничные земли, которые первыми принимают на себя удар захватчиков. А более 80 лет назад им было суждено также стать местом, где была окончательно определена судьба нацизма. Историки спорят, какая именно битва стала переломом в Великой Отечественной – Сталинградская или Курская. Многие, если не большинство, склоняются к тому, что все-таки вторая, поскольку именно на Курской дуге был окончательно сломан хребет Третьему рейху и фронт необратимо покатился на Запад.

Можно попытаться разглядеть мистику в возрождении нацизма – на Украине в вульгарно-хуторском варианте, а на Западе пока в более изощренно-скрытом. Но и тут, если мы будем честны сами с собой, нет ничего необъяснимого. Чувство врожденного превосходства над остальным миром является неотъемлемым для Запада. Последние десятилетия его маскировала гуманистическая идеология с ее постулатами о правах и свободах человека, демократии и верховенстве права, но суть осталась неизменной – и вот теперь с нее слезает "макияж". А в этой сути в глазах Запада Россия просто по факту своего существования относится к "второсортным" странам, обязанным служить белым господам. А то обстоятельство, что это никак не получается, да еще наша страна многократно на протяжении столетий умудрялась этим белым господам холку намылить, только добавляет к нам нутряной иррациональной ненависти. Хотя почему иррациональной? Вполне себе осмысленной: тот, кого Запад хочет видеть в подчиненном положении, упорно отказывается это положение занять, да еще регулярно самозванного хозяина буквой "зю" ставит. И это продолжается веками. Неудивительно, что там на почве русофобии куча народу с ума сходит. Экзотики тут добавляет разве что Украина, которая сделала подражание Западу своим карго-культом – с соответствующим качеством исполнения.

Но существо происходящего неизменно: так было тысячу и пятьсот лет назад, это было и в XVII, и в XIX, и в прошлом веке. Мы на минуточку – на несколько считанных десятилетий – позволили себе поверить, что те страницы истории перевернуты окончательно, и человечество вошло в новую эру своего развития. Но эта прекраснодушная иллюзия привела нас к тому, что в третьем десятилетии XXI столетия Россия вновь на не жизнь, а на смерть схлестнулась с Западом на Украине – и за Украину, а теперь еще и выбивает иностранные войска из Курской области.

Впрочем, история – и конкретно сегодняшняя дата, день победы советских войск в битве на Курской дуге – дает нам железобетонную уверенность, что и на этот раз мы справимся, как и многие поколения нашего народа до сих пор. Ведь мы же их потомки. И у нас одна судьба на всех.

Источник - Взгляд
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