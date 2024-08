Круче боксерского поединка: Камала Харрис ржет, Байден зажигает

11:42 24.08.2024 Игорь Пшеничников



Прошедший в Чикаго национальный съезд Демократической партии США стал феноменальной иллюстрацией отсутствия всякого существенного содержания, которое мог бы предложить американцам правящий либеральный истеблишмент. Есть только один содержательный пункт в том "месседже", который демократы послали Америке со своего съезда: истеблишмент должен остаться у власти - и точка!



Сосуд, в котором пустота



Было бы верхом идиотизма пуститься в поиск скрытых смыслов и потаенных намеков в речах, прозвучавших с трибуны национального съезда Демпартии. Его можно было бы назвать феерическим шоу для подростков по случаю "окончания начальной школы", учитывая интеллектуальный уровень текстов, озвученных спикерами с прозрачных суфлеров по обе стороны от микрофона.



Этому шоу по степени царившей там эйфории, нагнетенной информационными насосами либеральных СМИ, уступили бы боксерские бои и педерастический "конкурс песни" Eurosong. Но поскольку в зале United Center в Чикаго собрались не дети, то у стороннего наблюдателя создавалось впечатление, что все это было организовано для взрослых с задержкой умственного развития.



Весь смысл информационного шума вокруг этого съезда только в том, чтобы "вашингтонское болото", которое по собственной неосторожности потеряло контроль над ситуацией после победы "несистемного" Трампа в 2016 году и вернуло себе этот контроль с победой Байдена в 2020-м, никогда больше подвергалось бы опасности потерять власть над США и всем миром.



Задачей шоу в Чикаго было формальное утверждение кандидатом в президенты никем де-факто не избранной на таковую позицию Камалы Харрис. Ни в каких праймериз Демпартии она не участвовала. Тем не менее в последний день съезда она была "коронована" как "спаситель" Америки от нашествия Трампа, который рисуется демократами как напасть страшнее чумы.



Заполнить пробел



Речи Камалы Харрис на съезде ждали как манны небесной. Ее выступление было предварено глубокомысленными размышлениями на страницах либеральной печати, которая готовила публику к "судьбоносным" заявлениям потенциального президента США.



The Washington Post написала, что "Камала Харрис провела большую часть последних двух дней с небольшой группой высокопоставленных помощников в отеле Park Hyatt, […] оттачивая самую важную речь в своей политической карьере". И, мол, поскольку Харрис не участвовала в праймериз, в ходе которых избиратели знакомятся с кандидатом в президенты, то "главная цель ее выступления заключалась в том, чтобы заполнить этот пробел".



И как же он был заполнен? Главный тезис примерно 40-минутной речи, которая стала итогом четырехдневного съезда, как и ожидалось, заключался в том, что "во многих отношениях Дональд Трамп несерьезный человек, но последствия возвращения Дональда Трампа в Белый дом чрезвычайно серьезны". Действующий вице-президент пообещала наметить "новый путь вперед", если американцы изберут ее преемницей ее нынешнего босса - президента Байдена.



Камала Харрис собирается снизить налоги и цены в магазинах, что дало основание критикам назвать ее "радикальной марксисткой". Она практически ничего не сказала о внешней политике США в случае своего президентства. Она пообещала, что в случае избрания на пост президента США будет "решительно поддерживать" Украину и НАТО. И это все. Остальное - словесная эквилибристика.



"Пустые разговоры"



Очень емко описал речь Камалы Харрис ее соперник на выборах Дональд Трамп.



Никаких конкретных программ, одни разговоры, никаких действий. Почему она не сделала этого три с половиной года назад?



- задался вопросом Трамп в одном из своих постов в соцсети Truth Social вскоре после завершения речи Харрис.



Она не упомянула Китай. […] Она не говорила об энергетике. Она сознательно ничего не сказала о России и Украине. Она не упомянула важные темы дня, которые разрушают нашу страну,



- написал Трамп.



Весьма примечательно, что написала сама же либеральная пресса по итогам выступления Камалы Харрис. Например, журнал Hill отметил:



Харрис все еще не готова к роли кандидата, не говоря уже о должности президента. Сейчас она просто купается в лучах позитивного освещения в СМИ и не обременена какой-то ответственностью.



The Washington Post пишет, что "успешная речь по случаю номинации не гарантирует дальнейшего успеха".



Речь Хиллари Клинтон также была встречена с большим энтузиазмом во время предвыборной гонки в 2016-м, что, однако, не помогло ей победить,



- отмечает рупор Демпартии, как бы оставляя для себя мостик для отступления, если после ноябрьских выборов придется объяснять, почему Камала проиграла.



Сквозной тезис



Совершенно понятно, что в отсутствие всякой существенной проблематики - кроме задачи не уступить власть "несистемному" Трампу - перед пиарщиками и сценаристами этого шоу стояла задача придумать некий "сквозной тезис", слоган, который объединил бы выступления всех спикеров.



Таким слоганом стало слово "Свобода" (Freedom), которое должно было восприниматься как противоположность "несвободе и тирании", которые якобы несет с собой Трамп.



При этом демократы свели понятие свободы, прежде всего, к свободе абортов, назвав это "репродуктивной свободой", а также к свободе всех и всяческих девиаций. Сделав это краеугольным камнем своего послания американцам, демократы в очередной раз продемонстрировали, что являются фанатичными доктринерами.



Сквозной тезис съезда Демпартии - "репродуктивная свобода".



Все бессмысленные речи, произнесенные в рамках главного тезиса съезда с глубокомысленным видом, вызывали ощущение сюрреализма. Чушь под видом мудрости.



Классикой жанра было не только выступление Камалы Харрис в последний день съезда. Еще более идиотским выглядело выступление накануне кандидата в вице-президенты Тима Уолза.



Вот пример его словоблудия вокруг темы свободы:



"Когда республиканцы используют слово "свобода", они имеют в виду, что правительство должно иметь право свободно вторгаться в кабинет вашего врача. Корпорация имеет право свободно загрязнять ваш воздух и воду, а банки - использовать клиентов в своих интересах. Но когда мы, демократы, говорим о свободе, мы имеем в виду свободу создавать лучшую жизнь для себя и людей, которых вы любите, свободу принимать собственные решения в области здравоохранения. И да - свободу ваших детей ходить в школу, не беспокоясь о том, что их застрелят в коридоре.



Как говорится, без комментариев.



"Эмоциональный момент"



Еще, чтобы понять вакуум смыслов на съезде Демпартии, отметим то, что либеральная печать назвала "эмоциональным моментом". Ни с того ни с чего Тим Уолз, принимая номинацию на пост вице-президента, с трибуны съезда поведал о том, "как он и его жена изо всех сил пытались завести детей и как лечение бесплодия сделало возможным их зачатие". Как это повлияет на его работу в качестве вице-президента, не понятно.



Как написала The Washington Post, этот "эмоциональный момент в среду вечером покорил зрителей, когда Уолз обратился к демократам в качестве официального напарника Камалы Харрис", а его "сын и дочь, Гас и Хоуп Уолз, оба плакали", когда их отец ни к селу ни к городу с трибуны рассказывал эту семейную историю.



В качестве иллюстрации этой неуместной темы всю Америку облетели кадры 17-летнего Гаса Уолза, который, весь в соплях и слезах, тычет в сторону трибуны пальцем и кричит: "Это мой папа!". Видимо, как рассчитывали сценаристы съезда, это спонтанный выплеск юношеских эмоций должен был сблизить семью Тима Уолза с американским народом. Но получилась демонстрация "отсутствия наличия" того, что потенциальному вице-президенту можно было бы сказать по существу.



Со времен Наполеона



Нас, прежде всего, интересует, что думает американский истеблишмент о России. Камала Харрис, как мы отметили выше, почти ничего не сказала на этот счет. Но действующий президент Байден выдал квинтэссенцию того, что думают о нас за океаном.



Выступая на открытии съезда, Джо Байден заявил, что за десять дней до своей смерти бывший госсекретарь США Генри Киссинджер позвонил ему и сказал следующее:



Со времен Наполеона и до сего времени Европа не смотрела на Россию без ужаса.



Байден сообщил о предсмертных словах серого кардинала американского политического класса о России в связи с тем, что, мол, США вовсе не боятся Россию и успешно противостоят ей в войне на Украине.



Угадайте, зачем я это говорю, - продолжил Байден. - Путин думал, что возьмет Киев за три дня. Три года спустя Украина все еще свободна.



Из этого следует, что, выставив в качестве президента США свою новую куклу по имени Камала Харрис, американский истеблишмент продолжит травмировать Россию через поддержку киевского режима и всеми другими способами в расчете нас уничтожить.



Друзья видят наше будущее



Было бы уместно резюмировать статью о съезде Демпартии и намерение "вашингтонского болота" и дальше пробовать Россию на прочность словами сербского издания Fakti.org:



Скоро у них (американцев) появится причина смотреть на Россию с еще большим страхом. Страх после поражения Наполеона не помешал гитлеровской объединенной Европе напасть на Россию. И даже судьба Гитлера не удержала их от третьего похода на Россию, теперь через Украину. Как будто они заботятся об увеличении собственного страха перед Россией...



Прямо в яблочко! Источник - Царьград

